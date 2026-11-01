Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

CSGT thông tin vụ container lao vào xe bị lật, nhiều người tháo chạy trên quốc lộ

Hoài Nam

TPO - Ngày 1/11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên quốc lộ 8A, đoạn gần Cửa khẩu Cầu Treo, đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe container, gây ùn tắc giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h47 ngày 31/10, tại Km71 Quốc lộ 8A, xe container mang biển kiểm soát 12H-065.41, kéo theo rơ-moóc 12RM-022.76, do tài xế Bùi Ngọc H. (SN 1974, trú Nghệ An) điều khiển, bị lật, chắn ngang mặt đường.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, khi hơn 10 người đang tập trung phía sau xe container bị nạn để xem và hỗ trợ xử lý sự cố, một xe container khác mang biển kiểm soát US-6866, kéo theo rơ-moóc 1204, do tài xế người Hà Tĩnh điều khiển theo hướng từ cửa khẩu Cầu Treo về nội địa, bất ngờ lao tới, đâm vào xe đang bị lật.

Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, chiếc xe container lao thẳng vào phần đuôi phương tiện đang chắn ngang đường. Chứng kiến tình huống bất ngờ, những người có mặt tại hiện trường hoảng loạn bỏ chạy theo nhiều hướng.

Đám đông tán loạn khi container lao vào xe đang bị lật. (Video ghi lại sự việc)

Liên quan đến vụ tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua xác minh ban đầu, do xe container đi trước gặp sự cố nên tài xế đánh lái, khiến phương tiện bị lật về phía bên đường. Xe đi sau khi xuống dốc, do đường hẹp, tài xế không thông thuộc địa hình nên mất lái, tông vào xe gặp nạn.

"Vụ tai nạn không gây thương tích nghiêm trọng. Tài xế xe container bị lật không bị thương. Tài xế xe phía sau có biểu hiện choáng sau va chạm nhưng sau đó tỉnh táo, đi lại bình thường. Sau vụ việc, các bên thống nhất tự thỏa thuận, thuê xe cẩu để khắc phục và giải phóng phương tiện", đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, do hai xe container có tải trọng lớn, chở hàng và nằm chắn ngang tuyến đường hẹp nên việc cẩu, di chuyển phương tiện mất nhiều thời gian, giao thông bị ách tắc. Đến 22h ngày 31/10, quốc lộ 8A mới được thông tuyến.

Xem thêm

#Hà Tĩnh #quốc lộ 8A #container #xe container bất ngờ lao tới #xe múc bị lật #quốc lộ 8A #người dân tháo chạy

Cùng chuyên mục

Hà Nội đo chỉ số hạnh phúc: Ngập úng, tắc đường, ô nhiễm không khí được đưa vào ‘chấm điểm’

Hà Nội đo chỉ số hạnh phúc: Ngập úng, tắc đường, ô nhiễm không khí được đưa vào ‘chấm điểm’

TPO - Hà Nội ban hành một bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí cụ thể để đo lường "Chỉ số hạnh phúc" của người dân Thủ đô. Đáng chú ý, những vấn đề dân sinh như ngập úng, ô nhiễm không khí hay tình trạng ùn tắc giao thông đều được đưa lên bàn cân để đánh giá xem người dân có thực sự đang sống tốt và hạnh phúc hay không.

Cao Bằng khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ

Thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm ở TPHCM và 3 tỉnh, thành

TPO - Trong tuần (từ 26 đến 31/10), Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Sử Ngọc Anh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư. Tại địa phương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Huế cũng đã thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm.

Hà Nội tăng phí gửi xe: Bãi xe 'ế khách', người dân hạn chế đi ô tô

Hà Nội tăng phí gửi xe: Bãi xe 'ế khách', người dân hạn chế đi ô tô

TPO - Theo Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, lượng ô tô đăng ký gửi theo hợp đồng trong tháng 11 tại đơn vị giảm tới 70% sau khi thành phố tăng giá trông giữ phương tiện tại khu vực trung tâm. Giá gửi xe tăng đã khiến nhiều chủ ô tô thay đổi thói quen đi lại, chuyển sang sử dụng xe máy, xe ôm hoặc giao thông công cộng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu

TPO - Ngày hội được tổ chức không chỉ là dịp gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ tình cảm, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu; đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, hiểu hơn về cội nguồn, thêm yêu và có ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Cao Bằng khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ

Cao Bằng khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 cán bộ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong số cán bộ này có 2 nhân sự thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2026

TPO - Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Các loại giấy tờ tùy thân được sử dụng khi vào nhà nghỉ, khách sạn; Phạt đến 100 triệu đồng nếu chỉnh sửa, làm giả vé xổ số; Quy định mới về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em...

Miền Bắc nắng chói chang trước khi đón mưa dông

Miền Bắc nắng chói chang trước khi đón mưa dông

TPO - Hôm nay (1/11), miền Bắc tiếp tục nắng mạnh, nhiệt độ cao. Từ đêm nay, khu vực vùng núi có mưa rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày mai (2/11), mưa mở rộng ra khu vực miền Bắc, dù cường độ không lớn.

Chiếc ví da đưa liệt sĩ trở về

Chiếc ví da đưa liệt sĩ trở về

TPO - Sau hơn 40 năm nằm lại chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm trở về quê nhà nhờ chiếc ví da cũ và tấm giấy chứng minh cán bộ còn lưu giữ bên hài cốt. Cuộc đoàn tụ muộn màng khép lại hơn bốn thập kỷ đợi chờ của gia đình, quê hương.

Hà Nội bác bỏ thông tin mở rộng công viên Safari Ba Vì

Hà Nội bác bỏ thông tin mở rộng công viên Safari Ba Vì

TPO - Xã Ba Vì công bố sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari được UBND Hà Nội phê duyệt với quy mô dự án khoảng 299,5ha. Đơn vị cũng bác bỏ thông tin mở rộng quy mô dự án trên địa bàn xã Ba Vì lên 580ha như thông tin trên một số trang mạng không chính thống đã đăng tải.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe