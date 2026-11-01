Hà Nội đo chỉ số hạnh phúc: Ngập úng, tắc đường, ô nhiễm không khí được đưa vào ‘chấm điểm’

TPO - Hà Nội ban hành một bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí cụ thể để đo lường "Chỉ số hạnh phúc" của người dân Thủ đô. Đáng chú ý, những vấn đề dân sinh như ngập úng, ô nhiễm không khí hay tình trạng ùn tắc giao thông đều được đưa lên bàn cân để đánh giá xem người dân có thực sự đang sống tốt và hạnh phúc hay không.

Theo Quyết định số 6004/QĐ-UBND vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành, việc đo lường Chỉ số hạnh phúc giai đoạn 2026-2030 sẽ chuyển trọng tâm từ việc đo đếm "Thành phố đạt được những gì" sang việc tìm hiểu "người dân cảm nhận cuộc sống của mình như thế nào".

Trong bộ 50 tiêu chí được chia làm 5 trụ cột, những bức xúc hằng ngày của người dân Thủ đô đã được đưa lên hàng đầu để khảo sát.

Cụ thể, tại trụ cột IV (Văn hóa, môi trường sống, không gian đô thị và chất lượng sống), người dân sẽ tự đánh giá mức độ hài lòng của bản thân và gia đình về các vấn đề nóng như về ô nhiễm: Chất lượng môi trường không khí và mức độ dễ chịu của nơi sinh sống; về ngập úng: Tình trạng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nước thải, thoát nước và ngập úng tại khu vực sinh sống; về tắc đường: Chất lượng việc đi lại hằng ngày tại Hà Nội, xét cụ thể về thời gian, tình trạng ùn tắc và khả năng tiếp cận giao thông công cộng.

Chất lượng việc đi lại hằng ngày (xét về thời gian, ùn tắc và khả năng tiếp cận giao thông công cộng) là một tiêu chí quan trọng quyết định mức độ hài lòng của người dân

Khảo sát trực tiếp, chấm điểm trên thang 10

Bộ tiêu chí xoay quanh 5 nhóm nhu cầu cơ bản: Đời sống kinh tế, việc làm; Mối quan hệ gia đình, xã hội; Các dịch vụ an sinh; Văn hóa, môi trường sống; và Quản trị đô thị, an toàn, niềm tin xã hội. Người dân sẽ tự đánh giá từng tiêu chí theo 5 mức độ từ "Rất kém/Rất không hài lòng" đến "Rất tốt/Rất hài lòng", sau đó được quy đổi trực tiếp ra thang điểm 10. Điểm càng cao, mức độ hạnh phúc của người dân càng lớn.

Đối tượng được tham gia khảo sát đánh giá là công dân từ 18 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn, bao gồm cả những người tạm trú, thuê nhà hoặc lao động di cư cư trú từ 6 tháng trở lên. Riêng trong năm cơ sở 2026, Hà Nội dự kiến lấy mẫu khảo sát trực tiếp bằng phiếu với khoảng 8.860 người, tương đương 1% dân số Thủ đô. Từ năm 2027 đến 2030, tỷ lệ này sẽ tăng lên mức 2% dân số.

Bên cạnh kênh khảo sát trực tiếp bằng thiết kế mẫu xác suất, thành phố cũng mở kênh khảo sát trực tuyến trên ứng dụng iHanoi để liên tục lắng nghe, theo dõi xu hướng và cảnh báo sớm các vấn đề dân sinh. Kết quả Chỉ số hạnh phúc của Thủ đô sẽ được công bố hằng năm vào dự kiến dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), làm cơ sở thực tiễn để chính quyền điều chỉnh chính sách, hướng tới mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa "kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà và phát triển".