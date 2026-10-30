Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Doanh nghiệp vật lộn với lãi suất, giá năng lượng

Việt Linh

TPO - Giá năng lượng, tỷ giá và lãi suất biến động đang tạo sức ép lên chi phí sản xuất, vận chuyển và vốn vay. Có doanh nghiệp cho biết giá thành một tấn sản phẩm tăng gần 40% chỉ trong hai quý, buộc phải tính lại từ cách mua nguyên liệu đến thị trường tiêu thụ.

Chi phí sản xuất tăng vọt

Tại Diễn đàn “Doanh nghiệp trước biến động tỷ giá, lãi suất và giá năng lượng: Kịch bản ứng phó cuối năm 2026, triển vọng năm 2027” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 30/10, ông Đỗ Tiến Thành - Giám đốc điều hành Công ty TNHH 26868, doanh nghiệp sản xuất vôi công nghiệp - cho biết giá năng lượng và biến động địa chính trị đang tạo sức ép lớn lên hoạt động sản xuất.

Theo ông Thành, giá dầu tăng kéo theo chi phí khai thác nguyên liệu, vận chuyển và vật tư đầu vào. Giá thành một tấn sản phẩm của doanh nghiệp từ khoảng 13 triệu đồng cuối năm 2025 đã tăng lên 17-18 triệu đồng vào tháng 7/2026, tương đương mức tăng gần 40%.

Để ứng phó, doanh nghiệp phải theo sát giá than, vật tư để chọn thời điểm mua phù hợp; đồng thời đàm phán với nhà cung cấp dựa trên tổng sản lượng mua. Ở đầu ra, công ty đưa điều khoản điều chỉnh giá vào hợp đồng, theo đó hai bên sẽ thương lượng lại nếu chi phí đầu vào tăng vượt ngưỡng nhất định.

Với lãi suất, doanh nghiệp chủ động làm việc với ngân hàng, đề nghị giữ ổn định hoặc giảm lãi vay nếu có chính sách hỗ trợ. Công ty cũng tính mở rộng thị trường trong nước để giảm phụ thuộc vào xuất khẩu.

1793346693353-155237437047994321-g3734491533178778149-7320b40454d17d910c4251751bb62c45.jpg
Diễn đàn diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Ảnh: VCCI.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI, những thay đổi về chính sách tiền tệ, xu hướng dịch chuyển dòng vốn, cạnh tranh thương mại, biến động địa chính trị và thị trường năng lượng đang tác động ngày càng trực tiếp tới hoạt động. Khi ba yếu tố này cùng biến động, tác động có thể "khuếch đại" lẫn nhau, tạo sức ép lớn hơn đối với doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch VCCI cho rằng khi xây dựng phương án kinh doanh, doanh nghiệp cần đặt chi phí nhập khẩu, doanh thu xuất khẩu, nghĩa vụ ngoại tệ, chi phí vay, kỳ hạn vốn, logistics, tồn kho và điều khoản hợp đồng trong cùng một bài toán, thay vì xem xét riêng từng yếu tố.

Về tiếp cận vốn, ông Vinh nhận định tài sản bảo đảm vẫn là điểm nghẽn đối với nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ. Ông đề xuất đẩy mạnh đánh giá dựa trên dòng tiền, dữ liệu lớn, đơn hàng và vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Bản thân doanh nghiệp cũng phải nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị rủi ro và chất lượng phương án kinh doanh để tạo niềm tin với bên cung cấp vốn.

Chính sách cần hỗ trợ đúng nhu cầu doanh nghiệp

Ở góc độ chính sách, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho rằng doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào một dự báo để xây dựng kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh thế giới biến động khó lường. Cần chuẩn bị nhiều kịch bản, thường xuyên cập nhật dữ liệu thị trường, chi phí đầu vào và dòng tiền để chủ động điều chỉnh.

Ông Thành cũng lưu ý tăng trưởng tín dụng cao không đồng nghĩa mọi doanh nghiệp đều dễ tiếp cận vốn. Doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh vẫn gặp khó khăn, trong khi lãi suất vay có xu hướng tăng. Vì vậy, chính sách hỗ trợ cần chú trọng khả năng tiếp cận vốn thực chất.

img-3187.jpg
TS. Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ảnh: VCCI.
TS. Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - nhận định doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân và hộ kinh doanh, đang gặp nhiều áp lực về chi phí vốn, tiếp cận nguồn lực và biến động từ thị trường tài chính-tiền tệ.
﻿Ông Hiển chỉ ra tỷ lệ doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở mức cao và nợ xấu hệ thống ngân hàng, cho thấy sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ đang suy giảm. Dù vậy, ông Hiển đánh giá triển vọng kinh tế thế giới năm 2027 có tín hiệu tích cực hơn năm 2026, song doanh nghiệp vẫn đứng trước nhiều sức ép.
﻿Trước bối cảnh trên, ông Hiển cho rằng, nếu đang chuẩn bị kế hoạch năm 2027, doanh nghiệp cũng cần tính đến đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng các FTA, nâng năng lực đáp ứng chuỗi cung ứng, phát triển nhân lực kỹ năng cao và mô hình kinh doanh mới.

