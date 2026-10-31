Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

TPO - Sáng nay (31/10), giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh theo thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về mốc 139 triệu đồng/lượng bán ra.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá vàng liên tục giảm từ đầu tuần và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 139 triệu đồng/lượng bán ra. Tuy nhiên, giá mua vào vàng miếng mỗi nơi một khác. Cụ thể, giá mua vàng miếng SJC tại Phú Quý 134,5 triệu đồng; Mi Hồng 137,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng…

Giá vàng giảm liên tiếp từ đầu tuần đến nay (ảnh: NY).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.8175 USD/ounce, giảm 143 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 17,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường bạc, bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu niêm yết 43-45 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.610 - 25.990 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Trong khi đó, giá USD chợ đen ở mức 26.140 - 26.210 đồng/USD, tăng 110 đồng chiều mua vào và 130 đồng chiều bán ra so với sáng qua.