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Tàu tuần tra an ninh Hoa Kỳ thăm TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Chuyến thăm của tàu tuần tra an ninh Bertholf thuộc lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ nhằm tăng cường mối quan hệ với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam.

Chiều 1/11, tại Cảng Hiệp Phước (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Lễ đón Tàu tuần tra an ninh hàng hải lớp Legend USCGC Bertholf (WMSL-750) đến thăm TPHCM.

Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Chuyến thăm của đoàn tàu Bertholf khẳng định sự hiện diện liên tục, đồng thời thể hiện cam kết hỗ trợ an ninh hàng hải trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

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Lãnh đạo các cơ quan Việt Nam chào đón các sĩ quan và thủy thủ đoàn của tàu Bertholf. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại lễ đón tàu, bà Jennifer Wicks - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - cho biết chuyến thăm của tàu diễn ra vào thời điểm quan trọng khi năm 2026 Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, đồng thời Hoa Kỳ và Việt Nam cũng vừa kỷ niệm 3 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

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Bà Jennifer Wicks phát biểu tại lễ đón.

“Không có cách nào ý nghĩa hơn để đánh dấu hai dịp trọng đại này bằng việc cùng đứng đây với các đối tác Việt Nam của chúng tôi và chào mừng sự phát triển không ngừng của hợp tác an ninh hàng hải giữa hai quốc gia”, bà Jennifer Wicks nói và cho hay chuyến thăm còn mang tính lịch sử bởi tàu Bertholf là tàu Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm TPHCM sau hơn 20 năm.

Cũng theo bà Jennifer Wicks, sự kiện này cũng phản ánh mối quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực: kinh tế và thương mại, y tế và giáo dục và tất nhiên, cả hợp tác quốc phòng và an ninh. Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập và tự cường. Điều đó mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ và thúc đẩy mục tiêu chung của của hai nước về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Lực lượng chấp pháp trên biển đóng vai trò then chốt trong nỗ lực chung đó. Hằng ngày, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển và phòng vệ bờ biển bảo vệ biên giới, đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, ngăn chặn buôn lậu ma túy và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đại sứ Jennifer Wicks thông tin, trong những ngày tới, Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ và Cảnh sát biển Việt Nam sẽ cùng nhau huấn luyện. Hai lực lượng cũng sẽ chia sẻ kỹ năng và củng cố niềm tin, đây là nền tảng giúp hợp tác phát huy hiệu quả ở những nơi và vào những thời điểm quan trọng nhất.

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Đại tá Nguyễn Đức Hiếu phát biểu chào mừng đoàn tàu Bertholf.

Phát biểu chào mừng toàn thể sĩ quan, thủy thủ tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đến thăm và giao lưu với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tại TPHCM, Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh - Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước; đồng thời thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

“Với tinh thần hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, tôi tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam của tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ sẽ thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc và góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ”, Đại tá Nguyễn Đức Hiếu chia sẻ.

Đại tá Andrew Pate - Thuyền trưởng Tàu Bertholf chia sẻ: Thủy thủ đoàn tàu Bertholf rất hào hứng khi có cơ hội cập cảng Việt Nam.

"Thủy thủ đoàn rất mong được khám phá thành phố và nền văn hóa sôi động nơi đây, cũng như tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn với Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”, Đại tá Andrew Pate nhấn mạnh.

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Các đại biểu và thủy thủ đoàn tại lễ đón.
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Nữ sĩ quan giới thiệu về hệ thống điều khiển, vận hành tàu.
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Sĩ quan giới thiệu hệ thống kiểm soát, theo dõi động cơ, hệ thống nước trên tàu.
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Hệ thống phòng vệ được trang bị theo tàu.
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Drone dùng để thực hiện các nhiệm vụ.

Bertholf là tàu tuần tra an ninh quốc gia dài 418 feet (khoảng 127 mét). Cảng nhà của tàu đặt tại Alameda, bang California (Hoa Kỳ) và tàu hiện đang triển khai tại Tây Thái Bình Dương. Trong thời gian hoạt động tại khu vực, thủy thủ đoàn tàu Bertholf đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác và giao lưu. Các hoạt động này thể hiện cam kết của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ trong việc xây dựng quan hệ đối tác tin cậy và tăng cường quản trị biển.

Các tàu của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ thường xuyên hoạt động trên khắp khu vực để nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng hàng hải của các nước đồng minh và đối tác. Đợt triển khai của tàu Bertholf nhấn mạnh cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, an ninh và thịnh vượng, dựa trên nền tảng quản trị biển vững mạnh.

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#tàu tuần duyên #Bertholf #chuyến thăm #giao lưu #Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 #lễ đón tàu #cán bộ #thủy thủ đoàn #Cảng Hiệp Phước #ngoại giao

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