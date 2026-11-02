Xét xử nữ đại gia Chu Thị Thành: Tòa triệu tập đại diện 2 bộ và 6 cơ quan thuế

TPO - HĐXX đã triệu tập khoảng 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có hơn 10 công ty và nhiều cá nhân khác. Đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, cùng 6 cơ quan thuế ở các địa phương cũng được triệu tập với tư cách là người tham gia tố tụng.

23 bị cáo bị xét xử 4 tội danh

Sáng nay (2/11), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 23 bị cáo trong vụ án “Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.

Trong đó, bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức); Lê Thanh An và Mai Anh Tuyên (đều là Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức); Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức); Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức) bị xét xử 2 tội “Tham ô tài sản” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh (nhân viên kế toán PVoil Vũng Áng) và Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) bị xét xử tội “Tham ô tài sản”.

Bị cáo Chu Thị Thành và Mai Anh Tuyên.

Các bị cáo Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung); Mai Thị Kim (Giám đốc Công ty Hoàng Kim); Trương Đình Hải (Chủ tịch HĐTV Công ty Ngân Tín); Phạm Đức Tiệp (Giám đốc Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội); Đỗ Thế Năng (Tổng giám đốc Công ty BMT); Lê Mai Tú (Giám đốc Công ty Hải An); Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty Hợp Mạnh); Trần Quốc Lộc (Giám đốc Công ty Duy Ngọc); Lê Văn Đồng (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh);

Đào Đăng Khải (Phó giám đốc Công ty Hải Lộc); Lê Thị Ngọc Lan (thủ quỹ Công ty Thiên Minh Đức); Phạm Thị Quỳnh Trang (thủ quỹ Công ty Thiên Minh Đức); Nguyễn Trường Sơn (nhân viên Công ty Thiên Minh Đức); Chu Việt Hùng (nhân viên Công ty Thiên Minh Đức); Dương Thị Thanh Hương (nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức); Lê Khắc Duẩn (nhân viên kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức) bị xét xử về các tội như “Tham ô tài sản”, "Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.

Trong số 23 bị cáo có 6 bị cáo bị tạm giam, 17 bị cáo tại ngoại. 15 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó bị cáo Chu Thị Thành có nhiều luật sư bào chữa nhất (3 luật sư).

Để chuẩn bị cho phiên tòa, HĐXX đã triệu tập khoảng 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có hơn 10 công ty và nhiều cá nhân khác. Đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, cùng 6 cơ quan thuế các tỉnh, thành phố cũng được triệu tập với tư cách là người tham gia tố tụng.

Tham ô 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu

Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập năm 2001 với vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, do bà Thành làm Chủ tịch HĐQT (77,15% vốn góp) và con trai, được biết đến là "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa, nắm giữ 22,77%.

Thiên Minh Đức có hệ sinh thái nhiều công ty con và chi nhánh, hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...

Một số đồng phạm trong vụ án.

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn. Bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn. Mục đích vừa thu tiền nhanh để đầu tư vào các dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG).

Tiếp đó, bà Thành chỉ đạo tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền Quỹ BOG.

Từ chỉ đạo này, chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, sau đó xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An). Khách được yêu cầu trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Tiền sau đó được rút ra, giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2020 - 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng, cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT. Doanh nghiệp còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng, cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng.

Bà Thành cũng chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền Quỹ BOG bị chiếm đoạt được xác định khoảng 79 tỷ đồng.

Vẫn theo cáo trạng, việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Công ty Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn.

Để cân đối số liệu và phục vụ báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ BOG với cơ quan quản lý, bà Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để "xuất khống" lượng hàng tồn.

Viện Kiểm sát xác định, từ năm 2020 - 2022, doanh nghiệp này đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Lợi dụng lỗ hổng bán dầu chiếm đoạt tiền "nướng" vào cờ bạc

Đáng chú ý, ngoài hành vi phạm tội của các bị can tại Công ty Thiên Minh Đức, cơ quan tố tụng cũng làm rõ hành vi tham ô tài sản xảy ra tại PVOil Vũng Áng. Theo đó, bị cáo Hà Ngọc Vinh (là kế toán kho thuộc Phòng Tài chính kế toán PVOil Vũng Áng) có nhiệm vụ quản lý, theo dõi, đối chiếu, kiểm tra số liệu hàng hóa tại các kho của công ty và kho hàng gửi theo hợp đồng.

Bị cáo Cao Bảo Ngọc và đồng phạm.

Lợi dụng “lỗ hổng” Vinh thỏa thuận với Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) về việc Vinh bán xăng dầu không xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá PVOil Vũng Áng công bố từ 500 - 1.000 đồng/lít; Ngọc sẽ thanh toán tiền hàng vào tài khoản cá nhân do Vinh chỉ định hoặc bằng tiền mặt.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12/2016 - 4/2025, Vinh xuất bán không có hoá đơn GTGT cho Cao Bảo Ngọc 187 lần, tổng số lượng hơn 5 triệu lít xăng, dầu, giá trị hơn 94 tỷ đồng.

Bị cáo Cao Bảo Ngọc thừa nhận đã mua của Vinh số lượng xăng, dầu nêu trên, được Vinh cho hưởng chiết khấu 4,6 tỷ đồng. Số xăng dầu Ngọc bán lại cho các chủ tàu cá tại khu vực Quảng Trị để hoàn trả cho Vinh hơn 89 tỷ đồng.

Cáo buộc xác định đến nay, bị can Hà Ngọc Vinh giao nộp cho PVOil Vũng Áng hơn 6,2 tỷ đồng; số còn lại chưa thu hồi được, Vinh khai đã sử dụng tiền bán hàng cho Ngọc để đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, bị thua hết. Cao Bảo Ngọc cũng tự nguyện giao nộp cho PVOil Vũng Áng 4,6 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính.