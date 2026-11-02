Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Lá chắn nghìn tỷ USD phơi bày sự thật khó chấp nhận với vùng Vịnh

Bình Giang

TPO - Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), các quốc gia vùng Vịnh sẽ phải tái cấu trúc hệ thống quốc phòng trị giá hàng nghìn tỷ đô la, sau khi hứng thiệt hại nặng nề và giá trị của các căn cứ quân sự Mỹ bị đặt dấu hỏi.

screen-shot-2026-11-01-at-193152.png
Các nước vùng Vịnh hứng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa từ Iran sau khi cuộc chiến Mỹ/Israel nổ ra. (Ảnh: Anadolu)

Báo cáo cho biết, trong những tuần trước khi thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4 có hiệu lực, 12 quốc gia trong khu vực, phần lớn nằm ở vùng Vịnh, hứng 4.670 máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều và hơn 1.400 tên lửa đạn đạo từ Iran.

Gần một nửa số vũ khí này nhắm vào Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE). Mặc dù phần lớn cuộc tấn công đã bị đánh chặn, cơ sở hạ tầng năng lượng chịu thiệt hại tới 58 tỷ USD.

Iran có thể coi việc Mỹ giảm quân số hoặc rút hoàn toàn lực lượng khỏi khu vực là một thắng lợi chiến lược và là kết quả từ lập trường kiên định của nước này. Tehran cũng có thể tận dụng điều đó để gây sức ép lên các quốc gia vùng Vịnh đã dựa vào sự bảo trợ của Mỹ trong nhiều thập niên.

Báo cáo cho rằng cuộc chiến phơi bày sự thật khó chấp nhận đối với các quốc gia vùng Vịnh. Họ đã chi hàng nghìn tỷ đô la mua vũ khí Mỹ, nhưng không nhận được sự bảo vệ của Washington vào thời điểm then chốt, trong khi quân đội của họ chưa được chuẩn bị đầy đủ cho kiểu chiến tranh trên không tiêu hao kiểu mới.

Mặc dù họ đã chi những khoản đầu tư khổng lồ vào các hệ thống vũ khí chủ yếu do Mỹ sản xuất, báo cáo vẫn chỉ ra những thiếu sót đáng kể, bao gồm: Phụ thuộc quá lớn vào các hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa và đạn dược do Mỹ cung cấp; không tạo nên sự tích hợp quốc phòng trong khu vực.

Những nước này cũng thiếu năng lực rà phá thủy lôi, hạn chế về phương án đáp trả; chi phí quá cao do phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí đắt đỏ, công nghệ tiên tiến để tiêu diệt UAV và tên lửa tương đối rẻ tiền.

Báo cáo không đưa ra quan điểm rằng các quốc gia vùng Vịnh có nên tìm kiếm một hiệp ước mới với Iran hay không. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng cuộc chiến Mỹ - Iran cho thấy các quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh lâu đời với Washington “đã không mang lại sự bảo vệ đầy đủ trước hành động tấn công của Iran”.

“Căn cứ quân sự của Mỹ và quan hệ đối tác quốc phòng với Washington còn tạo cho Iran thêm một cái cớ để tấn công các quốc gia vùng Vịnh”, báo cáo viết

Theo nghiên cứu, dư luận tại vùng Vịnh về Mỹ cũng đang thay đổi, từ việc coi Washington là “bên bảo đảm an ninh” sang “gánh nặng chiến lược”.

Báo cáo nhấn mạnh, bất kỳ việc cắt giảm hoặc rút quân Mỹ khỏi khu vực vùng Vịnh nào cũng sẽ bị Iran coi là “thắng lợi chiến lược và khẳng định cho lập trường kiên định của nước này”, đồng thời sẽ sử dụng điều đó để “gây khó xử cho các quốc gia vùng Vịnh vì đã dựa vào sự bảo trợ của Mỹ trong nhiều thập niên”.

Tái thiết cũng vô ích

Nghiên cứu được công bố sau khi Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy - thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đang tranh luận về giá trị của việc tái thiết các căn cứ quân sự bị hư hại tại vùng Vịnh.

Ông Murphy cho biết, các nhà lãnh đạo vùng Vịnh “muốn chúng tôi tái thiết” và “duy trì sự hiện diện trong khu vực”, nhưng đặt câu hỏi: “Việc duy trì căn cứ trong khu vực để bảo vệ lợi ích của Mỹ có ý nghĩa gì nếu chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi chiến tranh nóng nổ ra, căn cứ đó đã bị xóa sổ?”

