Cú bẻ lái của HIEUTHUHAI với khán giả gãy chân ở concert

TPO - Sau concert tại Hà Nội, câu chuyện HIEUTHUHAI hỗ trợ khán giả bị gãy chân thu hút chú ý. Bên cạnh ngoại hình và âm nhạc, cách nam rapper đối xử với người hâm mộ trở thành lý do khiến nhiều người bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài.

Ngày 1/11, Mắt Nhắm Mắt Mở Concert Day 3 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Hàng vạn khán giả đổ về theo dõi đêm diễn cá nhân của HIEUTHUHAI được tổ chức bởi DatVietVAC Group Holdings, tiếp nối hai đêm nhạc tại TPHCM hồi tháng 8.



Sau chương trình, bên cạnh những video biểu diễn, câu chuyện nam rapper hỗ trợ một khán giả gặp tai nạn được chia sẻ trên Threads. Đoạn trao đổi ngắn trước concert khiến nhiều người chú ý đến cách ứng xử của anh ngoài sân khấu.

Visual, concept "không có gì để chê" ở Mắt Nhắm Mắt Mở Concert diễn ra ở Hà Nội tối 1/11.

Khán giả nói muốn ủng hộ HIEUTHUHAI suốt đời

“Có lẽ tui sẽ stan HIEUTHUHAI suốt đời”, tài khoản khnhlinhnee mở đầu bài viết sau khi rời concert. Từ “stan” được người hâm mộ dùng để nói về sự yêu thích, ủng hộ dành cho nghệ sĩ. Đi kèm lời chia sẻ là câu chuyện về người bạn bị gãy chân nhưng vẫn có thể đến xem đêm nhạc nhờ sự hỗ trợ của HIEUTHUHAI và ê-kíp.

Theo chủ bài đăng, khoảng 10 ngày trước concert, người bạn đi cùng gặp tai nạn, bị gãy xương và không thể tự di chuyển. Cả hai đã mua vé, hy vọng sức khỏe khá hơn khi đến ngày diễn.

Tuy nhiên, người bạn tiếp tục đau, không thể đặt chân xuống đất. Hai người cân nhắc nhượng lại vé, sau đó tìm cách tham dự dù việc đi lại khó khăn. Trong lúc trao đổi, họ nghĩ đến việc nhắn tin cho HIEUTHUHAI để hỏi khán giả sử dụng xe lăn có thể vào xem hay không.

Tổ đội Gerdnang gây ấn tượng mạnh trong concert dài 3 tiếng của HIEUTHUHAI.

Điều khiến cả hai bất ngờ là nam rapper phản hồi. Trong đoạn tin nhắn, anh hỏi khán giả mua vé khu nào, có người đi cùng hay không. Khi biết hai người có vé Mái Nhà (hạng ngồi), HIEUTHUHAI trả lời: “Để anh xử lý cho nhen”, đồng thời cho biết ê-kíp sẽ liên hệ để hỗ trợ.

Sau đó, nam rapper sắp xếp để cả hai chuyển lên khu Gác Mái (khu vực dành cho VIP, chỗ ngồi thoải mái, giá vé 12 triệu đồng). Việc đổi chỗ bao gồm cả người bị thương lẫn người bạn đồng hành. Trong phần cập nhật sau concert, chủ bài đăng cảm ơn nhân viên đã giúp bạn mình đến chỗ ngồi.

Tài khoản tkunhar - người được nhắc đến trong câu chuyện - cũng gửi lời cảm ơn HIEUTHUHAI và các bộ phận liên quan vì giúp cô có buổi xem nhạc trọn vẹn.

Vài tiếng sau concert, bài đăng có khoảng 9.500 lượt thích cùng hàng trăm bình luận. Nhiều phản hồi chú ý sự ân cần của HIEUTHUHAI, thể hiện qua việc hỏi hoàn cảnh cụ thể rồi đưa ra phương án hỗ trợ.

