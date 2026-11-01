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Pháp luật

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Khởi tố 23 bị can phạm tội về ma túy tại chung cư The Sóng ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Từ việc kiểm tra một căn hộ tại chung cư The Sóng, phường Vũng Tàu (TPHCM), công an mở rộng truy xét 30 người, khởi tố 23 bị can.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng để điều tra về các tội sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

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Các đối tượng bị khởi tố.

Các quyết định tố tụng được đưa ra sau quá trình điều tra, mở rộng vụ việc do Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM phát hiện tại chung cư The Sóng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, rà soát những địa điểm có nguy cơ bị lợi dụng để mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, Công an phường Vũng Tàu phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại chung cư The Sóng, số 28 Thi Sách.

Khoảng 3 giờ ngày 3/10/2026, Công an phường Vũng Tàu phối hợp PC04 kiểm tra một căn hộ tại chung cư này, phát hiện Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, cả 4 người đều dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một gói nylon chứa chất bột màu trắng cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Những người này khai đã sử dụng ma túy tại căn hộ và mua ma túy từ một người khác.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, Công an phường Vũng Tàu phối hợp PC04 tiếp tục truy xét nguồn cung, phát hiện thêm 4 người có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, gồm Kim Toàn Quý, Ngô Thị Mỹ Linh, Ngô Bùi Lệ Thủy và Phạm Thị Thùy Dương.

Hai đơn vị đồng thời truy xét, triệu tập thêm 22 người liên quan để xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng người. Tổng cộng, trong không quá 3 ngày, lực lượng công an đã mở rộng điều tra, truy xét, triệu tập 30 người liên quan vụ việc.

Hoạt động đấu tranh được triển khai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy tại cơ sở, với Công an phường là lực lượng nòng cốt của Ban Chỉ đạo 26 phường Vũng Tàu, phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ và xử lý những người còn lại theo quy định.

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#Công an #Cảnh sát điều tra #Ma tuý #The sóng #Vũng Tàu

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