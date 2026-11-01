Chân dung 2 tân Thứ trưởng Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

TPO - Ngày 30/10, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 30/10.

Bà Nguyễn Thị Loan sinh năm 1975, quê xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Bà có trình độ thạc sĩ quản lý đất đai, cử nhân ngành kinh tế nông nghiệp; cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, bà Loan từng giữ các chức vụ: Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 3/2022, bà được điều động về huyện Phú Bình, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đến tháng 11/2023, bà Loan làm Bí thư Huyện ủy Phú Bình. Từ tháng 3/2025, bà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Loan - tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hiện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và 6 Thứ trưởng gồm các ông: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên và bà Nguyễn Thị Loan.

Cùng ngày 30/10, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm PGS, TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.



PGS.TS Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Sau khi tốt nghiệp, từ tháng 12/1996 đến tháng 11/2005, ông công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với vai trò bác sĩ điều trị.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS Đào Xuân Cơ.

Trong những năm đầu làm nghề, ông tập trung chuyên môn vào lĩnh vực hồi sức cấp cứu - một chuyên ngành đòi hỏi năng lực xử trí nhanh, chính xác đối với những trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Năm 2005, ông Cơ hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. Ba năm sau, ông có thời gian thực tập khoa học tại Bệnh viện St. Anthony và Mayo Clinic ở Mỹ. Đây là những cơ sở y tế có thế mạnh trong điều trị, nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu, giúp ông tiếp tục mở rộng kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu.

Đến năm 2013, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108.

Sau đó, ông Đào Xuân Cơ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, tham gia hoạt động chuyên môn, đào tạo và giảng dạy trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu. Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực.

Đến tháng 6/2018, ông giữ chức Trưởng khoa Hồi sức tích cực.

Năm 2016, ông đảm nhiệm cương vị Tổng Thư ký Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam. Đến năm 2018, ông được phong hàm Phó Giáo sư.

Tháng 4 đến tháng 9 năm 2019, ông Cơ được cử học khoá quản lý y tế và quản lý bệnh viện tại Nhật Bản theo chương trình hợp tác Jica.

Tháng 8/2020, PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Trên cương vị này, ông tham gia công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động chuyên môn tại bệnh viện.

Sau thời gian phụ trách quản lý, điều hành bệnh viện, ông được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai theo Quyết định số 766/QĐ-BYT ngày 25/3/2022.

Ở cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông tiếp tục phụ trách công tác quản lý một trong những bệnh viện tuyến cuối lớn của cả nước, đồng thời tham gia chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học của bệnh viện.

Ngoài nhiệm vụ tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ còn tham gia công tác quản lý và giảng dạy tại một số cơ sở đào tạo y khoa.

Ông kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai; Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Việc được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình công tác của PGS.TS Đào Xuân Cơ, từ bác sĩ điều trị, cán bộ chuyên môn, nhà nghiên cứu, giảng viên đến cán bộ quản lý tại bệnh viện và cơ quan quản lý ngành y tế

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, lãnh đạo Bộ Y tế hiện gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng: ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực; ông Đỗ Xuân Tuyên; bà Nguyễn Thị Liên Hương; ông Lê Đức Luận và ông Đào Xuân Cơ.

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