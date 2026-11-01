Cháy rừng ở Bắc Ninh, huy động gấp 100 người dập lửa

TPO - Sau khi được khống chế, đám cháy rừng tại tổ dân phố Phấn Sơn, phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh bất ngờ bùng phát trở lại trong tối 1/11. Khoảng 100 người được huy động tham gia chữa cháy.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tối 1/11, lãnh đạo UBND phường Tiền Phong cho biết, chiều 1/11, trên địa bàn xảy ra vụ cháy rừng tại tổ dân phố Phấn Sơn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân đốt thực bì tại diện tích rừng của gia đình, sau đó ngọn lửa mất kiểm soát, cháy lan ra khu vực xung quanh.

Đám cháy ước tính gây ảnh hưởng khoảng 1ha rừng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức dập lửa.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại. Trước diễn biến này, lực lượng chức năng tiếp tục huy động khoảng 100 người tham gia chữa cháy, triển khai các biện pháp khống chế, ngăn đám cháy lan rộng. Công tác dập lửa vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Cháy rừng tại phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn gia tăng do thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao, độ ẩm tương đối thấp.

Theo thống kê, có 16 xã, phường được cảnh báo cháy rừng cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm; 38 xã, phường ở cấp IV - cấp nguy hiểm và 16 xã, phường ở cấp III - cấp cao. Trong đó, phường Tiền Phong nằm trong nhóm địa phương có cấp dự báo cháy rừng cấp III.

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh yêu cầu các địa phương, chủ rừng tăng cường kiểm tra những khu vực trọng điểm, bố trí lực lượng canh phòng, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm cháy.

Đặc biệt, tại những khu vực có nguy cơ cháy rừng cấp IV và cấp V, người dân bị nghiêm cấm đốt dọn thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng, sử dụng lửa trong rừng và ven rừng. Khi xảy ra cháy, các địa phương phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại.