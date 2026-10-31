Xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc: Giảm một nửa thông tin kê khai

Trung Quốc giảm từ 20 xuống còn 10 mục thông tin đăng ký đối với doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm nước ngoài hoặc đại lý, đồng thời quy định thời hạn giải quyết hồ sơ là 3 ngày làm việc. Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin trong vòng 60 ngày kể từ khi phát sinh thay đổi.

Giảm thông tin kê khai, giải quyết trong 3 ngày làm việc

Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa thông tin tới các cơ quan quản lý, địa phương và hiệp hội ngành hàng về quy định mới của Trung Quốc đối với đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm.

Theo đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ban hành Thông báo số 150 năm 2026, sửa đổi quy định quản lý đăng ký đối với các doanh nghiệp này. Quy định có hiệu lực từ ngày 23/10, thay thế quy định tương ứng ban hành năm 2012.

Quy định áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm nước ngoài hoặc đại lý xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc, cùng các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm tại nước này.

Điểm đáng chú ý là biểu mẫu dành cho doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài hoặc đại lý được đơn giản hóa, giảm từ 20 xuống còn 10 mục thông tin. Với doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm tại Trung Quốc, số mục thông tin đăng ký giảm từ 20 xuống còn 16.

Doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài hoặc đại lý phải nộp bảng thông tin đăng ký theo mẫu cho GACC, đồng thời chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp lệ của thông tin cung cấp.

Khi biểu mẫu được kê khai đầy đủ và tài liệu kèm theo đáp ứng yêu cầu, cơ quan hải quan hoàn thành đăng ký trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cơ quan hải quan phải thông báo một lần cho người nộp trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Theo phần giải thích của GACC gửi kèm tài liệu, thời hạn xử lý đối với doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm tại Trung Quốc được rút từ 5 xuống còn 3 ngày làm việc. Với doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài hoặc đại lý, quy định làm rõ thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc, giúp doanh nghiệp chủ động hơn khi thực hiện thủ tục.

Doanh nghiệp có thể đăng ký, thay đổi thông tin hoặc hủy đăng ký thông qua Cổng thông tin một cửa thương mại quốc tế hoặc Cổng dịch vụ công của Hải quan Trung Quốc.

Sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài hoặc đại lý được cấp mã số đăng ký. Thông tin đăng ký được công bố trên nền tảng công khai thông tin tín dụng xuất nhập khẩu doanh nghiệp của Hải quan Trung Quốc. Hồ sơ đăng ký có hiệu lực dài hạn.

Phải cập nhật thay đổi trong vòng 60 ngày

Cùng với đơn giản hóa thủ tục, Trung Quốc quy định rõ trách nhiệm duy trì thông tin đăng ký phù hợp với hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Khi nội dung đăng ký thay đổi, doanh nghiệp phải làm thủ tục cập nhật với cơ quan hải quan nơi đăng ký trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Khi khai báo nhập khẩu thực phẩm vào Trung Quốc, các thông tin về tên doanh nghiệp xuất nhập khẩu, mã số tín dụng xã hội thống nhất của nhà nhập khẩu tại Trung Quốc và mã số đăng ký của nhà xuất khẩu nước ngoài hoặc đại lý phải được kê khai trung thực. Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra, xác minh các thông tin này.

GACC cũng quy định cơ quan hải quan có thể kiểm tra thực địa, tra cứu theo pháp luật hoặc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu liên quan đến việc đăng ký. Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp, cung cấp trung thực thông tin và hồ sơ.

Trường hợp phát hiện thông tin đăng ký không phù hợp với thực tế, cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, hoàn thiện trong thời hạn quy định.

Đăng ký có thể bị hủy khi doanh nghiệp giải thể, bị tuyên bố phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo pháp luật; bị hủy, thu hồi đăng ký hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh; chủ động đề nghị hủy đăng ký và các trường hợp khác theo quy định.

Danh mục thực phẩm trong biểu mẫu bao gồm nhiều nhóm như thịt, thủy sản, sữa, yến sào, ngũ cốc, trà, hạt cà phê rang, sản phẩm từ trái cây và trái cây đông lạnh. Những sản phẩm ngoài danh mục, như phụ gia thực phẩm và sản phẩm liên quan đến thực phẩm, thực hiện theo quy định có liên quan.

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các cơ quan, địa phương và hiệp hội nghiên cứu, phổ biến kịp thời nội dung mới đến doanh nghiệp để thực hiện đúng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.