Xem thêm

#tỷ giá #lãi suất #giá năng lượng #doanh nghiệp Việt Nam #VCCI #Ngân hàng Nhà nước #chi phí sản xuất

Cùng chuyên mục

Nhà máy In tiền Quốc gia có chủ tịch mới

Nhà máy In tiền Quốc gia có chủ tịch mới

TPO - Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm ông Đỗ Giang Nam - thành viên Hội đồng thành viên phụ trách Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên đơn vị này.

Hơn 450 cổ phiếu chìm trong sắc đỏ

Hơn 450 cổ phiếu chìm trong sắc đỏ

TPO - Phiên giao dịch ngày 30/10 có thời điểm mất hơn 25 điểm và rơi xuống sát 1.728 điểm, VN-Index hồi phục đáng kể trong phiên chiều nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu trụ. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đóng cửa dưới mốc 1.750 điểm. Trên cả 3 sàn, sắc đỏ chiếm ưu thế với 453 cổ phiếu giảm giá.

Đưa hợp tác xã nông nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị

Đưa hợp tác xã nông nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị

Đề án “Tăng cường sự tham gia của các hợp tác xã nông nghiệp vào chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030” được xây dựng nhằm nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng thị trường và tạo đầu ra bền vững cho nông sản.

Vướng đàm phán giá, một số thủy điện nhỏ phải dừng hoạt động

Vướng đàm phán giá, một số thủy điện nhỏ phải dừng hoạt động

TPO - Một số nhà máy thủy điện nhỏ hết hạn hợp đồng mua bán điện nhưng chưa thống nhất được giá mới cho giai đoạn vận hành tiếp theo. Vướng mắc trong xác định chi phí, đặc biệt chi phí sửa chữa lớn và thay thế thiết bị khiến không ít nhà máy phải dừng phát điện kéo dài, gây lãng phí lớn.

Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng tiếp tục giảm

TPO - Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh sáng nay (30/10). Vàng miếng SJC mất thêm 1,3 triệu đồng/lượng, xuống còn 141,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng lùi về quanh 4.000 USD/ounce, thấp hơn gần 50 USD chỉ sau 1 ngày.

Trụ cột doanh nghiệp và sứ mệnh kiến tạo tăng trưởng kinh tế quốc gia

Trụ cột doanh nghiệp và sứ mệnh kiến tạo tăng trưởng kinh tế quốc gia

TPO - Từ yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân có tâm, có tầm đến đổi mới quản trị doanh nghiệp, Việt Nam đang khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực phát triển. Khi thể chế trở thành bệ đỡ, doanh nghiệp được trao quyền tự chủ thực chất và cạnh tranh bình đẳng thì sức mạnh nội sinh của nền kinh tế sẽ được chuyển hóa thành năng suất, công nghệ, tăng trưởng. Doanh nghiệp chính là nội lực quốc gia, là lực lượng chiến lược trong cạnh tranh quốc tế.

Người dân Nà Phung đồng thuận tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Mở rộng đường, mở lối phát triển kinh tế ở xã vùng cao Lào Cai

Những ngày này, về thôn Nà Phung, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai, không khí thi đua lao động, xây dựng nông thôn mới đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhờ sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của người dân theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tuyến đường Thác Xa - Nậm Đâu đang được mở rộng và đổ bê tông, mang theo niềm vui và kỳ vọng về một cuộc sống ấm no, phát triển hơn cho người dân trong thôn.

EVNHCMC có thêm 18 Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

EVNHCMC có thêm 18 Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Tại hội nghị CAFEO lần thứ 44 được tổ chức tại Indonesia, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) có 18 cá nhân được đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, nâng tổng số Kỹ sư ASEAN của toàn Tổng công ty lên 289 người.

Panasonic Electric Works Việt Nam đồng hành phát triển thế hệ kỹ sư điện tương lai

Panasonic Electric Works Việt Nam đồng hành phát triển thế hệ kỹ sư điện tương lai

Trong khuôn khổ các hoạt động trách nhiệm xã hội hướng tới phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tại Việt Nam, ngày 22/10/2026, Panasonic Electric Works Việt Nam phối hợp cùng Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng tổ chức Lễ bàn giao gói tài trợ thiết bị điện xây dựng trị giá 300 triệu đồng và Khánh thành phòng thực hành Thiết bị điện Panasonic. Cùng ngày, hội thảo “Giải pháp Thiết bị Điện Panasonic – An toàn, Trải nghiệm, Tiện nghi” cũng được tổ chức, mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn và những giải pháp thiết bị điện hiện đại cho sinh viên.

Gỡ vướng cho người bị mạo danh lập doanh nghiệp: Cần quy trình, thời gian rõ ràng

Gỡ vướng cho người bị mạo danh lập doanh nghiệp: Cần quy trình, thời gian rõ ràng

TPO - Đề xuất mới của Bộ Tài chính gỡ vướng mắc xuất cảnh đối với người bị mạo danh lập doanh nghiệp mang lại kỳ vọng cho nhiều người đã phải chật vật chứng minh họ không liên quan vấn đề này. Họ bày tỏ mong muốn quá trình xử lý có thời hạn cụ thể và giải quyết triệt để cả hệ lụy về thuế, đăng ký doanh nghiệp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe