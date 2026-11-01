Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sau 10 năm đề nghị, ‘số phận’ trường cao đẳng bỏ hoang được định đoạt

Ngọc Văn

TPO - Sau nhiều năm bỏ hoang, xuống cấp, cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tại phường Dương Nỗ vừa được bàn giao cho TP. Huế để mở rộng không gian dạy và học của Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Ngày 1/11, thông tin từ Trường Cao đẳng Công nghiệp (CĐCN) Huế cho biết, nhà trường vừa phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục bàn giao khu nhà, đất tại cơ sở 3 ở phường Dương Nỗ về UBND TP. Huế, để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.

tp-c_cd-cong-nghiep-hue.jpg
Khu nhà, đất cơ sở 3 Trường CĐCN Huế tại phường Dương Nỗ đã được bàn giao về UBND TP. Huế, để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.

Trước đó, theo quyết định của UBND TP. Huế, cơ sở nhà, đất này được tiếp nhận từ Trường CĐCN Huế (thuộc Bộ Công Thương), nhằm bàn giao, mở rộng diện tích, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục của Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Cơ sở 3 nằm tại thôn Dương Nỗ Nam, phường Dương Nỗ, có diện tích đất rộng 5.962,4m2, diện tích xây dựng 1.026,77m2 và tổng diện tích sàn 2.465,1m2.

Theo lãnh đạo Trường CĐCN Huế, đến nay, các bên đã thống nhất nội dung, ký biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản theo quy định; đồng thời thông qua kế hoạch bàn giao thực địa, hoàn tất các thủ tục hạch toán và cập nhật biến động tài sản, sớm đưa cơ sở này vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.

Việc tiếp nhận khu nhà, đất được kỳ vọng giúp Trường THPT Phan Đăng Lưu khắc phục tình trạng thiếu phòng học, hạn chế về sân chơi, bãi tập, đáp ứng nhu cầu dạy và học ngày càng tăng.

Trước đó, như báo Tiền Phong nhiều lần phản ánh, cơ sở 3 Trường CĐCN Huế tại phường Dương Nỗ (trước đây thuộc xã Phú Dương, huyện Phú Vang cũ) bị bỏ hoang nhiều năm, nhiều hạng mục xuống cấp. Trong khi đó, Trường THPT Phan Đăng Lưu nằm liền kề lại gặp khó khăn về phòng học và không gian sinh hoạt, thể chất cho học sinh.

Từ năm 2017 đến nay, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đã nhiều lần có văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đề nghị tiếp nhận khu nhà, đất này để mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Xem thêm

#Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế #Trường THPT Phan Đăng Lưu #cơ sở bỏ hoang #bàn giao nhà đất #TP. Huế #Bộ Công Thương #Bộ Tài chính #tiếp nhận

Cùng chuyên mục

Hai đề tài khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội bị xác định ‘có dấu hiệu lừa dối’

Hai đề tài khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội bị xác định ‘có dấu hiệu lừa dối’

TPO - Hai đề tài khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội bị xác định có nội dung trùng với ấn phẩm khác, hồ sơ thuê khoán không phản ánh đúng, đầy đủ các tác giả thực hiện, chỉ thể hiện duy nhất 1 tác giả cho 1 chuyên đề... có dấu hiệu lừa dối trong hoạt động khoa học công nghệ.

Vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Yêu cầu bố trí làm phó hiệu trưởng

Diễn biến mới vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên ở Gia Lai

TPO - Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai chỉ ra việc không bố trí các hiệu trưởng trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường mới là chưa đúng quy định, UBND phường Quy Nhơn Nam đã rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự.

Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026: VNPT lan tỏa trách nhiệm xây dựng cộng đồng số an toàn

Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026: VNPT lan tỏa trách nhiệm xây dựng cộng đồng số an toàn

Không chỉ chia sẻ kiến thức bảo vệ người dùng trên không gian mạng, Trung tâm An toàn thông tin VNPT thuộc Tập đoàn VNPT còn đồng hành đào tạo, thực tập và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng trẻ. Những hoạt động này góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn và tin cậy hơn.

Bảo vệ môi trường sống bắt đầu từ giáo dục học sinh

Bảo vệ môi trường sống bắt đầu từ giáo dục học sinh

TPO - Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm chung đối với sự phát triển bền vững của đất nước và tương lai của dân tộc, theo ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT).

Đại học Quốc gia Hà Nội mở ngành học trái quy định

Đại học Quốc gia Hà Nội mở ngành học trái quy định

TPO - Thanh tra Chính phủ xác định, trong giai đoạn 2021 - 2022, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành các quy định trái thẩm quyền khi cho phép trường này tự chủ mở ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe và mở ngành Ngoại khoa. Theo quy định, thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo lĩnh vực sức khỏe thuộc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đề nghị đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPO - “Chúng tôi đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả trong mối quan hệ với đánh giá quá trình học tập, tuyển sinh đi học và phân luồng học sinh. Từ đó, lựa chọn phương án bảo đảm thực chất, công bằng, giảm áp lực và chi phí cho gia đình, xã hội”, đại biểu Trịnh Xuân An nói.

IELTS Arena và VPBank hợp tác hỗ trợ tài chính cho học viên chương trình học bổng ACCESS Global A91 mùa 2

IELTS Arena và VPBank hợp tác hỗ trợ tài chính cho học viên chương trình học bổng ACCESS Global A91 mùa 2

Tháng 10/2026, Công ty CP Giáo dục Quốc tế IELTS Arena E-Learning (IELTS Arena) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2027, tiếp tục hỗ trợ tài chính cho học viên trong khuôn khổ triển khai chương trình học bổng ACCESS Global A91 giai đoạn 2. Đây là học bổng tài trợ đến 60% học phí cho các khóa IELTS Online chuẩn quốc tế.

Họp phụ huynh đầu năm là nỗi lo của nhiều người (Ảnh minh họa)

Nhận diện các khoản lạm thu trong trường học

TP - Những phiếu báo thu tiền đầu năm học với hàng loạt khoản thu dịch vụ, kĩ năng bổ trợ, câu lạc bộ tự chọn lên tới hàng triệu đồng vẫn đang làm dấy lên băn khoăn về tính tự nguyện, nguy cơ chồng chéo nội dung và áp lực tài chính đối với phụ huynh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe