Bắt giữ 4 đối tượng khống chế con bạc người Trung Quốc, gọi video cho bạn gái xem cảnh hành hung để đòi nợ

TPO - Sau khi thua bạc tại casino và không có khả năng trả khoản vay 44.000 USD, một người đàn ông Trung Quốc bị nhóm 4 đối tượng bắt giữ, đánh đập, ép buộc trả nợ. Thậm chí, các đối tượng còn gọi video cho bạn gái nạn nhân để gây sức ép chuyển tiền.

Ngày 1/11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa điều tra, làm rõ vụ việc một nhóm 4 đối tượng gồm 2 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam có hành vi bắt giữ, đánh đập, đe dọa một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc để đòi nợ tiền đánh bạc.

4 bị can bị khởi tố bắt tạm giam về các tội "Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Ảnh CA

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và bắt tạm giam về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 21/10, công an tiếp nhận tin báo của bà Liu Wei (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai là ông Wu Baoli (SN 1981) bị một nhóm người bắt giữ, đánh đập do liên quan đến khoản nợ tiền đánh bạc.

Qua truy xét, lực lượng công an phát hiện ông Wu Baoli đang đi bộ trên một tuyến đường thuộc phường Ngũ Hành Sơn nên đưa về trụ sở làm việc. Nạn nhân cho biết đã vay Shi Guiming (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) 300.000 nhân dân tệ, tương đương 44.000 USD, để đánh bạc tại casino nhưng thua hết. Do không có khả năng trả nợ, ông bị nhóm đối tượng khống chế, đưa đến nhiều địa điểm để canh giữ và đánh đập.

Ngoài Shi Guiming, cơ quan công an xác định các đối tượng liên quan gồm Wang Bing (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Văn Mỹ (SN 2003, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Tiến Dũng (SN 2005, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Theo điều tra, ngày 12/10, ông Wu Baoli cùng bạn gái đến casino đánh bạc và thua hết tiền. Thông qua người quen, ông được giới thiệu gặp Shi Guiming để vay thêm 300.000 nhân dân tệ. Shi Guiming không giao tiền mặt mà đưa phỉnh (chip có giá trị tương đương-PV) để đánh bạc, đồng thời yêu cầu viết giấy vay nợ và giao hộ chiếu.

Sau khi tiếp tục thua hết số tiền vay, tối 13/10, ông Wu Baoli bị Shi Guiming cùng Trần Tiến Dũng đưa về một căn hộ tại phường Ngũ Hành Sơn. Tại đây, các đối tượng giữ điện thoại, khống chế và tuyên bố chỉ được trở về khi trả hết nợ.

Trong những ngày tiếp theo, nhóm này đưa nạn nhân đến nhiều địa điểm khác nhau, phân công người canh giữ. Shi Guiming nhiều lần dùng dây thắt lưng bằng da đánh, Wang Bing dùng tay đánh vào đầu và lưng nạn nhân để ép trả tiền.

Đáng chú ý, Shi Guiming còn gọi video cho bà Liu Wei để người phụ nữ chứng kiến cảnh bạn trai bị hành hung, nhằm gây sức ép chuyển tiền. Lo sợ tính mạng bạn trai bị đe dọa, bà Liu Wei đã chuyển 42.000 nhân dân tệ qua WeChat. Ngoài ra, ông Wu Baoli còn nhờ một người bạn tại Trung Quốc chuyển thêm 5.000 nhân dân tệ cho Shi Guiming.

Tối 20/10, lợi dụng lúc nhóm đối tượng sơ hở, ông Wu Baoli bỏ trốn khỏi căn hộ tại khu dân cư Phú Gia, phường Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, công an ghi nhận nạn nhân có thương tích ở vùng lưng, tay và chân.

Hiện 4 bị can đang bị tạm giam để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.