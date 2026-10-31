PNJ đóng hơn 30 cửa hàng, giảm nghìn nhân sự

TPO - Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của PNJ chỉ đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 1.610 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Tại thời điểm ngày 30/9, PNJ và các công ty con có tổng cộng 7.123 nhân viên, giảm 1.040 người so với số lượng 8.163 nhân viên vào cuối tháng 6. Ngoài việc thu hẹp nhân sự, PNJ còn giảm hơn 30 cửa hàng so với quý II/2026.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí tài chính lại tăng mạnh, từ mức hơn 30 tỷ đồng trong quý II/2025 lên hơn 82 tỷ đồng với phần lớn là chi phí lãi vay với 80 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng được tiết giảm ở mức 676 tỷ đồng và 193 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 11% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của PNJ chỉ đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 1.610 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Sau khi trừ các khoản chi phí, PNJ ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 337 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 607 tỷ đồng. kết quả, PNJ lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 496 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 32.704 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của PNJ chỉ đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 1.610 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Cùng với kết quả kinh doanh đi xuống, quy mô nhân sự và mạng lưới cửa hàng của PNJ cũng ghi nhận sự thu hẹp đáng kể. Tại thời điểm ngày 30/9, PNJ và các công ty con có tổng cộng 7.123 nhân viên, giảm 1.040 người so với con số 8.163 nhân viên vào cuối quý II. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, quy mô nhân sự của doanh nghiệp đã giảm gần 13%.

Ngoài việc thu hẹp nhân sự, PNJ còn giảm số lượng cửa hàng. Tại thời điểm ngày 30/9, PNJ vận hành 424 cửa hàng kinh doanh trên cả nước, giảm hơn 30 cửa hàng so với quý II/2026.

Việc kinh doanh của PNJ lao dốc sau khi xảy ra biến cố kim cương liên quan Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab). Tại đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra trong tháng 10/2026, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ thừa nhận, đây là thời điểm khó khăn nhất trong gần 40 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

Bà Dung cho biết, tỷ lệ sở hữu của gia đình bà tại PNJ đã giảm dần theo thời gian khi công ty phát hành thêm cổ phiếu. Gần đây, gia đình bà Dung giảm sở hữu nhằm huy động tiền để cho công ty vay, hỗ trợ thanh khoản trong giai đoạn khó khăn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ thừa nhận, đây là thời điểm khó khăn nhất trong gần 40 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

“Việc bán giải chấp cổ phiếu của con gái tôi vừa qua nằm ngoài ý muốn của gia đình. Tôi cũng chịu ảnh hưởng khi giá cổ phiếu sụt giảm như các cổ đông khác. Mục đích cho công ty vay là để PNJ tiếp tục tồn tại và phát triển. PNJ không chỉ là nơi làm việc mà còn là tâm huyết cả cuộc đời tôi”, bà Dung nói.

Sự việc liên quan đến cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) đã gây ra những hoang mang và tác động sâu sắc đến tâm lý khách hàng và thị trường. Theo bà Dung, trong bối cảnh đó, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng và các nhận định thiếu cơ sở xuất hiện trên thị trường đã khiến tâm lý người tiêu dùng trở nên lo ngại. Lượng khách hàng có nhu cầu bán lại và thu đổi sản phẩm tăng mạnh trong thời gian ngắn, đặt ra thách thức lớn cho PNJ cũng như toàn ngành trang sức.

Thay mặt ban lãnh đạo, bà Dung gửi lời xin lỗi cổ đông vì những tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị đầu tư cũng như niềm tin của họ. Bà Dung thừa nhận những nỗ lực duy trì kinh doanh, phục vụ khách hàng, thực hiện thu đổi và cân đối nguồn lực trong những tháng qua chưa đủ để ngăn chặn các tác động nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh và giá trị doanh nghiệp.