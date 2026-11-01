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Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại bệnh xá cũ ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Trong hai ngày 30 và 31/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực bệnh xá Đức Phổ, nơi từng điều trị thương binh trong những năm chiến tranh.

Ngày 1/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu, tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm).

Theo đó, ngày 31/10, từ thông tin do các nhân chứng cung cấp, BCH Quân sự xã Đặng Thùy Trâm phối hợp với lực lượng công binh, Mặt trận và các đoàn thể địa phương tổ chức tìm kiếm tại khu vực bệnh xá cũ.

Khoảng 18 người tham gia tìm kiếm, sử dụng máy đào kết hợp phương pháp thủ công để khai quật khu vực rộng khoảng 50m².

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Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hồ Sâu).

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ còn các phần sọ, răng, xương ống. Cùng với đó là nhiều di vật như chai dầu gió, chiếc gương tròn nhỏ có vỏ màu hồng, cúc áo, võng bộ đội....

Trước đó, ngày 30/10, cũng tại khu vực này, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật gồm cúc áo, chai dầu gió, tăng và trang phục bộ đội.

Các hài cốt và di vật được thu thập, bảo quản theo quy định để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính.

Tìm kiếm tại 3 khu vực trọng điểm

Trung tá Phạm Duy Phương - Chính trị viên phó BCH Quân sự xã Đặng Thùy Trâm cho biết, hoạt động tìm kiếm được triển khai theo kế hoạch của địa phương, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Các di vật và hài cốt được tìm thấy.

Trên cơ sở thông tin từ các nhân chứng lịch sử, địa phương xác định 3 vị trí trọng điểm cần tổ chức tìm kiếm, gồm Hố Sâu, Hố Ngang và Đồng Lớn, đều thuộc khu vực các bệnh xá Đức Phổ trước đây.

Theo lời kể của các nhân chứng, những liệt sĩ được chôn cất tại các khu vực này hy sinh trong giai đoạn 1972–1974. Các khu vực này có tổng cộng 16 phần mộ liệt sĩ dự kiến cần tìm kiếm, quy tập.

Riêng tại khu vực Hố Sâu, các phần mộ được cho là nằm gần khu nhà từng sử dụng để điều trị thương binh. Đây là một trong những vị trí được lực lượng chức năng tập trung khảo sát, tìm kiếm trong đợt này.

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Các hài cốt và di vật được thu thập, bảo quản theo quy định để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính.

Theo kế hoạch, đợt tìm kiếm thứ ba tại xã Đặng Thùy Trâm diễn ra từ ngày 26/10 đến 8/11, tập trung tại những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Việc phát hiện 3 hài cốt cùng các di vật tại bệnh xá cũ là kết quả bước đầu trong quá trình tìm kiếm, quy tập, góp phần phục vụ công tác xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các vị trí nghi vấn, thu thập thông tin từ nhân chứng để triển khai công tác tìm kiếm theo kế hoạch.

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#Hài cốt liệt sĩ #Bệnh xá Đức Phổ #Đặng Thùy Trâm #Tìm kiếm và quy tập liệt sĩ #Xác định danh tính liệt sĩ

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