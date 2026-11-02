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Pháp luật

Xi măng Vicem Sông Thao thu hồi đá thải không phép, Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý

Đức Anh - Phú Nguyễn

TPO - Thanh tra Chính phủ xác định Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao (Phú Thọ) tự ý thu hồi đá thải trong quá trình khai thác đá vôi khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. UBND tỉnh Phú Thọ được giao rà soát, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm.

Toàn cảnh Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao (Phú Thọ).
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Thông báo Kết luận thanh tra số 3958/TB-TTCP ngày 23/10/2026 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản, vi phạm của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao﻿ được phát hiện trong quá trình điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.
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Doanh nghiệp đã thu hồi đá thải (khoáng sản đi kèm trong trữ lượng giấy phép được cấp) khi khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng﻿ theo Giấy phép số 907/GP-BTNMT ngày 14/6/2007.
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Tuy nhiên, việc thu hồi và sử dụng lượng đá thải này được thực hiện khi chưa có giấy phép hoặc quyết định cho phép của cơ quan có thẩm quyền, không đúng quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP.
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Đáng chú ý, dù đã xác định hành vi vi phạm của doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Tài nguyên và Môi trường) chưa tiến hành xử lý theo quy định. Thanh tra Chính phủ chỉ rõ việc không xử lý vi phạm này là chưa thực hiện đúng điểm k khoản 1 Điều 80 Luật Khoáng sản năm 2010; khoản 4 Điều 12 và khoản 2 Điều 14 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
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Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Phú Thọ﻿ chỉ đạo rà soát, tổ chức thanh tra, kiểm tra để làm rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả và trách nhiệm của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao đối với hành vi tự ý thu hồi đá thải.
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Căn cứ kết quả rà soát, kiểm tra, UBND tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
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Thanh tra Chính phủ yêu cầu nếu trong quá trình thực hiện phát hiện dấu hiệu tội phạm, cơ quan chức năng phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan điều tra﻿ để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. Kết quả thực hiện phải được báo cáo Thanh tra Chính phủ.

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#Xi măng Vicem Sông Thao #Thanh tra Chính phủ #Khai thác khoáng sản #Vi phạm môi trường #Phú Thọ

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