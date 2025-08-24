Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm 36 vụ khiếu kiện kéo dài, không để ảnh hưởng đến sự kiện A80

TPO - Liên quan đến 36 vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài năm 2025, Hà Nội yêu cầu các xã, phường tham mưu chấm dứt tiếp nhận đơn đã hết thẩm quyền. Đồng thời giao Ban Tiếp công dân và Công an xử lý tình trạng mất an ninh, trật tự.

Ngày 23/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự về tình hình công dân khiếu kiện không đúng nơi quy định trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 trên địa bàn TP.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo liên quan 36 vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài năm 2025.

Ông Lê Hồng Sơn giao Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an phường Ba Đình, Hoàn Kiếm phối hợp Công an các xã, phường có công dân liên quan, tuyên truyền, vận động chấp hành quy định; xử lý quyết liệt, không để mất an ninh, trật tự trong dịp Lễ.

UBND các xã, phường có công dân liên quan đến 36 vụ khiếu kiện kéo dài hoặc vụ việc tiềm ẩn phức tạp, rà soát, giải quyết theo thẩm quyền. Các xã, phường tham mưu chấm dứt tiếp nhận đơn đã hết thẩm quyền; phối hợp Ban Tiếp công dân và Công an xử lý tình trạng mất an ninh, trật tự.

Ban Tiếp công dân TP được giao theo dõi, báo cáo Chủ tịch UBND TP chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị, phối hợp chặt chẽ với Công an trong xử lý tình trạng công dân khiếu kiện gây mất an ninh, trật tự.

Trụ sở UBND TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Trọng Tài

Bổ sung nhà vệ sinh công cộng, thùng rác phục vụ sự kiện A80

Cùng ngày, UBND TP ban hành công về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường và các nội dung phục vụ nhân dân khi tổ chức sự kiện A80.

Theo đó, để khắc phục tình trạng phát sinh nhiều rác thải trên lòng đường, vỉa hè, thiếu nhà vệ sinh công cộng, một số nhà hàng, cơ sở kinh doanh, địa điểm xung quanh chưa tích cực mở cửa phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân, thiếu điểm phục vụ nước uống miễn phí... Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị, phục vụ chu đáo nhân dân tham gia các sự kiện tiếp theo trong dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Thủ đô Hà Nội (Tổng hợp luyện ngày 24/8/2025 và ngày 27/8/2025, Tổng duyệt ngày 30/8/2025 và Lễ kỷ niệm chính thức ngày 2/9/2025) UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Chủ tịch UBND các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hai Bà Trưng và các Sở, ngành liên quan kiểm tra thực địa, rút kinh nghiệm, hoàn thiện kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường (bố trí thùng rác, nhà vệ sinh công cộng phù hợp, sử dụng nhà vệ sinh miễn phí...), xử lý khó khăn, kịp thời báo cáo UBND TP nếu vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các phường trên tiếp tục kiểm tra, rà soát, rút kinh nghiệm, phối hợp điều chỉnh phương án phục vụ trên địa bàn quản lý; thường xuyên nắm chắc thông tin, diễn biến tại từng khu vực, kịp thời chỉ đạo, điều hành và báo cáo cấp trên đến khi kết thúc.