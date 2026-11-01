Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Cả vạn người đổ về Đông Anh

Dương Triều - Ngọc Ánh - Hồng Vĩnh

TPO - Sau hai đêm diễn tại TPHCM, HIEUTHUHAI tiếp tục đưa concert cá nhân đến Hà Nội vào tối 1/11. Chương trình được tổ chức ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với sân khấu quy mô lớn, hệ thống màn hình LED và khu vực khán đài mở rộng.

tp_cc3.jpg
Hàng vạn người đổ về Đông Anh từ khoảng 15h. Concert bắt đầu lúc 18h30.
tp_c5.jpg
Sau hai đêm diễn tại TPHCM, HIEUTHUHAI tiếp tục đưa concert cá nhân Mắt Nhắm Mắt Mở đến Hà Nội vào tối 1/11. Chương trình được tổ chức ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với sân khấu quy mô lớn, hệ thống màn hình LED và khu vực khán đài mở rộng.
tp_c4.jpg
Đây là đêm diễn thứ ba trong chuỗi concert cá nhân của HIEUTHUHAI, sau hai đêm tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM vào ngày 1 và 2/8. Việc lựa chọn Hà Nội làm điểm đến tiếp theo đánh dấu bước mở rộng quy mô của dự án âm nhạc này.
to.jpg
Sự kiện thu hút hàng vạn khán giả đổ về.
tp_m1.jpg
Không chỉ chờ đợi những màn trình diễn của HIEUTHUHAI, concert tại Hà Nội còn là dịp để người hâm mộ thể hiện cá tính qua trang phục. Những bộ đồ được chuẩn bị kỹ lưỡng, cách phối phụ kiện độc đáo và phong cách trẻ trung hứa hẹn góp phần tạo nên không khí sôi động trước giờ biểu diễn.
img-3249.jpg
img-3250.jpg
img-3251.jpg
img-3252.jpg
Không khí rộn ràng trước concert.
tp_1.jpg
Hai khán giả nữ khoe phong cách thời trang cá tính với quần jeans ngắn.
hug00656.jpg
hug00448.jpg
Nhiều khán giả xếp hàng từ sáng, háo hức hòa vào bầu không khí âm nhạc.
tp_10.jpg
Một khán giả nữ tại Hà Nội bị đau chân cũng quyết chống nạng tới xem concert của HIEUTHUHAI.
hug00707.jpg
hug00725.jpg
Những khán giả đến sớm nhất check-in cùng lightstick và phụ kiện cổ vũ thần tượng.
tp_4.jpg
tp_5.jpg
tp_6.jpg
tp_7.jpg
Từ phong cách đường phố năng động đến những bộ trang phục cá tính, mỗi khán giả có thể lựa chọn một cách thể hiện riêng. Với nhiều người trẻ, đi concert không đơn thuần là thưởng thức âm nhạc mà còn là cơ hội gặp gỡ bạn bè, chụp ảnh lưu niệm và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng thần tượng.
tp_m.jpg
Ngay từ đợt mở bán sớm vào đầu tháng 10, vé dành cho hội viên đã nhanh chóng được mua hết chỉ sau thời gian ngắn. Đến cuối tháng 10, concert đã cháy vé, cho thấy sự quan tâm lớn của người hâm mộ đối với đêm diễn cá nhân của nam rapper.
tp_cc1.jpg
Sau hai đêm diễn tại TPHCM thu hút hơn 10.000 khán giả, concert tại Hà Nội tiếp tục cho thấy sức hút của HIEUTHUHAI.
tp_cc4.jpg
Không gian Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) trước giờ mở màn concert.
hug00748.jpg
Sau các đêm diễn tại TPHCM và Hà Nội, Mắt Nhắm Mắt Mở dự kiến tiếp tục hành trình tại thị trường quốc tế. Đêm diễn thứ tư của Mắt Nhắm Mắt Mở sẽ diễn ra tại Mỹ vào ngày 29/11. Đây là khởi đầu cho khát vọng đưa concert cá nhân từ quốc nội sang Mỹ, đưa âm nhạc của HIEUTHUHAI nói riêng và nhạc Việt nói chung lan tỏa đến khán giả quốc tế.

Xem thêm

#HIEUTHUHAI #concert HIEUTHUHAI #Mắt nhắm mắt mở #concert Hà Nội #Đông Anh #Trung tâm Triển lãm Việt Nam #nhạc Việt

Cùng chuyên mục

Quân A.P lộ mặt

Quân A.P lộ mặt

TPO - Quân A.P lộ diện sau lớp mascot Dol-La-La, lần đầu chia sẻ chuyện tình kéo dài 14 năm và tiếc nuối khi phải dừng bước. Tập 5 Ca sĩ mặt nạ còn ghi nhận màn lội ngược dòng của Cậu Tư Lành cùng những tiết mục khiến Trấn Thành, Bích Phương xúc động.