“Concert đã đủ cảm xúc rồi, giờ đọc thêm chuyện này là coi như trọn bộ”, tài khoản congan.1208 bình luận. Tài khoản toiiiyeuphaideppp cho biết đọc đến đoạn nhân viên hỗ trợ tận chỗ khiến người này yên tâm hơn cho những lần đi concert sau.

Một số người tự nhận không phải fan cũng bày tỏ thiện cảm. Tài khoản kem.kemsociu nhận xét nam rapper thân thiện, lễ phép và “rất trân trọng fan”. Tài khoản hanh.hawnj cho biết sau concert Hà Nội, họ có thêm sự tôn trọng dành cho anh vì sự tử tế, thông minh và sáng tạo.

Bên cạnh sắc vóc, giọng hát và sức hút sân khấu, cách đối xử với khán giả bổ sung một lý do để người nghe gắn bó với HIEUTHUHAI.

Câu “Để anh xử lý cho nhen” được nhiều tài khoản dẫn lại. Với người trong cuộc, lời nhắn ấy giúp giải quyết nỗi lo bỏ lỡ chương trình. Với những người đọc câu chuyện, cách trả lời gần gũi và việc hỗ trợ được thực hiện đến cùng tạo thêm thiện cảm dành cho nam rapper.

Không sai khi nói HIEUTHUHAI "sáng nhất đêm nay".

Hàng vạn khán giả hát cùng HIEUTHUHAI

Tại concert, HIEUTHUHAI biểu diễn trực tiếp trong chương trình kéo dài khoảng ba tiếng cùng Manbo, Negav, Hurrykng thuộc tổ đội Gerdnang. Pháp Kiều, Wxrdie, Hustlang Robber cũng xuất hiện, tạo thêm những màn kết hợp bùng nổ sân khấu.

Danh sách biểu diễn gồm hàng chục ca khúc, trong đó có Ngủ một mình, Không thể say, Nước mắt cá sấu, Vệ tinh, Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết… Các tiết mục trải từ rap đến những bài thiên về giai điệu, với sự thay đổi nhịp độ qua các màn kết hợp cùng khách mời.

Đáng chú ý là sự hưởng ứng từ phía khán giả. Nhiều người giơ điện thoại ghi hình, nhún nhảy và hát theo qua nhiều tiết mục. Tiếng hòa giọng xuất hiện cả ở những đoạn rap, cho thấy sự quen thuộc của người nghe với các ca khúc được trình diễn.

Hàng vạn người giơ máy, hòa giọng cùng HIEUTHUHAI.

Trên các khán đài, lightstick được giơ cao theo nhạc. Tiếng hát, tiếng cổ vũ từ khu vực đông người nối tiếp sau từng tiết mục, tạo không khí sôi động cho đêm diễn ngoài trời tại Hà Nội.

Sự hào hứng của khán giả Hà Nội tiếp tục cho thấy sức hút của HIEUTHUHAI ở sân khấu cá nhân. Việc đông đảo người xem hát theo qua nhiều tiết mục, từ phần giai điệu đến các đoạn rap, cho thấy sự gắn bó với âm nhạc của HIEUTHUHAI, như cách MC Nicky nói ở đầu chương trình: Nếu không làm nhạc, nam rapper không làm bất cứ điều gì, vì anh sinh ra là dành cho âm nhạc.

Sau hai đêm tại TPHCM, chặng Hà Nội cũng giúp nam rapper tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn trong không gian ngoài trời quy mô lớn.

Khép lại chương trình, HIEUTHUHAI tiếp tục chuẩn bị cho đêm diễn thứ tư của Mắt Nhắm Mắt Mở, dự kiến tổ chức ngày 29/11 tại PH Live, thuộc Planet Hollywood Resort & Casino, Las Vegas, Mỹ. Đây là bước đi trong kế hoạch đưa âm nhạc của nam rapper đến khán giả quốc tế.

Theo thông tin phía tổ chức công bố, chương trình hướng đến việc giới thiệu nhạc Việt từ góc nhìn của thế hệ nghệ sĩ trẻ, giữ tiếng Việt, những câu chuyện tình cảm, trải nghiệm trưởng thành và cá tính rap làm trọng tâm.