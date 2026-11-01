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Xã hội

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Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Xem xét sửa đổi bảng lương, phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo Nhà nước

Luân Dũng

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 8 để xem xét, thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, trong đó bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát…

Văn phòng Quốc hội thông tin, Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 4 đợt. Trong đó, đợt 1 diễn ra vào chiều ngày 2/11; đợt 2 vào các ngày 10, 11 và 13/11; đợt 3 vào ngày 17 và 18/11; và đợt 4 là sáng 25/11, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 35 dự thảo, gồm: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Luật sư (sửa đổi).

Các dự án luật khác được xem xét gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Các dự án Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) cũng được cho ý kiến tại phiên họp này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế…

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các dự thảo: Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát…cùng nhiều nội dung quan trọng khác cũng được xem xét, thông qua.

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#Ủy ban Thường vụ Quốc hội #bảng lương lãnh đạo #phụ cấp chức vụ #dự thảo nghị quyết #dự thảo luật #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

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