Tập đến 23h cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chỉ còn 6 ngày đến đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các cô gái phải kiên trì tập luyện, gấp rút cho phần vũ đạo, chuẩn bị tỏa sáng ở Quảng trường Danh Vọng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng tối 7/11.

Phim có Brad Pitt doanh thu kém

Phim có Brad Pitt doanh thu kém

TPO - Có Brad Pitt và câu chuyện sinh tồn giàu cảm xúc, ''Trái tim quái thú'' vẫn chưa tạo được cú bứt phá rõ rệt về doanh thu. Mức thu hơn 171 triệu USD toàn cầu chưa đủ đảm bảo thắng lợi thương mại nếu đặt cạnh kinh phí sản xuất 82 triệu USD, chưa kể quảng bá và phát hành.

Phim có Steven Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc nhiều cảnh nóng, thiếu chiều sâu

Phim có Steven Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc nhiều cảnh nóng, thiếu chiều sâu

TPO - "Chị chị em em 3" sở hữu dàn diễn viên nổi bật, hình ảnh được đầu tư và những màn đối đầu tình ái đủ sức khơi gợi sự tò mò. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài chỉn chu là câu chuyện thiếu chặt chẽ, nhiều cao trào gượng ép. Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn để lại dấu ấn diễn xuất, nhưng chưa thể khỏa lấp những hạn chế của kịch bản.

Chị đẹp, em xinh làm nóng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Chị đẹp, em xinh làm nóng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc là những nghệ sĩ được công bố góp mặt trong đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào tháng 11. Sự kết hợp giữa các giọng ca thuộc nhiều thế hệ, phong cách âm nhạc hứa hẹn mang đến những màu sắc khác nhau cho đêm thi quan trọng nhất.

Nữ diễn viên cắn tiếp viên hàng không, đòi mở cửa máy bay

Nữ diễn viên cắn tiếp viên hàng không, đòi mở cửa máy bay

TPO - Selma Blair lần đầu lên tiếng xin lỗi sau khi bị bắt vì cáo buộc hành hung tiếp viên hàng không trên chuyến bay của Delta Air Lines. Nữ diễn viên Cruel Intentions cho biết đang tập trung chăm sóc sức khỏe và không cung cấp thêm thông tin gì về vụ ồn ào.

Bạn gái khóc vì chờ mãi đám cưới với Quân A.P

Bạn gái khóc vì chờ mãi đám cưới với Quân A.P

TPO - Quân A.P và Lê Khanh có lễ cưới đặc biệt trong tập 14 Running Man Vietnam 2026. Trước sự chứng kiến của các thành viên, nam ca sĩ nói không tin mình được tổ chức đám cưới như thế, còn bạn gái bật khóc vì chờ đợi ngày này từ lâu.

Cả showbiz Hàn đau buồn

Cả showbiz Hàn đau buồn

TPO - Diễn viên gạo cội Choi Bool Am khiến nhiều đồng nghiệp thương tiếc. Trong đó, với tư cách con gái nuôi, Kim Hye Soo xuất hiện với đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều.

Steven Nguyễn quát Ninh Dương Lan Ngọc

Steven Nguyễn quát Ninh Dương Lan Ngọc

TPO - "Chị chị em em 3" gây sốt với mức doanh thu hơn 30 tỷ đồng chỉ sau một ngày công chiếu. Phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng lại thu hút khán giả nhờ mối quan hệ tình ái rắc rối, kịch tính giữa 5 mỹ nam mỹ nữ.

Con gà đẻ trứng vàng của Nhật Bản

Con gà đẻ trứng vàng của Nhật Bản

TPO - Ngành công nghiệp anime Nhật Bản đạt quy mô kỷ lục 28,18 tỷ USD trong năm 2025, tăng 15,8% nhờ sức bật từ cả thị trường nội địa và quốc tế. Đằng sau đà tăng trưởng này là chiến lược khai thác bản quyền, hàng hóa và sức mạnh của các thương hiệu anime trên toàn cầu.

Brooklyn Beckham đáp trả

Brooklyn Beckham đáp trả

TPO - Brooklyn Beckham tuyên bố “mê vợ như điếu đổ”, khẳng định Nicola Peltz hoàn hảo giữa những bình luận cho rằng anh đang thể hiện tình cảm quá mức trên mạng xã hội.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe