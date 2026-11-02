Xi măng Vicem Sông Thao thu hồi đá thải không phép, Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý

TPO - HĐXX đã triệu tập khoảng 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có hơn 10 công ty và nhiều cá nhân khác. Đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, cùng 6 cơ quan thuế ở các địa phương cũng được triệu tập với tư cách là người tham gia tố tụng.