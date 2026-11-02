Miền Bắc đón mưa dông diện rộng

TPO - Hôm nay (2/11), miền Bắc đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nền nhiệt giảm 2-3 độ so với hôm qua, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Đêm 1/11 và sáng sớm 2/11, mưa dông cục bộ đã xuất hiện tại khu vực Bắc Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ), một số điểm đo xuất hiện mưa rất to như Tân Lập 1 (Tuyên Quang) 295.4mm, Nậm Khòa (Tuyên Quang) 183.4mm, Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 96mm.

Dự báo từ sáng đến hết ngày 2/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ (Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) và các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhờ mưa dông, nền nhiệt giảm. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, thấp nhất 22-25 độ.

Hà Nội ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 28-30 độ.

Miền Bắc dự báo có mưa diện rộng trong hôm nay (2/11).

Dự báo trong các ngày 3-4/11, miền Bắc sáng nhiều mây, có sương mù, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên trên 30 độ. Từ ngày 5-9/11, miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp, trời chuyển mưa dông, nền nhiệt giảm.

Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 3-8/11, khu vực miền Trung tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn, riêng tỉnh Lâm Đồng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.