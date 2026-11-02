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Thế giới

Quan chức Nga nói ông Putin chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của ông Zelensky

Quỳnh Như

TPO - Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov tuyên bố Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng nghe điện thoại của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine có thể đến Moscow nếu thực sự muốn đàm phán trực tiếp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Tổng thống Vladimir Putin có nghe điện thoại nếu Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi hay không, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết: "Tôi nghĩ Tổng thống Putin sẽ nghe máy, dĩ nhiên rồi. Ông ấy chưa bao giờ từ chối nói chuyện cả".

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Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tuy nhiên, trợ lý Điện Kremlin nhấn mạnh, nếu Tổng thống Ukraine thực sự muốn đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga, ông có thể đến Moscow.

"Ông Zelensky đang gửi tín hiệu thông qua nhiều kênh khác nhau. Nếu ông ấy thực sự muốn đàm phán, ông ấy hoàn toàn có thể đến Moscow", ông Ushakov nói.

Liên quan đến tiến trình hòa đàm, ông Ushakov cho rằng các vòng đàm phán đầu tiên nhằm giải quyết xung đột Ukraine nên được tiến hành theo thể thức ba bên, gồm Nga, Mỹ và Ukraine.

Theo ông, đại diện các nước châu Âu cũng có thể tham gia, nhưng tiến trình cần bắt đầu với ba bên nói trên. "Chúng tôi có các liên hệ ở cấp làm việc với phía Mỹ. Do đó, việc ít nhất các vòng đàm phán ban đầu diễn ra trên cơ sở ba bên là điều hợp lý", ông nhận định.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian dự kiến được nối lại tại Abu Dhabi trong tháng 11.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, ông Putin và ông Zelensky chưa có cuộc điện đàm hay gặp mặt trực tiếp nào. Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau là vào tháng 12/2019, trong khuôn khổ đàm phán Normandy do Pháp và Đức làm trung gian.

Tass

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#Tổng thống Putin #Tổng thống Zelensky #Trợ lý Yury Ushakov #đàm phán Nga Ukraine #Abu Dhabi #đàm phán ba bên

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