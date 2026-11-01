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Hàng vạn người đổ xô săn dã quỳ, đường lên Ba Vì kẹt cứng

Phùng Linh

TPO - Lượng khách đổ về Vườn quốc gia Ba Vì tăng đột biến lên tới 13.000 người trong ngày 1/11 khiến đường lên núi ùn tắc cục bộ, hàng vạn phương tiện nhích từng mét chờ đợi mua vé ngắm hoa dã quỳ.

Sáng 1/11 rơi vào ngày cuối tuần, hàng chục nghìn người đã đổ xô lên Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) tham quan, chụp ảnh hoa dã quỳ nở khiến nhiều đoạn đường ùn tắc kéo dài. Đây được xem là thời điểm hoa dã quỳ nở đẹp nhất năm.

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Hàng dài phương tiện "chôn chân" trước cổng soát vé Vườn quốc gia Ba Vì sáng 1/11, nhiều du khách mỏi mòn chờ 1-2 tiếng mới tới lượt mua vé - Ảnh: Thành Trung.

Ghi nhận từ 6h, dòng người đã đổ về chật kín cổng soát vé. Trục đường chính dài 11 km dẫn vào bãi hoa tê liệt, phương tiện ken đặc.

"Đứng cả tiếng đồng hồ mới nhích được 100m, mất thêm một tiếng chỉ để qua cửa soát vé", anh Thành Trung, một thợ chụp ảnh chia sẻ. Lượng người đổ về quá đông khiến những tay máy như anh loay hoay suốt nhiều giờ, chật vật tìm góc trống nhưng không thể có được bộ ảnh trọn vẹn trả khách.

Nhiều người dân di chuyển hàng chục km từ trung tâm Hà Nội đã rơi vào cảnh mệt mỏi. Anh Hải Đạt (32 tuổi, Hà Đông) cho biết phải mất hai tiếng chạy xe từ nội thành và chờ thêm 1,5 tiếng để mua vé. Dự định đi dã ngoại thư giãn dịp cuối tuần nhưng cả đoàn lại ngán ngẩm vì cảnh tượng chen chúc. "Nhìn đâu cũng thấy các nàng thơ chụp ảnh mà chẳng thấy hoa", anh Đạt bày tỏ.

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Trục đường chính dài 11 km dẫn lên bãi hoa dã quỳ kẹt cứng, dòng xe nhích từng mét khiến nhiều người dân và thợ ảnh chật vật xoay xở.

Đại diện Vườn quốc gia Ba Vì cho biết, trong ngày 1/11, nơi đây ước đón khoảng 13.000 lượt khách, ghi nhận mức kỷ lục từ đầu mùa hoa dã quỳ năm nay. Dù chưa chạm ngưỡng 20.000 lượt của những mùa trước, nhưng lượng phương tiện dồn về cùng một thời điểm đã khiến giao thông khu vực cổng vào nhanh chóng tê liệt.

Mùa hoa dã quỳ năm nay dự kiến kéo dài đến ngày 6/12, trong đó thời điểm hoa bung nở rực rỡ nhất rơi vào khoảng từ 1/11 đến 23/11. Không chỉ ngắm hoa, nhiều du khách còn kết hợp hành trình này với việc "săn mây" rạng sáng.

Để tránh tình trạng chôn chân giữa đường, nhiều nhóm du khách chấp nhận xuất phát từ trung tâm Hà Nội lúc 2-3h sáng. Những người có kinh nghiệm cho biết, thời điểm khởi hành bằng xe máy lý tưởng nhất từ nội thành là khoảng 5h sáng, giúp người dân né được cao điểm ùn tắc lúc rạng sáng, vừa kịp lên cốt 900 ngắm biển mây lúc bình minh.

Chị Nguyễn Như Quỳnh, một hướng dẫn viên du lịch tại Ba Vì khuyến cáo, du khách tự điều khiển phương tiện cá nhân cần đặc biệt chú ý kiểm tra hệ thống phanh, lốp và dầu máy trước khi leo đèo. Khu vực Vườn quốc gia không có trạm nhiên liệu, do đó người dân cần chủ động đổ đầy bình xăng từ trước khi lên núi.

Bên cạnh đó, dịch vụ hàng quán trên núi khá hạn chế và dễ rơi vào trạng thái quá tải cục bộ khi đông khách. Người dân nên chủ động chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn nhẹ, mang theo tiền mặt, sạc dự phòng, đồng thời trang bị thêm áo ấm và đèn chiếu sáng nếu có ý định di chuyển từ lúc trời chưa sáng rõ.

Vườn quốc gia Ba Vì rộng gần 11.000 ha, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km. Giá vé vào cửa hiện tại là 60.000 đồng/lượt với người lớn, 20.000 đồng với sinh viên và 10.000 đồng với học sinh.

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#hoa dã quỳ #Vườn quốc gia Ba Vì #ùn tắc Ba Vì #du lịch Ba Vì #mùa hoa dã quỳ #săn mây Ba Vì

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