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Kinh tế

Bắc Ninh tìm nguồn lực quốc tế cải thiện cơ sở vật chất trường học

P.V

Thành phố Bắc Ninh mong muốn kết nối với Hiệp hội Lions Clubs International (Hàn Quốc), huy động nguồn lực hỗ trợ cơ sở vật chất trường học, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

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Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh tặng tranh dân gian Đông Hồ cho ông Kwon Sung Tae.

Ngày 30/10, ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Lions Clubs International (Hàn Quốc) do ông Kwon Sung Tae, Phó Chủ tịch thứ Nhất của Hiệp hội, Chủ tịch Khu vực 354-D làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi, khảo sát nhu cầu hỗ trợ, tài trợ xây dựng cơ sở vật chất và cải thiện điều kiện học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Lions Clubs International là tổ chức tình nguyện nhân đạo phi lợi nhuận, thành lập năm 1917, có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Hiện Hiệp hội có khoảng 1,4 triệu thành viên, 50.000 câu lạc bộ tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các hoạt động tập trung vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và cứu trợ nhân đạo.

Thông qua mạng lưới câu lạc bộ và đối tác quốc tế, Hiệp hội triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng như cải thiện cơ sở vật chất trường học, cung cấp trang thiết bị học tập, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục.

Tại buổi tiếp, ông Mai Sơn giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh, trong đó nhấn mạnh truyền thống hiếu học, sự quan tâm đối với giáo dục và đào tạo. Những năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được chú trọng; học sinh đạt nhiều thành tích tại các kỳ thi, cuộc thi trong nước và quốc tế. Công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Bắc Ninh. Quan hệ hợp tác giữa hai bên không chỉ phát triển trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mà còn có tiềm năng mở rộng sang giáo dục, đào tạo, chuyển giao công nghệ và an sinh xã hội.

Ông Mai Sơn mong muốn thông qua Hiệp hội Lions Clubs International kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư, tổ chức và đối tác quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Bắc Ninh; đồng thời quan tâm các chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục, nhất là giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thành phố Bắc Ninh cũng đề nghị Hiệp hội khảo sát nhu cầu thực tế tại các cơ sở giáo dục, nghiên cứu khả năng hỗ trợ xây dựng, cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Cùng với đó, quan tâm hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn, trẻ em, người khuyết tật và những nhóm đối tượng cần trợ giúp có thêm cơ hội học tập, phát triển, hòa nhập cộng đồng.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Kwon Sung Tae và các thành viên đoàn công tác chia sẻ về những chương trình Hiệp hội đang triển khai hoặc dự kiến thực hiện tại Việt Nam; khả năng kết nối các câu lạc bộ, doanh nghiệp, tổ chức tài trợ và đối tác quốc tế để hỗ trợ Bắc Ninh.

Hai bên cũng trao đổi về cơ chế tiếp nhận đề xuất, điều kiện tài trợ, quy trình phối hợp và đầu mối liên hệ nhằm nghiên cứu, xây dựng các nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

#Bắc Ninh #Lions Clubs International

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