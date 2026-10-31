TPHCM: Nhà của bà Trương Mỹ Lan 'rớt giá'

TPO - Sau khi không có người đăng ký tham gia đấu giá, bất động sản nằm trên đường Đồng Khởi, TPHCM của bà Trương Mỹ Lan được cơ quan thi hành án giảm giá gần 9%. Đây là diễn biến mới trong quá trình xử lý hàng trăm bất động sản nhằm thu hồi tiền khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát.

Ngày 31/10, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM thông báo giảm giá lần đầu đối với hai bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sau khi các phiên đấu giá trước đó không có người đăng ký tham gia.

Căn hộ tầng 2, số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn (căn có dấu X)

Cụ thể, tài sản thứ nhất là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn hộ tầng 2, số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM. Tài sản này từng được đưa ra đấu giá lần đầu với giá khởi điểm 41 tỷ đồng. Sau khi giảm gần 9%, giá khởi điểm trong lần đấu giá tiếp theo còn 37,3 tỷ đồng.

Tài sản thứ hai là nhà đất tại số 151 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, có diện tích 26,4m². Trước đó, bất động sản này được đưa ra đấu giá lần đầu với giá khởi điểm 37,3 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh giảm gần 9%, mức giá khởi điểm mới còn 33,9 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu.

Việc xử lý các tài sản nhằm bảo đảm thi hành các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật đối với bà Trương Mỹ Lan.

Theo bản án, bà Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo THADS TPHCM, tính đến ngày 30/10, cơ quan này đã chi trả đợt 11 hơn 1.545 tỷ đồng cho các trái chủ. Tổng số tiền thanh toán qua 11 đợt đạt hơn 13.921 tỷ đồng. Hiện cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý hơn 600 bất động sản khác liên quan đến bà Trương Mỹ Lan để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thi hành án.