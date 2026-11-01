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Thế giới

Lầu Năm Góc đối mặt với khoản thiệt hại lên tới 15 tỷ USD do các đòn tập kích của Iran

Quỳnh Như

TPO - Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã khiến 274 công trình tại 24 căn cứ có lực lượng Mỹ đồn trú ở Trung Đông bị hư hại, với tổng thiệt hại ước tính lên tới 15 tỷ USD, theo Wall Street Journal.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông, với chi phí khắc phục có thể lên tới 15 tỷ USD. Khoản tổn thất này chưa được tính vào chi phí gần 50 tỷ USD mà Lầu Năm Góc đã báo cáo cho cuộc chiến với Iran.

Theo Wall Street Journal, dựa trên các nguồn tin và phân tích hình ảnh vệ tinh, tổng cộng 274 công trình tại 24 căn cứ có sự hiện diện quân sự của Mỹ đã bị hư hại. Trong đó, ít nhất 119 tòa nhà tại 13 căn cứ bị đánh trúng chỉ trong hai tuần đầu xung đột. Trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain là một trong những địa điểm chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lầu Năm Góc ước tính thiệt hại đối với các căn cứ quân sự ở mức tối thiểu 5 tỷ USD. Tuy nhiên, một nguồn tin khác nhận định con số thực tế có thể lên tới 15 tỷ USD.

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Hình ảnh Lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Chiến tranh Mỹ.

Báo cáo cho biết nhiều cơ sở quân sự được Mỹ sử dụng chung với các đồng minh trong khu vực. Do đó, những quốc gia này có thể phải chia sẻ một phần chi phí khắc phục. Lầu Năm Góc cũng được cho là đang cân nhắc không khôi phục một số hạ tầng bị phá hủy.

Đáng chú ý, Washington được cho là xem xét rút quân khỏi các cơ sở tại Kuwait và Ả Rập Xê Út nhằm đưa binh sĩ Mỹ ra khỏi tầm tấn công của Iran. Trước đó, Tehran đã yêu cầu Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi Trung Đông như một điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình lâu dài.

Trong khi đó, Iran đang khẩn trương khôi phục các cơ sở tên lửa và khai quật những kho vũ khí bị chôn vùi. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc tiến hành các đợt tấn công tiếp theo, bất chấp tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn của Mỹ.

Hồi tháng 8, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth từng đánh giá thấp năng lực quân sự còn lại của Tehran, cho rằng: "Họ vẫn còn một số khả năng, nhưng không còn mạnh mẽ như trước nữa".

Theo ước tính mới nhất trình Quốc hội, cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn 47,1 tỷ USD tính đến ngày 16/10, chưa bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ quân sự. Trong đó, khoảng 29 tỷ USD được dùng để thay thế số đạn dược đã sử dụng, 11,9 tỷ USD là chi phí hoạt động và 6,1 tỷ USD là thiệt hại về trang thiết bị.

Về thương vong, quân đội Mỹ xác nhận 23 người thiệt mạng liên quan đến các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, trong đó 11 trường hợp do hỏa lực đối phương. Ngoài ra, 865 quân nhân Mỹ bị thương.

WSJ

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#Iran tập kích #căn cứ Mỹ #thiệt hại 15 tỷ USD #Lầu Năm Góc #Trung Đông #xung đột Mỹ - Iran

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