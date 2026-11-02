Quốc lộ 21B mở rộng thông xe, về đích sớm 1 tháng

TPO - Vượt tiến độ khoảng 1 tháng, dự án nâng cấp Quốc lộ 21B qua xã Bình Minh và Thanh Oai đã thông xe kỹ thuật trong ngày 1/11, thay thế cho mặt đường hẹp 4-5m thường xuyên quá tải trước đây.
TPO - Lượng khách đổ về Vườn quốc gia Ba Vì tăng đột biến lên tới 13.000 người trong ngày 1/11 khiến đường lên núi ùn tắc cục bộ, hàng vạn phương tiện nhích từng mét chờ đợi mua vé ngắm hoa dã quỳ.
TPO - Hà Nội đang triển khai thay thế hàng loạt hàng rào dải phân cách trên các tuyến đường vốn đã bị xuống cấp bằng hệ thống thép mạ kẽm nhúng nóng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
TPO - Hà Nội ban hành một bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí cụ thể để đo lường "Chỉ số hạnh phúc" của người dân Thủ đô. Đáng chú ý, những vấn đề dân sinh như ngập úng, ô nhiễm không khí hay tình trạng ùn tắc giao thông đều được đưa lên bàn cân để đánh giá xem người dân có thực sự đang sống tốt và hạnh phúc hay không.
TPO - Theo Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, lượng ô tô đăng ký gửi theo hợp đồng trong tháng 11 tại đơn vị giảm tới 70% sau khi thành phố tăng giá trông giữ phương tiện tại khu vực trung tâm. Giá gửi xe tăng đã khiến nhiều chủ ô tô thay đổi thói quen đi lại, chuyển sang sử dụng xe máy, xe ôm hoặc giao thông công cộng.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày tới khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa ở vài nơi, nền nhiệt trung bình ngày có xu hướng tăng nhẹ.
TPO - Xã Ba Vì công bố sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari được UBND Hà Nội phê duyệt với quy mô dự án khoảng 299,5ha. Đơn vị cũng bác bỏ thông tin mở rộng quy mô dự án trên địa bàn xã Ba Vì lên 580ha như thông tin trên một số trang mạng không chính thống đã đăng tải.
TPO - Người dân Hà Nội bị thu hồi nhà, đất để thực hiện các dự án của Nhà nước sẽ được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không phải tham gia bốc thăm. Đặc biệt, người dân còn được miễn xét duyệt các điều kiện khắt khe về thu nhập, đối tượng hay tình trạng nhà ở hiện tại.
TPO - Hơn 3 tháng sau khi được bàn giao mặt bằng, đoạn đường Tây Thăng Long qua phường Đông Ngạc (Hà Nội) vẫn chưa thi công trở lại. Dọc tuyến, nhiều khu vực còn ngổn ngang đất đá, phế thải xây dựng, trong khi người dân vẫn phải đi lại qua những lối đường dân sinh sát hành lang dự án.
TPO - Thay vì cảnh “cửa đóng, then cài” chỉ mở vào những dịp hội họp thường kỳ, Nhà văn hóa Tổ dân phố Xuân La 2 (phường Xuân Đỉnh) đang bừng lên sức sống mới khi chuyển mình thành một không gian sinh hoạt đa chức năng sôi động. Đây là một trong những mô hình thí điểm thiết chế văn hóa của Thủ đô.
TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, một số đoạn Vành đai 2,5 (Hà Nội) phục vụ lượng lớn phương tiện lưu thông dù công trường vẫn ngổn ngang. Nhiều nút giao thiếu đèn tín hiệu, mặt đường gồ ghề, máy móc thi công sát dòng xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
TPO - Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh xây dựng nút giao Vành đai 4 sau khi lắp đặt dầm lớn, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Nam.
TPO - Diễn biến thời tiết thực tế tại Hà Nội trong 24 giờ có mưa rải rác, nền nhiệt hạ cho cảm nhận mát mẻ. Ngày cuối tháng hình thái thời tiết khá dễ chịu, dự kiến trời nắng tăng nhiệt sớm trở lại khu vực.
TPO - Sáng 29/10, cầu Thăng Long chính thức thông xe sớm trước hẹn sau khi dỡ bỏ rào chắn đường bê tông xi măng, khôi phục luồng di chuyển thông suốt cho xe tải, xe khách và xe buýt.
TPO - Việc đưa cây xanh phủ dọc hầm chui và leo kín trụ cầu cạn đang mang lại diện mạo mềm mại, xanh mát cho các trục cửa ngõ Hà Nội.
TPO - HĐND thành phố Hà Nội thống nhất kéo dài thời gian kỳ họp để tiếp tục xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
TPO - Trung tâm thương mại ngầm với quy mô 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608 m² sẽ được xây dựng tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm.