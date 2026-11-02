Người dân xếp hàng dài chờ tiêm vắc–xin não mô cầu, ngành y tế khuyến cáo gì?

TPO - Những ngày qua, trước thông tin ghi nhận các ca tử vong do viêm não mô cầu trên địa bàn tỉnh, hàng loạt người dân tại Cà Mau đã tìm đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc-xin phòng bệnh, khiến các cơ sở này rơi vào cảnh quá tải.

Ghi nhận trong tối 31/10 và ngày 1/11, tại Trung tâm tiêm chủng VNVC (đường Ngô Quyền, phường An Xuyên) và cơ sở tiêm chủng Long Châu (đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, Cà Mau), lượng người dân đến đăng ký tiêm phòng tăng vọt. Nhiều người cho biết, phải ngồi chờ hơn một giờ đồng hồ mới đến lượt.

Chị Tr.Q.Nh. (phường An Xuyên) chia sẻ: "Nghe tin bệnh viêm não mô cầu xuất hiện tại Cà Mau, diễn tiến nguy hiểm và đã có trường hợp tử vong, tôi rất lo lắng nên đưa con đi tiêm sớm. Không ngờ lượng người đến đông đến vậy, không còn chỗ ngồi nên tôi phải đợi ở ngoài cửa".

Đông đảo người dân tại Cà Mau đã tìm đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc-xin phòng bệnh viêm não mô cầu.

Tương tự, bà Ng.T.L. (phường An Xuyên) cho biết, gia đình bà có nhiều thành viên nằm trong độ tuổi nguy cơ nên quyết định đi tiêm để phòng ngừa. Theo chị L., thị trường vắc-xin viêm não mô cầu hiện có nhiều chủng loại với mức giá đa dạng. Cụ thể, vắc-xin Mengoc BC (Cuba): Giá thấp nhất, khoảng 396.000 đồng/mũi.

Trong khi đó, vắc-xin phòng tuýp A, C, Y, W (Mỹ, Bỉ) dao động từ 1,37 - 1,75 triệu đồng/mũi; vắc-xin Bexsero phòng tuýp B (Ý) giá cao nhất, hơn 1,8 triệu đồng/mũi.

Trao đổi về tình trạng người dân ồ ạt đi tiêm phòng, ông Trần Hiến Khóa - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau ghi nhận ý thức chủ động phòng bệnh của người dân, đồng thời đưa ra những cảnh báo quan trọng.

Theo ông Khóa, viêm não mô cầu là bệnh lây truyền trực tiếp qua đường hô hấp (giọt bắn khi hắt hơi, nói chuyện ở khoảng cách gần), không lây qua không khí. Tỷ lệ người lành mang mầm bệnh trong cộng đồng chiếm từ 10% đến 25% mà không có triệu chứng và vẫn có khả năng lây truyền sang người khác khiến họ phát bệnh.

Do đó, theo ông Khoá, việc tập trung đông người tại các điểm tiêm chủng lúc này tiềm ẩn nguy cơ làm tăng tốc độ lây lan dịch bệnh. “Vắc-xin không đạt hiệu quả bảo vệ tuyệt đối (tỷ lệ miễn dịch chỉ đạt từ 80% - 90%), vì vậy người dân sau khi tiêm vẫn cần duy trì các biện pháp phòng ngừa. Người dân cần bình tĩnh, không quá hoang mang. Khi đến nơi đông người nên đeo khẩu trang, ở nhà giữ vệ sinh cá nhân, tăng cường luyện tập thể lực và ăn uống đủ chất", ông Khóa khuyến cáo.

Lãnh đạo CDC Cà Mau cũng lưu ý, khi xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà vì bệnh diễn tiến rất nhanh và có nguy cơ tử vong cao.

Về việc lựa chọn vắc-xin, ông Trần Hiến Khóa khẳng định tất cả các loại vắc-xin được cấp phép lưu hành đều đảm bảo chất lượng.