“Chúng ta sẽ vô cùng thiếu trách nhiệm, thậm chí là bất tài nghiêm trọng trong việc quản lý tiền thuế của người dân, nếu tái thiết những căn cứ có thể bị phá hủy chỉ vài giờ sau khi cuộc chiến tiếp theo bắt đầu”, ông Murphy nói.

“Rõ ràng, chúng ta sẽ phải thu hẹp hiện diện quân sự trong khu vực. Nguyên tắc giới hạn quy mô hiện diện mà chúng ta tái thiết sẽ là: ‘Chúng ta có thể bảo vệ được những gì?’ Bởi rõ ràng hiện nay chúng ta không thể bảo vệ toàn bộ quy mô hiện diện quân sự của mình. Và nếu không thể bảo vệ được, thì sự hiện diện đó cũng vô ích”, ông nói thêm.

Ông Murphy cho rằng ít nhất, Mỹ có thể cần di dời các căn cứ quân sự tại phía đông Địa Trung Hải đến những địa điểm xa hơn, nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Iran.

Theo The Guardian

Xem thêm

#Vùng Vịnh #Lá chắn quốc phòng #Iran #Chiến tranh Mỹ - Iran

Cùng chuyên mục

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ rộng cửa giành Hạ viện, Thượng viện vẫn là ẩn số

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ rộng cửa giành Hạ viện, Thượng viện vẫn là ẩn số

TPO - Khi chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đảng Dân chủ vẫn đang dẫn trước đảng Cộng hòa. Nhưng kết quả tại một số cuộc đua vào Thượng viện với thế trận giằng co có thể sẽ quyết định đảng nào giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Donald Trump tại buổi mít tinh vận động tranh cử tại Lubbock, bang Texas, ngày 27/10. (Ảnh AP)

Tổng thống Mỹ Trump chuẩn bị kịch bản không cần Quốc hội

TPO - Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump dành nhiều tháng chuẩn bị cho khả năng đảng Dân chủ giành được quyền kiểm soát Quốc hội, và đã xây dựng kế hoạch nhằm tiếp tục thúc đẩy những phần quan trọng trong chương trình nghị sự của ông bằng quyền hành pháp.

Biểu tình ở Pháp: Phần tử quá khích ném bom xăng vào cảnh sát, hơn 500 người bị bắt giữ

TPO - Các cuộc đụng độ đã nổ ra tại Paris và nhiều thành phố khác của Pháp vào ngày 31/10, sau khi hàng trăm nghìn người tham gia đợt biểu tình cuối tuần thứ ba liên tiếp để phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao. Hơn 500 người đã bị bắt giữ khi cảnh sát sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán những phần tử bạo loạn.

Tổng thống Mỹ Trump bị bác đơn kiện 10 tỷ USD trong vụ bức thư Epstein

Tổng thống Mỹ Trump bị bác đơn kiện 10 tỷ USD trong vụ bức thư Epstein

TPO - Cho rằng Tổng thống Donald Trump đang “chớp mọi cơ hội mong manh”, một thẩm phán liên bang bác đơn kiện đòi bồi thường 10 tỷ USD của ông chống lại báo Wall Street Journal và ông trùm truyền thông Rupert Murdoch. Vụ kiện liên quan đến bài viết về mối quan hệ giữa ông Trump và Jeffrey Epstein.

Cướp phá xảy ra trong làn sóng biểu tình ở Đức

Cướp phá xảy ra trong làn sóng biểu tình ở Đức

TPO - Những kẻ bạo loạn đeo mặt nạ đã cướp phá các cửa hàng ở Frankfurt vào tối qua, khi hàng chục nghìn người biểu tình xuống đường tại các thành phố lớn nhất nước Đức để đòi cải thiện giáo dục và giảm chi phí sinh hoạt.

Ukraine nguy cơ rơi vào thế đã rồi

Ukraine nguy cơ rơi vào thế đã rồi

TPO - Một loạt hoạt động ngoại giao liên quan đến Ukraine thoạt nhìn có vẻ là dấu hiệu tiến triển, nhưng những điều khoản được đưa ra cho đến nay lại không nghiêng về phía Kiev.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ bước vào giai đoạn nước rút với loạt lùm xùm pháp lý

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ bước vào giai đoạn nước rút với loạt lùm xùm pháp lý

TPO - Khi chiến dịch tranh giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ bước vào cuối tuần cuối cùng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đẩy mạnh sự can thiệp pháp lý vào cuộc đua vào Thượng viện tại bang Alaska. Cùng lúc đó, số lượng người Mỹ bỏ phiếu sớm đã tiến gần đến mốc 50 triệu - con số kỷ lục đối với một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe