Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Một phụ nữ tử vong dưới gầm ô tô tải trên đường ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Theo camera giám sát của người dân ghi lại, khoảng 13h07 ngày 1/11, một xe tải mang biển kiểm soát 60H-306.XX lưu thông trên quốc lộ 51.

Khi đến khu vực chợ mới, phường Long Thành, TP. Đồng Nai, xe tải di chuyển vào làn trong cùng thì xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển.

Cú va chạm khiến người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải dừng lại tại hiện trường.

1000039264-7201.jpg
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường cơ bản hoàn tất. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm

#Đồng Nai #Quốc lộ 51 #Hung thần #Xe tải #Xe công #Xe container #Lấn làn #Phóng nhanh #Chết người

Cùng chuyên mục

Chân dung 2 tân Thứ trưởng Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Chân dung 2 tân Thứ trưởng Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

TPO - Ngày 30/10, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tàu tuần tra an ninh Hoa Kỳ thăm TPHCM

Tàu tuần tra an ninh Hoa Kỳ thăm TPHCM

TPO - Chuyến thăm của tàu tuần tra an ninh Bertholf thuộc lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ nhằm tăng cường mối quan hệ với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam.

Hà Nội đồng loạt thay hàng rào trên 14 tuyến đường

Hà Nội đồng loạt thay hàng rào trên 14 tuyến đường

TPO - Hà Nội đang triển khai thay thế hàng loạt hàng rào dải phân cách trên các tuyến đường vốn đã bị xuống cấp bằng hệ thống thép mạ kẽm nhúng nóng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Bao giờ miền Bắc chuyển rét?

Bao giờ miền Bắc chuyển rét?

TPO - Dự báo khoảng ngày 5/11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển mưa dông. Tuy nhiên, phải đến khoảng ngày 9/11, miền Bắc mới cảm nhận cái rét thực sự khi nền nhiệt giảm sâu.

Hà Nội đưa ngập úng, ô nhiễm, tắc đường vào tiêu chí đo chỉ số hạnh phúc

Hà Nội đưa ngập úng, ô nhiễm, tắc đường vào tiêu chí đo chỉ số hạnh phúc

TPO - Hà Nội ban hành một bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí cụ thể để đo lường "Chỉ số hạnh phúc" của người dân Thủ đô. Đáng chú ý, những vấn đề dân sinh như ngập úng, ô nhiễm không khí hay tình trạng ùn tắc giao thông đều được đưa lên bàn cân để đánh giá xem người dân có thực sự đang sống tốt và hạnh phúc hay không.

Cao Bằng khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ

Thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm ở TPHCM và 3 tỉnh, thành

TPO - Trong tuần (từ 26 đến 31/10), Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Sử Ngọc Anh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư. Tại địa phương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Huế cũng đã thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm.

Hà Nội tăng phí gửi xe: Bãi xe 'ế khách', người dân hạn chế đi ô tô

Hà Nội tăng phí gửi xe: Bãi xe 'ế khách', người dân hạn chế đi ô tô

TPO - Theo Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, lượng ô tô đăng ký gửi theo hợp đồng trong tháng 11 tại đơn vị giảm tới 70% sau khi thành phố tăng giá trông giữ phương tiện tại khu vực trung tâm. Giá gửi xe tăng đã khiến nhiều chủ ô tô thay đổi thói quen đi lại, chuyển sang sử dụng xe máy, xe ôm hoặc giao thông công cộng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu

TPO - Ngày hội được tổ chức không chỉ là dịp gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ tình cảm, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu; đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, hiểu hơn về cội nguồn, thêm yêu và có ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe