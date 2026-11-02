Trúc Nhân khóc nức nở trên sân khấu

TPO - Trúc Nhân trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong đêm nhạc cá nhân đầu tiên sau 14 năm làm nghề. Nam ca sĩ cũng gây bất ngờ khi kết hợp các nghệ sĩ như Wren Evans, MIN và Rhymastic, Tiến Luật, Cody Nam Võ.

Sau 14 năm hoạt động nghệ thuật, Trúc Nhân đánh dấu cột mốc mới với album đầu tay Tân Mùi gồm 15 tracks, trong đó có 11 ca khúc mới và 5 đoạn Tâm sự. Nam ca sĩ cũng thực hiện đêm nhạc cá nhân đầu tiên diễn ra tối 31/10 tại TPHCM.

Album Tân Mùi mở ra câu chuyện về "vòng đời của tình yêu" qua nhiều trạng thái, từ những rung động ban đầu, sự cuốn hút, va chạm cho đến chia ly và những chiêm nghiệm sau tổn thương.

Tương ứng với hành trình này, đường dây âm nhạc của Tân Mùi chuyển đổi linh hoạt, khi rộn ràng, giàu năng lượng, lúc kịch tính đẩy cảm xúc lên cao, dần lắng lại trong những giai điệu du dương. Sự chuyển biến này đưa người nghe qua nhiều không gian âm nhạc khác nhau, tạo nên nhịp điệu xuyên suốt cho toàn bộ dự án.

Trúc Nhân tiến thêm bước dài trong sự nghiệp khi ra album và thực hiện showcase bán vé đầu tiên.

Dấu ấn đáng chú ý của Tân Mùi là việc Trúc Nhân trực tiếp tham gia sáng tác gần như toàn bộ album. Thay vì tiếp tục phát hành các single, đây là lần đầu nam ca sĩ xây dựng dự án dài hơi có chủ đề xuyên suốt, đồng thời đưa trải nghiệm cùng góc nhìn cá nhân vào lời ca một cách rõ nét hơn.

Đây là lần đầu nam ca sĩ tổ chức showcase cá nhân bán vé, với sự tham gia của các khán giả và những nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết như Thu Minh, Tiến Luật, Ngô Thanh Vân, Minh Hằng, Bảo Anh, Orange, Ali Hoàng Dương, Vũ Thảo My, Hứa Kim Tuyền, Duy Khánh, Gin Tuấn Kiệt, Phương Mỹ Chi, Minh Tú, Gil Lê - Xoài Non, Xuân Định K.Y, Bùi Duy Ngọc, Thúy Ngân, Hạ Anh, Cody Nam Võ, Võ Tấn Phát, Minh Dự, Quốc Khánh, Nguyên Thảo, Ngọc Thanh Tâm, Đỗ Nhật Hoàng, Hồ Đông Quan...

Hệ thống sân khấu sở hữu chiều ngang lên đến gần 30 m, mở ra không gian trình diễn rộng lớn và cho phép khán giả dễ dàng bắt trọn mọi khoảnh khắc từ bất kỳ vị trí nào.

Sân khấu dài 30 m, được thiết kế chỉn chu với dàn ánh sáng hiện đại, giúp nam ca sĩ thể hiện câu chuyện trong mỗi ca khúc.

Tại showcase Tân Mùi, hình tượng gã hề đa sắc thái được Trúc Nhân khắc họa rõ nét qua sự kết hợp giữa hiệu ứng hình ảnh, ánh sáng và đường dây âm nhạc. Nam ca sĩ liên tục thể hiện các ca khúc nằm trong album như Ngày lành tháng tốt, Vì anh quá đẹp trai, Cao bồi và con mồi, Đi đêm có ngày gặp em.

Sau khi dẫn dắt người nghe đi qua những giai điệu tươi vui và đầy năng lượng, đường dây âm nhạc của Tân Mùi dần mở ra những khoảng sáng - tối kịch tính hơn. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của khách mời bí mật - nghệ sĩ Tiến Luật trong phần mở đầu Đồng tình luyến tiếc khiến khán giả không khỏi thích thú, tiếp tục thể hiện sở trường âm nhạc trào phúng của Trúc Nhân.

Trúc Nhân còn kết hợp Rhymastic trong tiết mục Về đi em. Tiết mục sử dụng kỹ thuật chiếu hình trực tiếp trên màn gauze và hiệu ứng chồng ảnh, mang đến sân khấu giàu tính điện ảnh. Nữ nghệ sĩ duy nhất góp mặt trong chương trình là Min với màn kết hợp trong Chuyện tình tứ cứ từ từ, tạo nên điểm nhấn tình yêu tươi vui, ngọt ngào.

Với Vì anh quá đẹp trai, Wren Evans mang đến nét tếu táo cùng tinh thần chơi đùa giai điệu tự nhiên. Wren Evans chia sẻ anh đã nghe nhạc Trúc Nhân từ khi còn là học sinh trung học. Vì vậy, khi nhận được lời mời hợp tác, nam ca sĩ không giấu được sự phấn khích, thậm chí "nhảy cẫng lên" vì cảm thấy may mắn.

Nhiều đồng nghiệp tới hỗ trợ và ủng hộ Trúc Nhân.

Khoảng lặng đáng chú ý nhất của đêm nhạc là khi Trúc Nhân thể hiện ca khúc Bí kíp sinh tồn cho trái tim tan vỡ. Trước khi hát, Trúc Nhân thừa nhận đây là bài khiến anh sợ nhất mỗi khi thể hiện. Trúc Nhân gửi gắm tâm sự về các biến động trong tình cảm, tổn thương và hành trình tự chữa lành.

Không giấu được cảm xúc, nam ca sĩ bật khóc ngay trên sân khấu khiến anh liên tục lau nước mắt. Các đồng nghiệp và khán giả bên dưới sân khấu cũng đứng dậy cổ vũ cho Trúc Nhân.

Trúc Nhân khép lại showcase bằng màn mash-up 5 bản hit gắn liền với sự nghiệp âm nhạc: Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa, Bốn chữ lắm và Vạn sự như ý.

Đặt để những ca khúc gắn liền với 14 năm sự nghiệp bên cạnh các sáng tác mới từ Tân Mùi, phần encore tạo nên sự kết nối giữa dấu ấn đã qua và bước chuyển mình - một "mùi" vị mới của Trúc Nhân ở hiện tại.