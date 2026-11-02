[CLIP] Cảnh sát dẫn giải nữ đại gia Chu Thị Thành đến tòa

TPO - Sáng 2/11, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) về 2 tội “Tham ô tài sản” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Nhiều đơn vị và người liên quan vắng mặt

Hầu tòa cùng 2 tội danh trên còn các bị cáo Lê Thanh An và Mai Anh Tuyên (đều là Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức); Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức); Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức).

Bị cáo Hà Ngọc Vinh (nhân viên kế toán PVoil Vũng Áng) và Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) bị xét xử tội “Tham ô tài sản”.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Chu Thị Thành và đồng phạm.

Các bị cáo Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung); Mai Thị Kim (Giám đốc Công ty Hoàng Kim); Trương Đình Hải (Chủ tịch HĐTV Công ty Ngân Tín); Phạm Đức Tiệp (Giám đốc Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội); Đỗ Thế Năng (Tổng giám đốc Công ty BMT); Lê Mai Tú (Giám đốc Công ty Hải An); Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty Hợp Mạnh); Trần Quốc Lộc (Giám đốc Công ty Duy Ngọc); Lê Văn Đồng (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh); Đào Đăng Khải (Phó giám đốc Công ty Hải Lộc); Lê Thị Ngọc Lan (thủ quỹ Công ty Thiên Minh Đức); Phạm Thị Quỳnh Trang (thủ quỹ Công ty Thiên Minh Đức); Nguyễn Trường Sơn (nhân viên Công ty Thiên Minh Đức); Chu Việt Hùng (nhân viên Công ty Thiên Minh Đức); Dương Thị Thanh Hương (nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức); Lê Khắc Duẩn (nhân viên kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức) bị xét xử về các tội như “Tham ô tài sản”, "Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.

Bà Chu Thị Thành (tóc xoăn đứng đầu bên phải).

Theo ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, khoảng 8h30, bị cáo Chu Thị Thành cùng 4 đồng phạm khác bị tạm giam được cảnh sát dẫn giải đến tòa. Hơn 20 bị cáo còn lại được tại ngoại.

Kiểm tra nhân thân, HĐXX thông báo có hai bị cáo, một số luật sư và người liên quan vắng mặt.

Ngoài ra, Tòa cũng triệu tập Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và một số đơn vị thuế. Kiểm tra cho thấy đại diện Bộ Tài chính có 3 người có mặt là bà Lê Thị Diệu Hương và ông Võ Văn Hùng (Phó trưởng Thuế tỉnh Nghệ An); ông Nguyễn Quốc Đạt (Phó trưởng phòng thuế doanh nghiệp 1 Thuế tỉnh Nghệ An). Trong khi đó, đại diện Bộ Công Thương có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đại diện một số doanh nghiệp, ngân hàng MBBank chi nhánh Quảng Bình và đơn vị Nhà nước khác khi kiểm tra có hơn một nửa là vắng mặt.

Nhóm bị cáo đứng nghe HĐXX đọc quyết định khai mạc phiên tòa.

Các sai phạm liên tiếp gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Theo cáo buộc, từ năm 2020 - 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, 3 bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành tham ô chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá (Quỹ BOG) của Công ty Thiên Minh Đức số tiền gần 80 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, Chu Đức Mạnh, Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng.

Còn Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Quỳnh Trang bị Viện Kiểm sát xác định đã bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Hai bị cáo Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức nhưng Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Riêng Tuyên còn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn làm rõ việc bị cáo Hà Ngọc Vinh thực hiện chiếm đoạt của PVOil Vũng Áng số lượng 5.095.035 lít xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng. Cao Bảo Ngọc đã giúp sức cho Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt này.