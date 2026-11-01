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Hà Nội đồng loạt thay hàng rào trên 14 tuyến đường

Phùng Linh

TPO - Hà Nội đang triển khai thay thế hàng loạt hàng rào dải phân cách trên các tuyến đường vốn đã bị xuống cấp bằng hệ thống thép mạ kẽm nhúng nóng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, hàng rào trên dải phân cách giữa tại nhiều tuyến phố như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Cát Linh và Cầu Giấy đã được lắp đặt từ khoảng 20 năm trước.

Tại một số vị trí, các thanh sắt bị han gỉ, mục nát từ bên trong, bong tróc lớp sơn ngoài. Nhiều mô-đun bị mất chân đế khiến hàng rào nghiêng lệch, không còn bảo đảm chiều cao và khả năng phân luồng như thiết kế ban đầu.

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Ban Duy tu các công trình giao thông Hà Nội thay hàng rào dải phân cách trên nhiều tuyến phố trung tâm.

Đáng chú ý, hệ thống này từng được duy tu, sửa chữa qua nhiều đợt. Tuy nhiên, việc thay thế chắp vá khiến các đoạn rào chắn không đồng nhất về chủng loại, hình thức và chất lượng. Trong khi đó, vật liệu cũ tiếp tục rỉ sét khiến công tác sửa chữa lẻ tẻ không còn đáp ứng được yêu cầu sử dụng lâu dài.

Để giải quyết triệt để tình trạng này, Sở Xây dựng Hà Nội đã đồng ý phương án thay mới toàn bộ hàng rào và dải phân cách giữa trên 14 tuyến đường.

Danh sách các tuyến phố được thay rào mới trong đợt này bao gồm: Cát Linh, Giảng Võ, Cầu Giấy, Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Ninh, Cương Kiên, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà và Huỳnh Thúc Kháng.

Điểm khác biệt của hệ thống rào chắn mới là sử dụng vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng. Đây là chất liệu chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống ăn mòn, khó bị han gỉ và có độ bền cao hơn hẳn loại sắt sơn cũ.

Việc chuyển sang dùng vật liệu này không chỉ giúp dải phân cách bền hơn mà còn giúp thành phố tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa hằng năm. Mẫu rào chắn mới cũng sẽ được thiết kế đồng bộ, tương tự như các dải phân cách khang trang đang dùng trên đường Võ Chí Công hay Phạm Văn Đồng hiện nay.

Bên cạnh việc thay thế vật liệu, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng cũng được siết chặt. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra sản phẩm đầu vào và quá trình thi công, lắp đặt, bảo đảm tuân thủ đúng thiết kế cùng các quy định hiện hành.

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#Hà Nội #thay hàng rào #dải phân cách #14 tuyến đường #thép mạ kẽm #an toàn giao thông #Sở Xây dựng Hà Nội

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