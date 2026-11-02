Lưu Diệc Phi lại thành tâm điểm

TPO - Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Báo Tiền Phong, HIEUTHUHAI cho biết để chuẩn bị cho chuỗi Mắt Nhắm Mắt Mở Concert, anh đã luyện tập kỹ càng và tự đặt ra cho mình tiêu chuẩn có thể hát live khoảng 30 ca khúc trước hàng ngàn khán giả. So với hai đêm diễn ở TPHCM, concert tại Hà Nội ngày 1/11 được nam ca sĩ và ê-kíp đưa vào nhiều yếu tố mới mẻ, bất ngờ.