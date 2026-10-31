Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

MB tiên phong ký số: Trăm lần ký tay – nay chỉ 1 chạm

P.V

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) mở rộng ký số xuyên suốt quy trình vay vốn, giúp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp giảm hàng loạt thao tác ký tay, tinh gọn hồ sơ giấy. Đặc biệt, MB tiên phong kết nối công chứng điện tử và đăng ký biện pháp bảo đảm trên môi trường số, giúp giao dịch thế chấp được thực hiện nhanh chóng, an toàn, tối ưu chi phí đi lại và tiết kiệm thời gian.

Từ hàng trăm trang giấy đến một bước ký số

Trước đây, để hoàn thiện khoản vay có tài sản bảo đảm, khách hàng phải ký nhiều văn kiện như giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và khế ước nhận nợ. Một bộ hồ sơ có thể phát sinh gần 100 lần ký tay, ký nháy trên nhiều trang giấy, cùng các công đoạn in ấn, bàn giao và luân chuyển giữa các bên.

Với giải pháp của MB, khách hàng có thể kiểm tra, xác nhận và ký số các văn kiện tín dụng đủ điều kiện trên môi trường điện tử, thay thế những thao tác ký thủ công lặp lại. Hồ sơ được xử lý và luân chuyển trên hệ thống, hạn chế sử dụng bản giấy. Quy trình hoàn tất đăng ký chữ ký số cho khách hàng cũng chỉ cần dưới 3 phút.

Giải pháp giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian ký kết và luân chuyển hồ sơ giữa các bộ phận, qua đó đẩy nhanh quá trình tiếp cận vốn của khách hàng.

Tiên phong công chứng điện tử, kết nối giao dịch không giới hạn khoảng cách địa lý

Không dừng ở số hóa hồ sơ tín dụng, MB tiếp tục mở rộng sang công chứng và đăng ký biện pháp bảo đảm, những khâu trước đây đòi hỏi nhiều thao tác trực tiếp và luân chuyển giấy tờ.

Ngày 16/4/2026, MB thực hiện thành công giao dịch công chứng điện tử hợp đồng thế chấp đầu tiên dành cho khách hàng vay vốn tại ngân hàng, chỉ hơn hai tuần sau khi Hà Nội ban hành hướng dẫn tiếp nhận văn bản công chứng điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính (30/0/2026).

Tiếp đó, MB triển khai thành công các giao dịch công chứng điện tử kết hợp đăng ký biện pháp bảo đảm trên môi trường số tại Hà Nội và TP.HCM. Theo cập nhật từ MB, 100% đối tác công chứng của ngân hàng tại hai thành phố đã áp dụng công chứng hợp đồng thế chấp điện tử theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Đặc biệt, công chứng trực tuyến giúp tháo gỡ trở ngại về khoảng cách địa lý khi các bên tham gia giao dịch thế chấp không ở cùng một địa điểm, tối ưu chi phí và thời gian đi lại.

Chẳng hạn, hai vợ chồng cùng sở hữu bất động sản tại Hà Nội nhưng người chồng đang công tác tại TP.HCM. Thay vì phải bay về Hà Nội để ký hợp đồng thế chấp, mỗi người có thể đến điểm công chứng phù hợp tại địa phương, kết nối trực tuyến để cùng thực hiện giao dịch. Công chứng viên tại mỗi đầu cầu kiểm tra, xác thực và chứng kiến việc ký theo quy định.

Điểm khác biệt của MB không chỉ nằm ở việc số hóa từng thủ tục, mà là kết nối các khâu từ ký hồ sơ tín dụng đến công chứng và đăng ký biện pháp bảo đảm thành một hành trình điện tử liền mạch, giảm giấy tờ, thời gian chờ đợi và những điểm chạm vật lý không cần thiết.

Mở rộng chuyển đổi số xuyên suốt từ ngân hàng đến hệ sinh thái dịch vụ công

Trước đây, các nghiệp vụ nội bộ của ngân hàng như phê duyệt tự động, giải ngân tự động đã rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại MB. Việc tiên phong số hóa các thủ tục thế chấp tài sản tiếp tục khẳng định năng lực chuyển đổi số của MB, giúp chuẩn hóa quy trình xử lý, kiểm soát an toàn, tăng năng suất lao động, giảm chi phí vận hành và trên hết là cải tiến trải nghiệm cho khách hàng.

Việc triển khai ký số xuyên suốt hồ sơ vay, mở rộng đến công chứng điện tử và đăng ký biện pháp bảo đảm, là bước tiếp theo trong định hướng tiên phong chuyển đổi số “Beyond banking” - “vượt ngoài dịch vụ ngân hàng” của MB. Song hành cùng các giao dịch ngân hàng được đưa lên ứng dụng, MB đang nối các thủ tục có sự tham gia của đơn vị ngoài ngân hàng vào cùng một hành trình số với mục tiêu tinh gọn hành trình, đảm bảo an toàn giao dịch đầu cuối cho khách hàng.

Mô hình này đồng thời tạo ra giá trị cộng hưởng cho nhiều chủ thể trong hệ sinh thái. Khách hàng được giảm thời gian, chi phí và thủ tục giấy tờ; tổ chức hành nghề công chứng có thêm công cụ chuẩn hóa dữ liệu, xác thực và xử lý hồ sơ điện tử; cơ quan nhà nước thuận lợi hơn trong tiếp nhận, chia sẻ và xử lý dữ liệu; còn MB nâng cao hiệu quả vận hành, năng suất lao động và chất lượng phục vụ. Đây là hướng tiếp cận chuyển đổi số có tính liên thông, thay vì chỉ tối ưu riêng lẻ quy trình nội bộ ngân hàng.

Đến nay, ngân hàng phục vụ gần 40 triệu khách hàng, với hơn 99% giao dịch thực hiện qua kênh số. Trên nền tảng App MBBank và BIZ MBBank, MB đang mở rộng số hóa từ các giao dịch thường ngày sang những nghiệp vụ phức tạp hơn, có sự tham gia của nhiều tổ chức bên ngoài ngân hàng.

Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện MB cho biết: “Chuyển đổi số không chỉ là đưa dịch vụ ngân hàng lên ứng dụng, mà còn phải kết nối các quy trình bên ngoài ngân hàng để thực sự tiện lợi cho khách hàng. Đây là bước đi chiến lược nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tối ưu chi phí vận hành và hiện thực hóa mục tiêu cung cấp dịch vụ toàn trình số cho hoạt động cấp tín dụng, kiến tạo trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. MB sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ quan quản lý và đối tác, hướng tới hành trình cấp tín dụng số ngày càng đơn giản, thuận tiện và an toàn.”

Từ nền tảng ngân hàng số quy mô lớn, MB theo đuổi sứ mệnh tiên phong chuyển đổi số bằng năng lực đưa công nghệ vào triển khai thực tế, lấy khách hàng làm trọng tâm trong thiết kế trải nghiệm và đồng hành cùng Chính phủ trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. /./

#MB ký số #vay vốn số #công chứng điện tử #đăng ký bảo đảm #chuyển đổi số #App MBBank #BIZ MBBank

Cùng chuyên mục

Tin vui về giá điện, thuế xăng dầu

Tin vui về giá điện, thuế xăng dầu

TPO - Chính phủ đang chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí, hướng tới giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/3/2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thông tin.

Tập huấn chuyển đổi số, đưa đặc sản vùng cao lên sàn thương mại điện tử

Tập huấn chuyển đổi số, đưa đặc sản vùng cao lên sàn thương mại điện tử

Trong 3 ngày từ 27 - 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số trong đón tiếp, phục vụ khách du lịch cho gần 50 học viên là đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người lao động làm du lịch trên địa bàn.

PNJ đóng hơn 30 cửa hàng, giảm nghìn nhân sự

PNJ đóng hơn 30 cửa hàng, giảm nghìn nhân sự

TPO - Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của PNJ chỉ đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 1.610 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Tại thời điểm ngày 30/9, PNJ và các công ty con có tổng cộng 7.123 nhân viên, giảm 1.040 người so với số lượng 8.163 nhân viên vào cuối tháng 6. Ngoài việc thu hẹp nhân sự, PNJ còn giảm hơn 30 cửa hàng so với quý II/2026.

Căn hộ tầng 2, số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn (căn có dấu X)

Nhà của bà Trương Mỹ Lan 'rớt giá'

TPO - Sau khi không có người đăng ký tham gia đấu giá, bất động sản nằm trên đường Đồng Khởi, TPHCM của bà Trương Mỹ Lan được cơ quan thi hành án giảm giá gần 9%. Đây là diễn biến mới trong quá trình xử lý hàng trăm bất động sản nhằm thu hồi tiền khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát.

Vì sao tiền gửi ngân hàng nhiều?

Vì sao tiền gửi ngân hàng nhiều?

TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn khẳng định người dân vẫn đặt niềm tin vào hệ thống ngân hàng và lựa chọn gửi tiền.

Thành Hưng Taxi Tải: Lời giải cho bài toán chuyển nhà an toàn, đúng giá cho người dân

Thành Hưng Taxi Tải: Lời giải cho bài toán chuyển nhà an toàn, đúng giá cho người dân

Trong bối cảnh các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đang phát triển nhanh chóng, nhu cầu chuyển nhà của người dân gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực trạng thị trường vận tải dân dụng còn mập mờ về giá cước, thiếu cam kết pháp lý và tiềm ẩn rủi ro thất lạc tài sản đang là bài toán đau đầu. Đứng trước thách thức đó, việc duy trì một chuẩn mực dịch vụ chuyên nghiệp, minh bạch như thương hiệu Thành Hưng Taxi Tải được xem là điểm tựa an tâm cho hàng triệu gia đình.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vimico bị khởi tố

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vimico bị khởi tố

TPO - Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã chứng khoán: KSV) công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc Vimico.

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

TPO - Sáng nay (31/10), giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh theo thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về mốc 139 triệu đồng/lượng bán ra.

Người dân còn tích lũy được bao nhiêu sau khi trang trải cuộc sống?

Người dân còn tích lũy được bao nhiêu sau khi trang trải cuộc sống?

TPO - “Đằng sau những con số tăng trưởng, người dân quan tâm sau khi trang trải cuộc sống còn tích lũy được bao nhiêu; doanh nghiệp quan tâm sau chi phí, lãi vay còn nguồn lực nào để đầu tư công nghệ, nâng năng suất và lớn lên”, đại biểu Trịnh Xuân An nêu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội, sáng 31/10.

Giá vàng thế giới 'lao dốc' mạnh nhất 1 năm qua

Giá vàng thế giới 'lao dốc' mạnh nhất 1 năm qua

TPO - Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong một năm, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ gia tăng trước những lo ngại về hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Áp lực trên thị trường chứng khoán cũng lan sang nhóm kim loại quý, kéo giá bạc, bạch kim và palladium giảm sâu.

Vietcombank đẩy mạnh chương trình tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên

Vietcombank đẩy mạnh chương trình tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạ chi phí vốn cho khách hàng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe