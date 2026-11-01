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Dải phân cách đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình thành... ruộng dứa

Minh Đức

TPO - Trên tuyến đại lộ Hoa Lư được đầu tư gần 2.000 tỷ đồng ở Ninh Bình, nhiều đoạn dải phân cách giữa và hành lang hai bên đường đang bị người dân tự ý san gạt, biến thành những ruộng dứa xanh mướt.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Phú Long và xã Cúc Phương (Ninh Bình), nhiều diện tích thuộc phạm vi dự án đại lộ Hoa Lư đã bị người dân tự ý cày xới, san gạt để trồng dứa.

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Những luống dứa trên dải phân cách thuộc đại lộ Hoa Lư. Ảnh: N.L.

Đáng chú ý, toàn bộ một số đoạn dải phân cách giữa vốn dành cho các hạng mục hạ tầng, cây xanh của tuyến đường đã bị biến thành những luống dứa thẳng hàng. Sau nhiều tháng gieo trồng, cây dứa phát triển xanh tốt, nhiều diện tích đang chuẩn bị cho thu hoạch.

Không chỉ ở dải phân cách, tình trạng lấn chiếm còn lan sang hành lang hai bên tuyến đường. Tại khu vực thôn Phú Thịnh, xã Phú Long, người dân đã san gạt mặt bằng, mở rộng diện tích canh tác trên một đoạn dài hàng trăm mét, rộng hơn 5m. Nhiều cây dứa giống mới được trồng xuống, chưa kịp bén rễ.

Việc sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để sản xuất nông nghiệp diễn ra trong thời điểm công trình đã cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác nhưng đang chờ hoàn tất các thủ tục bàn giao cho đơn vị quản lý.

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Đại lộ Hoa Lư trước khi trồng dứa. Ảnh: N.L.
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Sau khi trồng dứa. Ảnh: N.L.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đại lộ Hoa Lư (trước đây là dự án đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình, giai đoạn I) có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Công trình hiện đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục phụ trợ trước khi bàn giao.

Trước tình trạng người dân tự ý cày xới, trồng cây trong phạm vi dự án, từ cuối năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình) đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương và nhà thầu phối hợp kiểm tra, xử lý.

Trong văn bản, chủ đầu tư xác định việc tự ý san gạt, trồng cây, canh tác trong phạm vi dự án là hành vi không đúng quy định, vi phạm các quy định về bảo vệ công trình giao thông. Hoạt động này còn có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước tại dải phân cách, chất lượng công trình và tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

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Những cây dứa được trồng trên dải phân cách. Ảnh: N.L.

Chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu quản lý toàn bộ mặt bằng dự án; khi phát hiện tình trạng lấn chiếm, phải kịp thời báo cáo chủ đầu tư và chính quyền địa phương để ngăn chặn, xử lý. Riêng UBND xã Phú Long được đề nghị vận động các hộ dân đã trồng dứa trên dải phân cách thu dọn cây trồng, trả lại mặt bằng phục vụ dự án.

Tuy nhiên, sau khoảng 10 tháng kể từ khi có văn bản yêu cầu xử lý, tình trạng trên không những chưa được khắc phục mà diện tích trồng dứa còn có dấu hiệu mở rộng. Những luống dứa xanh tốt tiếp tục xuất hiện trên dải phân cách và hành lang tuyến đường.

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Hình ảnh trồng dứa trên đại lộ Hoa Lư. Ảnh: N.L.

Ông Đặng Hữu Trường - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình - cho biết chủ đầu tư đã nắm bắt sự việc và có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan xử lý nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa được giải quyết.

Theo ông Trường, chủ đầu tư sẽ tiếp tục có văn bản yêu cầu nhà thầu thi công và chính quyền các địa phương có tuyến đường đi qua khẩn trương vào cuộc, xử lý triệt để tình trạng người dân lấn chiếm, canh tác trong phạm vi dự án.

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Những cây dứa trên dải phân cách. Ảnh: N.L.

Dự án Đại lộ Hoa Lư có tổng chiều dài gần 23km, quy mô 4 làn xe; riêng đoạn từ đầu tuyến đến nút giao với cao tốc Bắc - Nam được đầu tư 8 làn xe. Đây là một trong những công trình giao thông kết nối liên vùng trọng điểm của Ninh Bình, giữ vai trò kết nối với các trục giao thông quan trọng của quốc gia và khu vực.

Một công trình giao thông được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng và kết nối liên vùng, nhưng lại để xảy ra tình trạng người dân tự ý biến dải phân cách, hành lang đường thành đất canh tác là thực trạng đáng lo ngại. Việc sớm lập lại trật tự, thu hồi mặt bằng và xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan là yêu cầu cần thiết, tránh để tình trạng lấn chiếm kéo dài, ảnh hưởng đến công năng và tuổi thọ công trình.

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#Đại lộ Hoa Lư #Ninh Bình #Lấn chiếm đất dự án #Quản lý dự án giao thông #An toàn giao thông

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