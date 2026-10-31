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Kinh tế

Lào Cai:

Tập huấn chuyển đổi số, đưa đặc sản vùng cao lên sàn thương mại điện tử

Văn Đức

Trong 3 ngày từ 27 - 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số trong đón tiếp, phục vụ khách du lịch cho gần 50 học viên là đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người lao động làm du lịch trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Chương trình hướng tới mục tiêu giúp bà con vùng cao khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển du lịch bền vững.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các chuyên gia hướng dẫn phương pháp xác định nhóm khách hàng mục tiêu, xây dựng sản phẩm cốt lõi và định hình câu chuyện điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

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Buổi tập huấn giúp các học viên nắm bắt được xu hướng mới trong cách làm du lịch, bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Trọng Điểm.

Đặc biệt, khóa học tập trung trang bị nhiều công cụ công nghệ số mang tính ứng dụng cao như: định vị điểm đến và tương tác với du khách trên Google Maps; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc khách hàng tự động và chỉnh sửa hình ảnh; kỹ năng sản xuất video ngắn, chụp ảnh bằng điện thoại thông minh để quảng bá cảnh quan, ẩm thực độc đáo của địa phương.

Bên cạnh đó, bà con cũng được hướng dẫn quy trình đưa các sản phẩm đặc sản, đồ thủ công mỹ nghệ lên các sàn thương mại điện tử phổ biến hiện nay như TikTok Shop, Shopee.

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Học viên trực tiếp thực hiện kỹ năng Livestream bán các sản phẩm đặc sản địa phương.

Để kiến thức không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các học viên đã trực tiếp thực hành kỹ năng Livestream, Mega live giới thiệu điểm đến và bán các sản phẩm đặc sản. Việc thực hành ngay tại lớp giúp các hộ kinh doanh du lịch tại Nghĩa Đô tự tin hơn trong việc quảng bá hình ảnh, chuẩn hóa quy trình đón tiếp và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Việc chủ động đón đầu dòng chảy công nghệ và ứng dụng chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá quan trọng, giúp mô hình du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô phát triển ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần bảo tồn và nâng tầm giá trị văn hóa bản địa trong thời gian tới.

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#Chuyển đổi số #Du lịch Nghĩa Đô #Đặc sản vùng cao #Thương mại điện tử #TikTok Shop #Shopee #Du lịch cộng đồng

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