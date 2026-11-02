Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao

TPO - Cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuyên rừng Bạch Mã nối Huế với Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành mở rộng 4 làn xe. Tuy nhiên, nút giao lên xuống tại xã Khe Tre phải di dời do sạt lở, hiện vẫn đang thi công tại vị trí mới.
TPO - Sự cố xảy ra khi hai công nhân xuống hầm chứa nhiên liệu tại cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Ngô Cát (phường Thuận Hóa, TP. Huế) để tháo lắp thiết bị hút hơi nhưng không may gặp nạn, khiến cả hai tử vong.
Sở Xây dựng Hà Nội đang hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xét duyệt và chi trả, hướng tới đơn giản hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu VNeID để giảm thủ tục cho người dân.
TPO - Hôm nay (2/11), miền Bắc đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nền nhiệt giảm 2-3 độ so với hôm qua, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.
TPO - Vượt tiến độ khoảng 1 tháng, dự án nâng cấp Quốc lộ 21B qua xã Bình Minh và Thanh Oai đã thông xe kỹ thuật trong ngày 1/11, thay thế cho mặt đường hẹp 4-5m thường xuyên quá tải trước đây.
TPO - Theo chương trình của kỳ họp, ngày 2/11, Quốc hội sẽ thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).
TPO - Nhìn lại chặng đường 10 năm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship cho biết, Ban tổ chức trân trọng và tri ân sự đồng hành của các nhà tài trợ, cộng đồng golfer và đơn vị truyền thông. Ông kỳ vọng giải tiếp tục lan tỏa sứ mệnh tiếp sức tài năng trẻ Việt Nam trong thập kỷ tới.
TPO - Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) mới nhất đã bỏ quy định người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến bộ phận cơ thể, hiến xác.
TPO - Sau khi được khống chế, đám cháy rừng tại tổ dân phố Phấn Sơn, phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh bất ngờ bùng phát trở lại trong tối 1/11. Khoảng 100 người được huy động tham gia chữa cháy.
TPO - Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người phụ nữ tử vong.
TPO - Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi bơi ra hồ Tuyền Lâm lấy cần câu cá bị trôi.
TPO - Ngày 30/10, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
TPO - Chuyến thăm của tàu tuần tra an ninh Bertholf thuộc lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ nhằm tăng cường mối quan hệ với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam.
TPO - Lượng khách đổ về Vườn quốc gia Ba Vì tăng đột biến lên tới 13.000 người trong ngày 1/11 khiến đường lên núi ùn tắc cục bộ, hàng vạn phương tiện nhích từng mét chờ đợi mua vé ngắm hoa dã quỳ.
TPO - Hà Nội đang triển khai thay thế hàng loạt hàng rào dải phân cách trên các tuyến đường vốn đã bị xuống cấp bằng hệ thống thép mạ kẽm nhúng nóng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
TPO - Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người bị ảnh hưởng, chính quyền phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt chủ điểm bán bánh mì Bà Được 100 triệu đồng.
TPO - Dự báo khoảng ngày 5/11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển mưa dông. Tuy nhiên, phải đến khoảng ngày 9/11, miền Bắc mới cảm nhận cái rét thực sự khi nền nhiệt giảm sâu.