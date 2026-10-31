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Xuất nhập khẩu Ninh Bình, Hưng Yên sắp cán mốc 100 tỷ USD

Minh Đức

TPO - Trong 10 tháng năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn Hưng Yên và Ninh Bình đạt hơn 93 tỷ USD, tăng 49,4% so với cùng kỳ. Hải quan khu vực IV dự kiến cán mốc 100 tỷ USD vào ngày 15/11 tới.

Chiều 30/10, tại tỉnh Hưng Yên, Chi cục Hải quan khu vực IV ra mắt trụ sở mới tại số 685 đường Nguyễn Văn Linh, đồng thời công bố dấu mốc tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình.

Theo Chi cục Hải quan khu vực IV, năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt 77,93 tỷ USD, tăng 34,71% so với năm 2024. Trong 10 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 93,94 tỷ USD, tăng 49,4% so với cùng kỳ, đưa đơn vị đứng thứ 5 trong 20 Chi cục Hải quan khu vực. Trong đó, Hưng Yên đạt 22,19 tỷ USD, tăng 30,5%; Ninh Bình đạt 71,75 tỷ USD, tăng 56,4% so với cùng kỳ năm trước.

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Hoạt động nghiệp vụ của lực lượng hải quan khu vực IV. Ảnh minh họa: Thuế và Hải quan.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục mở rộng với 5.575 doanh nghiệp tham gia trong 10 tháng, tăng 8,7%. Số lượng tờ khai hải quan đạt gần 1,49 triệu, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Những con số này phản ánh sự phát triển của hoạt động sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư và hội nhập thương mại tại hai địa phương.

Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, Hải quan khu vực IV dự kiến đến ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn sẽ đạt 100 tỷ USD. Trong đó, Hưng Yên dự kiến đóng góp 23,6 tỷ USD, Ninh Bình 76,4 tỷ USD.

Để đạt kết quả trên, Chi cục Hải quan khu vực IV đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa, đồng thời tăng cường quản lý thu ngân sách, kiểm soát địa bàn và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá cao kết quả hoạt động của Chi cục Hải quan khu vực IV, đặc biệt là mức tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn hai tỉnh. Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị đơn vị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách và chủ động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực IV khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Hưng Yên và Ninh Bình.

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#Chi cục Hải quan khu vực IV #Xuất nhập khẩu #Hưng Yên #Ninh Bình #Cải cách thủ tục hải quan

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