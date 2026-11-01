Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ 175 người ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Đề nghị phạt chủ cơ sở 100 triệu đồng

Nguyễn Ngọc

TPO - Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người bị ảnh hưởng, chính quyền phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt chủ điểm bán bánh mì Bà Được 100 triệu đồng.

Chiều 1/11, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đã đề nghị cấp có thẩm quyền của tỉnh xử phạt chủ điểm kinh doanh bánh mì Bà Được (số 12 đường Duy Tân) số tiền 100 triệu đồng liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người bị ảnh hưởng.

Riêng về tiền bồi thường thiệt hại, theo ông Hưng đến nay cơ sở bánh mì Bà Được vẫn chưa hoàn tất việc chi trả. Do đó, chủ cơ sở chưa báo cáo với chính quyền địa phương về tổng số tiền đã bồi thường.

2aobor8r4oss7bp6ziquqkpnfeodep0crejnwnno.jpg
Nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Bà Được tham gia buổi làm việc về phương án bồi thường ngày 27/10.

Trước đó, ngày 27/10, đại diện cơ sở bánh mì Bà Được tổ chức buổi làm việc để chi trả tiền bồi thường cho 175 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại đây.

Tại buổi làm việc, đại diện cơ sở gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng, đồng thời thông báo phương án thanh toán phần viện phí còn lại sau khi trừ khoản đã được bảo hiểm y tế chi trả.

Một số người đồng ý nhận tiền và ra về. Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận phương án này, khiến buổi làm việc kéo dài và liên tục xảy ra tranh cãi.

2aobor8ox0e8otvvdu189hiumiolouh7xfrtl1fs.jpg
Người bị ngộ độc kiểm tra giấy tờ, đối chiếu các khoản tiền trong quá trình làm thủ tục nhận chi trả.

Theo những người phản đối, mức chi trả chưa tương xứng với những tổn hại về sức khỏe, thu nhập và ngày công lao động bị mất trong thời gian điều trị. Việc chỉ thanh toán phần viện phí mà bảo hiểm y tế không chi trả là chưa thỏa đáng. Họ cho rằng hậu quả của vụ ngộ độc không chỉ là chi phí điều trị mà còn ảnh hưởng đến công việc, thu nhập và cuộc sống sau khi xuất viện.

Trước đó, ngày 10/10, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được trên đường Duy Tân (phường Cẩm Thành) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và phải nhập viện điều trị. Số người ngộ độc lên tới 175 người.

1791877888092.jpg
Vụ ngộ độc khiến 175 trường hợp nhập viện.

Đến ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mì Bà Được. Theo đó, 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với Salmonella spp gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Riêng một mẫu chả thịt heo âm tính với Salmonella spp.

Riêng 9 mẫu bệnh phẩm có 4 mẫu dương tính với Salmonella spp, gồm hai mẫu của bệnh nhân 12 tuổi, một mẫu của bệnh nhân 33 tuổi và một mẫu của bệnh nhân 65 tuổi.

Xem thêm

#Bánh mì Bà Được #Ngộ độc thực phẩm #Quảng Ngãi #Salmonella #Bồi thường thiệt hại

Cùng chuyên mục

Bao giờ miền Bắc chuyển rét?

Bao giờ miền Bắc chuyển rét?

TPO - Dự báo khoảng ngày 5/11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển mưa dông. Tuy nhiên, phải đến khoảng ngày 9/11, miền Bắc mới cảm nhận cái rét thực sự khi nền nhiệt giảm sâu.

Hà Nội đưa ngập úng, ô nhiễm, tắc đường vào tiêu chí đo chỉ số hạnh phúc

Hà Nội đưa ngập úng, ô nhiễm, tắc đường vào tiêu chí đo chỉ số hạnh phúc

TPO - Hà Nội ban hành một bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí cụ thể để đo lường "Chỉ số hạnh phúc" của người dân Thủ đô. Đáng chú ý, những vấn đề dân sinh như ngập úng, ô nhiễm không khí hay tình trạng ùn tắc giao thông đều được đưa lên bàn cân để đánh giá xem người dân có thực sự đang sống tốt và hạnh phúc hay không.

Cao Bằng khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ

Thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm ở TPHCM và 3 tỉnh, thành

TPO - Trong tuần (từ 26 đến 31/10), Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Sử Ngọc Anh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư. Tại địa phương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Huế cũng đã thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm.

Hà Nội tăng phí gửi xe: Bãi xe 'ế khách', người dân hạn chế đi ô tô

Hà Nội tăng phí gửi xe: Bãi xe 'ế khách', người dân hạn chế đi ô tô

TPO - Theo Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, lượng ô tô đăng ký gửi theo hợp đồng trong tháng 11 tại đơn vị giảm tới 70% sau khi thành phố tăng giá trông giữ phương tiện tại khu vực trung tâm. Giá gửi xe tăng đã khiến nhiều chủ ô tô thay đổi thói quen đi lại, chuyển sang sử dụng xe máy, xe ôm hoặc giao thông công cộng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu

TPO - Ngày hội được tổ chức không chỉ là dịp gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ tình cảm, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu; đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, hiểu hơn về cội nguồn, thêm yêu và có ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Cao Bằng khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ

Cao Bằng khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 cán bộ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong số cán bộ này có 2 nhân sự thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2026

TPO - Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Các loại giấy tờ tùy thân được sử dụng khi vào nhà nghỉ, khách sạn; Phạt đến 100 triệu đồng nếu chỉnh sửa, làm giả vé xổ số; Quy định mới về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em...

Miền Bắc nắng chói chang trước khi đón mưa dông

Miền Bắc nắng chói chang trước khi đón mưa dông

TPO - Hôm nay (1/11), miền Bắc tiếp tục nắng mạnh, nhiệt độ cao. Từ đêm nay, khu vực vùng núi có mưa rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày mai (2/11), mưa mở rộng ra khu vực miền Bắc, dù cường độ không lớn.

Chiếc ví da đưa liệt sĩ trở về

Chiếc ví da đưa liệt sĩ trở về

TPO - Sau hơn 40 năm nằm lại chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm trở về quê nhà nhờ chiếc ví da cũ và tấm giấy chứng minh cán bộ còn lưu giữ bên hài cốt. Cuộc đoàn tụ muộn màng khép lại hơn bốn thập kỷ đợi chờ của gia đình, quê hương.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe