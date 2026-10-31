Bộ Nông nghiệp và Môi trường có tân thứ trưởng

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 30/10.

Bà Nguyễn Thị Loan sinh ngày 8/5/1975, quê xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; có trình độ thạc sĩ quản lý đất đai, cử nhân ngành kinh tế nông nghiệp; cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, bà Loan từng giữ các chức vụ: Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch UBND huyện Phú Bình; Bí thư Huyện ủy Phú Bình.

Từ tháng 3/2025, bà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Loan - tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám.

Hiện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và 6 Thứ trưởng gồm các ông: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên và bà Nguyễn Thị Loan.