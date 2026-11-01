Tổng thống Trump nói Mỹ 'chỉ còn một, hai mục tiêu ở Iran, có thể xử lý trong 10 phút'

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quân đội nước này đã vô hiệu hóa phần lớn năng lực quân sự của Iran, nhưng vẫn còn một hoặc hai mục tiêu cần phải “giải quyết”. Trong khi đó, Tehran cảnh báo sẽ không ngần ngại trả đũa nếu bị tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu ngày 31/10, Tổng thống Trump khẳng định rằng các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài từ tháng 2 “vẫn đang diễn ra suôn sẻ, nhưng bạn biết đấy, họ không đáng tin cậy lắm”.

Trong thời gian tới, Mỹ sẽ không vội vàng thực hiện các cuộc tấn công, vì đã phá hủy đáng kể quân đội và chương trình hạt nhân của Iran, ông Trump tuyên bố.

“Chúng ta đã vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của họ. Vẫn còn một hoặc hai cơ sở cần phải xử lý, nhưng chúng ta có thể thực hiện việc đó trong vòng 10 phút”, ông nói với các phóng viên tại tư gia ở Florida. “Chẳng hạn như khu vực Núi Pickaxe, nơi cần phải được giải quyết. Chúng ta có thể thực hiện tất cả những việc đó rất nhanh chóng”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, ông Trump chưa đưa ra quyết định về các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn cởi mở với một giải pháp ngoại giao.

Trước đó, ông Trump từng cảnh báo rằng một cuộc tấn công có thể diễn ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắc đến một “cơ hội lịch sử, chỉ có một lần” để lật đổ chính phủ Iran.

Các cuộc bầu cử tại cả hai quốc gia có thể định hình hướng đi của cuộc xung đột.

Israel đã tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27/10 nhưng vẫn chưa thành lập được chính phủ mới. Kết quả bỏ phiếu cho thấy phe chính trị của ông Netanyahu giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội nhưng không đạt đủ đa số, khiến thành phần của chính phủ kế nhiệm vẫn còn là một ẩn số.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 3/11. Nếu đảng Dân chủ đối lập giành thêm ghế, khả năng thực thi chính sách của ông Trump có thể bị hạn chế ở một mức độ nhất định.

Cũng trong ngày 31/10, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã cảnh báo Mỹ và Israel không nên phát động một cuộc tấn công mới. Nếu không, bất kỳ hình thức hay mức độ đe dọa nào cũng phải được đáp trả ngay lập tức, một cách mạnh mẽ và không giới hạn về mặt địa lý”.

Ông Khamenei cũng ra lệnh cho các chỉ huy cập nhật danh sách mục tiêu của Iran, bao gồm “tất cả các loại tài sản hữu hình và vô hình thuộc về Mỹ và Israel”.

Đây là cuộc họp đầu tiên được ghi nhận giữa ông Khamenei và các tướng lĩnh quân sự cấp cao. Ông đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 3, sau khi cha ông - cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Nỗ lực ngoại giao bền bỉ

Trong bối cảnh cuộc chiến đang “đóng băng”, các nỗ lực ngoại giao mới vẫn tiếp tục được triển khai nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái bùng phát.

Các nhà hòa giải từ Qatar đã đến Tehran vào ngày 30/10, trong khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gửi một lá thư cho người đứng đầu cơ quan an ninh Iran - ông Mohsen Rezaei.

“Tôi đã đọc lá thư đó”, ông Rezaei cho biết trong một đoạn video được phát trên truyền hình Iran.

“Tôi vẫn chưa phản hồi. Giọng điệu của họ đã thay đổi hoàn toàn,” ông nói thêm, đồng thời mô tả đây là “một tín hiệu tốt” nhưng không đi sâu vào chi tiết.

Ông Rezaei khẳng định Iran sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi các điều kiện của nước này - bao gồm việc giải phóng các tài sản đang bị đóng băng - được đáp ứng.

Qatar và Pakistan đã đóng vai trò trung gian giữa các bên tham chiến, nhưng các cuộc đàm phán vẫn chưa mang lại một thỏa thuận lâu dài nào.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, hiện tại không có kế hoạch cho các cuộc gặp với giới chức Mỹ.

“Các điều kiện của Iran rất rõ ràng và các cuộc tham vấn về những điều kiện này vẫn đang diễn ra giữa các bên trung gian”, ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera.