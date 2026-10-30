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Kinh tế

Một chiếc thẻ, muôn trải nghiệm: Du lịch thảnh thơi, chi tiêu thêm lợi ích cùng VPBank

P.V

Từ nghỉ dưỡng trong nước, đặt vé máy bay, khách sạn quốc tế đến ăn uống và mua sắm tại điểm đến, thẻ tín dụng VPBank mang đến nhiều ưu đãi thiết thực cho các kế hoạch du lịch, cùng những quyền lợi phục vụ nhu cầu chi tiêu thường ngày.

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Những tháng cuối năm là thời điểm nhiều tín đồ du lịch bắt đầu lên kế hoạch cho các chuyến đi. Dù lựa chọn điểm đến hay hình thức du lịch nào, việc cân đối ngân sách cho vé máy bay, nơi lưu trú, ăn uống và các hoạt động trải nghiệm luôn là một phần quan trọng của kế hoạch.

Nắm bắt nhu cầu này, VPBank triển khai hệ thống ưu đãi thẻ tín dụng tại nhiều đối tác du lịch, hàng không, nghỉ dưỡng và dịch vụ tiêu dùng. Khách hàng có thêm lựa chọn để tối ưu chi phí cho từng phần của chuyến đi, từ khâu chuẩn bị đến những trải nghiệm tại điểm đến.

Du lịch trong nước: Đa dạng lựa chọn nghỉ dưỡng, tối ưu chi phí

Với những chuyến đi trong nước, thẻ tín dụng VPBank giúp khách hàng tận dụng ưu đãi tại nhiều loại hình lưu trú, từ resort, khách sạn nghỉ dưỡng đến căn hộ dịch vụ. Tùy theo điểm đến, ngân sách và nhu cầu trải nghiệm, chủ thẻ có thể lựa chọn những quyền lợi phù hợp cho kỳ nghỉ của mình.

Ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, chủ thẻ được giảm tới 40% giá phòng niêm yết tại Pullman Phú Quốc, 30% tại Banyan Tree Lăng Cô hoặc 35% giá phòng tốt nhất hiện có tại hệ thống Wyndham Hotels & Resorts khi đáp ứng điều kiện lưu trú tối thiểu ba đêm. Tại Ana Mandara Resort Cam Ranh, mức giảm 20% giá phòng cùng ưu đãi 35% dịch vụ spa phù hợp với những kỳ nghỉ kết hợp thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, hệ thống Vinpearl Hotel & Resort áp dụng ưu đãi giảm 15% giá phòng, tối đa đến 1,2 triệu đồng.

Với gia đình hoặc khách hàng có nhu cầu lưu trú dài ngày, hệ thống căn hộ dịch vụ Somerset và Oakwood là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ không gian sinh hoạt rộng rãi và các tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, sinh hoạt. Chủ thẻ được giảm 20% dịch vụ lưu trú tại hai hệ thống này, phù hợp với những chuyến đi cần sự linh hoạt về thời gian và không gian sử dụng.

Ở nhóm trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư, Amanoi áp dụng ưu đãi Spa Credit trị giá 2,5 triệu đồng đặt hạng phòng Villa và Residence (cho khách trên 12 tuổi), cùng các quyền lợi bổ sung theo điều kiện chương trình. Ưu đãi này góp phần gia tăng trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, thư giãn trong kỳ nghỉ tại một trong những điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp nhất của Việt Nam.

Du lịch quốc tế: Tận hưởng ưu đãi tại những điểm đến hàng đầu

Một chuyến du lịch nước ngoài sẽ trọn vẹn hơn khi những khoản chi đều có thể tận dụng ưu đãi. Với hệ thống đối tác liên kết đa dạng, thẻ tín dụng VPBank mang đến những quyền lợi gắn với chính các trải nghiệm quen thuộc của du khách, từ đặt phòng trên nền tảng quốc tế đến mua sắm tại những địa chỉ nổi tiếng hay khám phá các tổ hợp giải trí biểu tượng.

Với những chuyến đi xa, khách hàng có thể tiết kiệm chi phí ngay từ khâu đặt vé máy bay nhờ ưu đãi giảm 5-10% tại Qatar Airways, 10% tại Emirates hoặc 5% giá vé trực tuyến của EVA Airways. Các nền tảng du lịch quen thuộc như Agoda, Trip và Klook cũng có chương trình giảm đến 30% vào cuối tuần và các dịp ngày đôi; trong khi Hotels.com áp dụng mức giảm 16% khi đặt khách sạn tại Nhật Bản, hoặc 12% tại các quốc gia khác.

Ưu đãi của thẻ tín dụng VPBank còn gắn với những địa điểm mà du khách thường muốn ghé thăm khi đặt chân đến mỗi quốc gia. Đến Seoul, bên cạnh việc đặt phòng qua Agoda với mức giảm đến 20%, khách hàng có thể mua sắm mỹ phẩm tại Olive Young - điểm đến quen thuộc của các tín đồ làm đẹp với ưu đãi giảm 5%, hoặc vui chơi tại tổ hợp giải trí Lotte World với giá vé ngày giảm 20%.

Tại Singapore, khi sử dụng thẻ VPBank, chủ thẻ có thể tích lũy đến 15% Resort Dollar trên hóa đơn đặt phòng tại Marina Bay Sands và mua sắm tại cửa hàng Gift Shop, cùng mức tích lũy 20% Resort Dollar tại các cửa hàng ăn uống tham gia chương trình. Khách hàng cũng được hưởng quyền ưu tiên check-in, check-out và miễn phí vé vào Bảo tàng ArtScience Museum, Digital Light Canvas, đài quan sát SkyPark Observation Deck và Sampan Rides.

Với những người thường xuyên đến Nhật Bản, trải nghiệm cũng thuận tiện hơn nhờ quyền lợi sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí, không giới hạn số lượt tại các sân bay Nhật Bản dành cho chủ thẻ thuộc hạng đủ điều kiện.

Chủ động lựa chọn thẻ, linh hoạt tận hưởng ưu đãi

Một bữa tối ngon miệng sau ngày dài khám phá, những chuyến xe thuận tiện giữa các điểm tham quan, hay buổi dạo phố tìm mua món đồ yêu thích đều góp phần làm nên những trải nghiệm thú vị trong mỗi chuyến đi. Thẻ tín dụng VPBank tiếp tục mang đến ưu đãi ẩm thực đến 30% hóa đơn tại các nhà hàng đối tác, ưu đãi dịch vụ di chuyển Be Transport, Grab và mua sắm tại những thương hiệu quen thuộc như Uniqlo Việt Nam, Lotte Mart; mua điện thoại iPhone 18 tại các đại lý ủy quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam.

Với mạng lưới đối tác và danh mục ưu đãi bao phủ nhiều nhu cầu trong mỗi chuyến đi, thẻ tín dụng VPBank là người bạn đồng hành mang đến thêm lợi ích cho khách hàng trong quá trình lên kế hoạch và tận hưởng hành trình. Việc lựa chọn dòng thẻ phù hợp với thói quen chi tiêu cũng giúp khách hàng sử dụng hiệu quả hơn các ưu đãi và tối ưu ngân sách, dành thêm chi phí cho những trải nghiệm tại điểm đến.

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