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Kinh tế

Vietcombank đẩy mạnh chương trình tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên

P.V

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạ chi phí vốn cho khách hàng.

Theo đó, từ ngày 20/10/2026, Vietcombank điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, qua đó tạo thêm dư địa để giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế.

Đồng thời, từ ngày 19/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026, Vietcombank triển khai Chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển các lĩnh vực ưu tiên. Khi tham gia Chương trình, Quý khách hàng được giảm lãi suất cho vay từ 1,5% đến 2%/năm theo đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước; riêng đối với một số lĩnh vực, lãi suất cho vay ngắn hạn được giảm tới 3%/năm so với mức hiện hành của Vietcombank.

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Để biết thêm thông tin về Chương trình và điều kiện áp dụng, Quý khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ.

Việc chủ động giảm lãi suất huy động vốn, tiết giảm chi phí hoạt động thông qua việc áp dụng công nghệ, cũng như việc chia sẻ một phần lợi ích để giảm chi phí vay vốn cho khách hàng tiếp tục khẳng định cam kết trách nhiệm của Vietcombank trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, góp phần khơi thông dòng vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Những năm qua, Vietcombank luôn là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng mới cũng như các hoạt động hướng tới phát triển bền vững.

Phát huy vai trò của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, Vietcombank sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, nguồn vốn với chi phí cạnh tranh và các sản phẩm theo định hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ESG; qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và chung tay kiến tạo những động lực mới cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế trong thời gian tới.

#Vietcombank #Lãi suất cho vay #Tín dụng sản xuất kinh doanh #Lĩnh vực ưu tiên #Chính sách tiền tệ

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