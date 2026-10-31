Doanh nghiệp xăng dầu đang làm ăn ra sao?

TPO - Lợi nhuận 9 tháng của nhiều doanh nghiệp xăng dầu tăng vọt, có đơn vị lãi gần 25.000 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ. Song, áp lực về dòng tiền và vốn lưu động vẫn hiện hữu, ngay cả với những doanh nghiệp đầu mối lớn.

Nhiều doanh nghiệp lợi nhuận tăng mạnh

Trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh, báo cáo tài chính quý III vừa được công bố cho thấy nhiều doanh nghiệp từ lọc dầu đến phân phối, bán lẻ xăng dầu ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng.

Nổi bật nhất là Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III, BSR ghi nhận doanh thu thuần gần 59.600 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi doanh thu tăng mạnh, giá vốn hàng bán chỉ tăng khoảng 46%, giúp lợi nhuận gộp đạt gần 9.650 tỷ đồng.

Kết quả, BSR báo lãi sau thuế gần 9.000 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ và là mức lợi nhuận theo quý cao kỷ lục của doanh nghiệp.

Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của BSR đạt hơn 164.200 tỷ đồng, tăng 58%; lợi nhuận sau thuế hơn 24.900 tỷ đồng, gấp khoảng 11,6 lần cùng kỳ năm trước.

Theo BSR, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ giá dầu thô và chênh lệch giá giữa sản phẩm lọc dầu với dầu thô đầu vào cải thiện so với cùng kỳ. Giá dầu Brent bình quân quý III đạt khoảng 97 USD/thùng, cao hơn gần 28 USD/thùng so với cùng kỳ năm 2025.

Trong bối cảnh thị trường xăng dầu biến động mạnh, BSR ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 24.900 tỷ đồng trong 9 tháng.

Không chỉ khối lọc dầu, các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), báo cáo tài chính hợp nhất quý III cho thấy doanh thu thuần đạt gần 138.500 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.360 tỷ đồng, tăng 93%. Tính chung 9 tháng, Petrolimex đạt doanh thu thuần hơn 373.200 tỷ đồng, tăng 64%; lợi nhuận sau thuế hơn 3.750 tỷ đồng.

Với quy mô doanh thu hơn 373.000 tỷ đồng, Petrolimex là doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất trong nhóm doanh nghiệp xăng dầu được thống kê.

Trong khi đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến hơn. Quý III, PVOIL đạt doanh thu thuần hơn 90.400 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 774 tỷ đồng, gấp 5,6 lần và thiết lập mức cao nhất theo quý của doanh nghiệp.

Đây là sự đảo chiều đáng chú ý sau quý II thua lỗ hơn 95 tỷ đồng, dù doanh thu trong quý trước đó cũng vượt 90.000 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, PVOIL đạt doanh thu thuần gần 227.000 tỷ đồng, tăng 115%; lợi nhuận sau thuế gần 1.270 tỷ đồng, tăng 243%.

Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 656 tỷ đồng, PVOIL đã vượt 94% mục tiêu năm chỉ sau ba quý. Doanh thu cũng vượt 51% kế hoạch.

Ở nhóm phân phối, bán lẻ, Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO) ghi nhận doanh thu 9 tháng hơn 3.700 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ đồng, tăng 163%.

Dòng tiền vẫn chịu áp lực

Tuy nhiên, phía sau những khoản lợi nhuận tăng mạnh, tình hình tài chính của các doanh nghiệp xăng dầu cho thấy sự phân hóa đáng chú ý, đặc biệt về dòng tiền và nhu cầu vốn lưu động.

Kết quả kinh doanh tích cực, song doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vẫn chịu áp lực lớn về dòng tiền.

Trong đó, cả Petrolimex và PVOIL đều ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hàng nghìn tỷ đồng trong 9 tháng.

Tại Petrolimex, dòng tiền kinh doanh âm gần 2.500 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi mức âm gần 1.160 tỷ đồng cùng kỳ. Đáng chú ý, biến động hàng tồn kho làm giảm dòng tiền hơn 15.600 tỷ đồng, trong khi biến động các khoản phải trả giúp tăng dòng tiền gần 15.300 tỷ đồng. Điều này phản ánh nhu cầu vốn lưu động lớn khi quy mô kinh doanh mở rộng.

Tương tự, PVOIL ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm hơn 2.600 tỷ đồng, dù lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.270 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp lên tới hơn 30.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 46% tổng tài sản. Biên lợi nhuận gộp quý III cũng giảm từ 3,1% xuống còn 2,7%.

Ở chiều ngược lại, COMECO ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương gần 69 tỷ đồng, không phát sinh dư nợ vay và thuê tài chính. Trong khi đó, BSR sở hữu gần 58.650 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, cao hơn nhiều so với dư nợ vay khoảng 13.500 tỷ đồng.