Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao

TPO - Nhìn lại chặng đường 10 năm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship cho biết, Ban tổ chức trân trọng và tri ân sự đồng hành của các nhà tài trợ, cộng đồng golfer và đơn vị truyền thông. Ông kỳ vọng giải tiếp tục lan tỏa sứ mệnh tiếp sức tài năng trẻ Việt Nam trong thập kỷ tới.