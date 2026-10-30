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Kinh tế

Tập đoàn Hoa Sen lợi nhuận sau thuế 623 tỷ đồng, đạt kế hoạch ở phương án cao

Nam Khánh

Tập đoàn Hoa Sen vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và lũy kế niên độ tài chính (NĐTC) 2025 – 2026 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 623 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra ở phương án cao.

Tập đoàn Hoa Sen vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và lũy kế niên độ tài chính (NĐTC) 2025 - 2026 (từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/9/2026).

Theo đó, NĐTC 2025- 2026, HSG ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với sản lượng hợp nhất đạt 1.794.500 tấn, hoàn thành 97% kế hoạch.

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Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 37.736 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 623 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra ở phương án cao. Kết quả này đã đưa giá trị sổ sách của HSG đạt khoảng 14.735 đồng/cổ phiếu tại ngày 30/9/2026.

Trong NĐTC 2025 - 2026, thị trường thép tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Tại thị trường nội địa, nhu cầu vật liệu xây dựng có những tín hiệu cải thiện nhờ đầu tư công, phát triển hạ tầng và sự phục hồi từng bước của lĩnh vực xây dựng.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng do nguồn cung thép trong nước dư thừa, giá nguyên nhiên vật liệu và lãi suất ở mức cao tiếp tục gây sức ép lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu chịu nhiều thách thức từ xu hướng bảo hộ thương mại, các biện pháp phòng vệ thương mại và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt.

Trong bối cảnh đó, HSG đã chủ động điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, kiểm soát chi phí, quản trị hàng tồn kho và tối ưu hiệu quả hoạt động. Tập đoàn tiếp tục phát huy lợi thế từ hệ thống 9 nhà máy sản xuất và hơn 400 chi nhánh, cửa hàng trên toàn quốc để củng cố thị trường nội địa.

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Hiện Tập đoàn Hoa Sen HSG đang tập trung phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home.

Hoa Sen đồng thời duy trì và mở rộng mạng lưới kinh doanh tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Sự chủ động trong điều hành và cân đối linh hoạt giữa thị trường nội địa và xuất khẩu đã góp phần giúp HSG duy trì hiệu quả hoạt động, vượt kế hoạch kinh doanh trong niên độ theo phương án cao.

Bên cạnh hoạt động sản xuất tôn thép truyền thống, HSG đang tập trung phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home. Việc chính thức thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Home vào tháng 01/2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc và chuyên môn hóa hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

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Trên nền tảng thương hiệu uy tín, hệ thống phân phối rộng khắp và kinh nghiệm am hiểu thị trường nội địa, Hoa Sen Home định hướng phát triển mô hình bán lẻ vật liệu xây dựng và nội thất hiện đại, mở rộng danh mục sản phẩm, đầu tư hạ tầng tổng kho thông minh và ứng dụng công nghệ trong quản trị, vận hành.

Chiến lược này không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống phân phối hiện tại mà còn từng bước mở rộng chuỗi giá trị, tạo thêm động lực tăng trưởng dài hạn cho Tập đoàn.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, uy tín thương hiệu và những đóng góp của HSG tiếp tục được ghi nhận qua nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín. Năm 2026, Hoa Sen lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cho cả ba nhóm sản phẩm Tôn Hoa Sen, Ống Thép Hoa Sen và Ống Nhựa Hoa Sen; tiếp tục vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026, Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG năm 2026, Private 100 - Top 100 Doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026....

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#Tập đoàn Hoa Sen #Kết quả kinh doanh #Ngành thép #Hoa Sen Home #Bán lẻ vật liệu xây dựng

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