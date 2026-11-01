Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Chân dung 2 tân Thứ trưởng Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

PV

TPO - Ngày 30/10, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 30/10.

Bà Nguyễn Thị Loan sinh năm 1975, quê xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Bà có trình độ thạc sĩ quản lý đất đai, cử nhân ngành kinh tế nông nghiệp; cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, bà Loan từng giữ các chức vụ: Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 3/2022, bà được điều động về huyện Phú Bình, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đến tháng 11/2023, bà Loan làm Bí thư Huyện ủy Phú Bình. Từ tháng 3/2025, bà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

ig3m8mae8wyvslmpowxjwhus-yncbtbf3ipbtdqu651fht-kcvexre4ow2mu3abohlogrh5mhjygfd-mwh-hmnp7-wrivveii2suyf-l6frtur2wm0sz5zmtfhdymgfprkwfu-jensne8luxgcyblzty0quzrtzhzdoe-hu0yvzsuucg9hgddlqqxj-smzw.jpg
Bà Nguyễn Thị Loan - tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hiện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và 6 Thứ trưởng gồm các ông: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên và bà Nguyễn Thị Loan.

Cùng ngày 30/10, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm PGS, TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

PGS.TS Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Sau khi tốt nghiệp, từ tháng 12/1996 đến tháng 11/2005, ông công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với vai trò bác sĩ điều trị.

img-4820.jpg
Tân Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS Đào Xuân Cơ.

Trong những năm đầu làm nghề, ông tập trung chuyên môn vào lĩnh vực hồi sức cấp cứu - một chuyên ngành đòi hỏi năng lực xử trí nhanh, chính xác đối với những trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Năm 2005, ông Cơ hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. Ba năm sau, ông có thời gian thực tập khoa học tại Bệnh viện St. Anthony và Mayo Clinic ở Mỹ. Đây là những cơ sở y tế có thế mạnh trong điều trị, nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu, giúp ông tiếp tục mở rộng kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu.

Đến năm 2013, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108.

Sau đó, ông Đào Xuân Cơ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, tham gia hoạt động chuyên môn, đào tạo và giảng dạy trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu. Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực.

Đến tháng 6/2018, ông giữ chức Trưởng khoa Hồi sức tích cực.

Năm 2016, ông đảm nhiệm cương vị Tổng Thư ký Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam. Đến năm 2018, ông được phong hàm Phó Giáo sư.

Tháng 4 đến tháng 9 năm 2019, ông Cơ được cử học khoá quản lý y tế và quản lý bệnh viện tại Nhật Bản theo chương trình hợp tác Jica.

Tháng 8/2020, PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Trên cương vị này, ông tham gia công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động chuyên môn tại bệnh viện.

Sau thời gian phụ trách quản lý, điều hành bệnh viện, ông được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai theo Quyết định số 766/QĐ-BYT ngày 25/3/2022.

Ở cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông tiếp tục phụ trách công tác quản lý một trong những bệnh viện tuyến cuối lớn của cả nước, đồng thời tham gia chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học của bệnh viện.

Ngoài nhiệm vụ tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ còn tham gia công tác quản lý và giảng dạy tại một số cơ sở đào tạo y khoa.

Ông kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai; Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Việc được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình công tác của PGS.TS Đào Xuân Cơ, từ bác sĩ điều trị, cán bộ chuyên môn, nhà nghiên cứu, giảng viên đến cán bộ quản lý tại bệnh viện và cơ quan quản lý ngành y tế

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, lãnh đạo Bộ Y tế hiện gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng: ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực; ông Đỗ Xuân Tuyên; bà Nguyễn Thị Liên Hương; ông Lê Đức Luận và ông Đào Xuân Cơ.

.

Xem thêm

#Nguyễn Thị Loan #Đào Xuân Cơ #Bộ Nông nghiệp và Môi trường #Bộ Y tế #Bổ nhiệm cán bộ

Cùng chuyên mục

Tàu tuần tra an ninh Hoa Kỳ thăm TPHCM

Tàu tuần tra an ninh Hoa Kỳ thăm TPHCM

TPO - Chuyến thăm của tàu tuần tra an ninh Bertholf thuộc lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ nhằm tăng cường mối quan hệ với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam.

Hà Nội đồng loạt thay hàng rào trên 14 tuyến đường

Hà Nội đồng loạt thay hàng rào trên 14 tuyến đường

TPO - Hà Nội đang triển khai thay thế hàng loạt hàng rào dải phân cách trên các tuyến đường vốn đã bị xuống cấp bằng hệ thống thép mạ kẽm nhúng nóng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Bao giờ miền Bắc chuyển rét?

Bao giờ miền Bắc chuyển rét?

TPO - Dự báo khoảng ngày 5/11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển mưa dông. Tuy nhiên, phải đến khoảng ngày 9/11, miền Bắc mới cảm nhận cái rét thực sự khi nền nhiệt giảm sâu.

Hà Nội đưa ngập úng, ô nhiễm, tắc đường vào tiêu chí đo chỉ số hạnh phúc

Hà Nội đưa ngập úng, ô nhiễm, tắc đường vào tiêu chí đo chỉ số hạnh phúc

TPO - Hà Nội ban hành một bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí cụ thể để đo lường "Chỉ số hạnh phúc" của người dân Thủ đô. Đáng chú ý, những vấn đề dân sinh như ngập úng, ô nhiễm không khí hay tình trạng ùn tắc giao thông đều được đưa lên bàn cân để đánh giá xem người dân có thực sự đang sống tốt và hạnh phúc hay không.

Cao Bằng khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ

Thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm ở TPHCM và 3 tỉnh, thành

TPO - Trong tuần (từ 26 đến 31/10), Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Sử Ngọc Anh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư. Tại địa phương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Huế cũng đã thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm.

Hà Nội tăng phí gửi xe: Bãi xe 'ế khách', người dân hạn chế đi ô tô

Hà Nội tăng phí gửi xe: Bãi xe 'ế khách', người dân hạn chế đi ô tô

TPO - Theo Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, lượng ô tô đăng ký gửi theo hợp đồng trong tháng 11 tại đơn vị giảm tới 70% sau khi thành phố tăng giá trông giữ phương tiện tại khu vực trung tâm. Giá gửi xe tăng đã khiến nhiều chủ ô tô thay đổi thói quen đi lại, chuyển sang sử dụng xe máy, xe ôm hoặc giao thông công cộng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu

TPO - Ngày hội được tổ chức không chỉ là dịp gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ tình cảm, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu; đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, hiểu hơn về cội nguồn, thêm yêu và có ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Cao Bằng khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ

Cao Bằng khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 cán bộ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong số cán bộ này có 2 nhân sự thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2026

TPO - Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Các loại giấy tờ tùy thân được sử dụng khi vào nhà nghỉ, khách sạn; Phạt đến 100 triệu đồng nếu chỉnh sửa, làm giả vé xổ số; Quy định mới về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em...

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe