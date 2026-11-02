Xi măng Vicem Sông Thao thu hồi đá thải không phép, Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý

TPO - Thanh tra Chính phủ xác định Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao (Phú Thọ) tự ý thu hồi đá thải trong quá trình khai thác đá vôi khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. UBND tỉnh Phú Thọ được giao rà soát, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm.
TPO - Tại tòa, Mr Pips cùng Mr Hunter đề nghị HĐXX cho bán sớm các siêu xe vì đây là "tiêu sản", càng để lâu càng mất giá.
TPO - Từ tháng 1/2025 đến nay, Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Hồng Vân bị xác định đã câu kết nhập lậu hàng nghìn điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, với tổng trị giá giao dịch ước tính gần 20 tỷ đồng.
TPO - Trả lời xét hỏi, bà Chu Thị Thành không đồng tình với cáo buộc tham ô 79,2 tỷ đồng Quỹ BOG. Bị cáo khai báo không đúng trọng tâm, khiến chủ toạ phải nhắc lại câu hỏi nhiều lần về việc bán hàng lại không xuất hóa đơn, không trích lập Quỹ theo quy định.
TPO - Luật sư mong bị hại giảm án cho bị cáo vì nhiều người tuổi còn rất trẻ đã vướng lao lý, bên ngoài kia là gia đình, vợ chồng, con cái đang đợi họ. Tuy nhiên, nhóm bị hại phản đối, cho rằng hành vi của bị cáo độc ác, khiến bao gia đình lâm cảnh nợ nần, cuộc sống ly tán.
TPO - Nhận cuộc gọi giả danh công an, thông báo có liên quan đến đường dây rửa tiền, một cô gái trẻ tại TPHCM đã cạy két sắt lấy tài sản mang bán rồi chuyển cho kẻ xấu hơn 1,98 tỷ đồng.
TPO - Cơ quan công an đang xác minh vụ 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội có hành vi tụ tập, chửi bới, dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh nhau.
TPO - Ven hồ Gio Linh, những hàng cây đang lên xanh, mang theo kỳ vọng về một không gian vui chơi. Trong khi đó, tại Triệu Phong, hàng cây thuộc dự án đầu tư 2 tỷ đồng phải di dời với chi phí gần 800 triệu đồng để nhường chỗ mở đường.
TPO - Sau khi bị phát hiện có hành vi xâm hại bé gái trong đoạn video clip, người đàn ông bỏ trốn vào rừng chuối, vườn cao su. Công an xã Thường Tân (TPHCM) đã bắt giữ được đối tượng sau nhiều ngày truy tìm.
TPO - Sáng 2/11, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) về 2 tội “Tham ô tài sản” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
TPO - Đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa người đi cai nghiện bắt buộc nhằm rút ngắn quy trình, giảm khâu trung gian, giảm áp lực cho Tòa án nhân dân khu vực để tập trung thực hiện chức năng xét xử.
TPO - Bị can Bùi Thanh Bình (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung) ngoài nhận hối lộ 62,2 tỷ đồng trong hoạt động cung ứng, mua bán nguyên vật liệu còn buông lỏng quản lý, khiến doanh nghiệp bị thiếu hàng trăm tỷ đồng.
TPO - HĐXX đã triệu tập khoảng 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có hơn 10 công ty và nhiều cá nhân khác. Đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, cùng 6 cơ quan thuế ở các địa phương cũng được triệu tập với tư cách là người tham gia tố tụng.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
TPO - Theo Shark Bình, “cỗ máy” lừa đảo của Mr Pips sau một thời gian sử dụng dịch vụ thanh toán Ngân lượng, phát sinh nhiều khiếu nại của khách hàng và công văn từ cơ quan công an liên quan đến hoạt động của những sàn này.
TPO - Sau khi thua bạc tại casino và không có khả năng trả khoản vay 44.000 USD, một người đàn ông Trung Quốc bị nhóm 4 đối tượng bắt giữ, đánh đập, ép buộc trả nợ. Thậm chí, các đối tượng còn gọi video cho bạn gái nạn nhân để gây sức ép chuyển tiền.
TPO - Từ việc kiểm tra một căn hộ tại chung cư The Sóng, phường Vũng Tàu (TPHCM), công an mở rộng truy xét 30 người, khởi tố 23 bị can.