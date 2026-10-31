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Đường huyết mạch đầy 'ổ voi' sau mưa to và triều cường, Tây Ninh xử lý thế nào?

Nguyễn Tiến

TPO - Sau những đợt mưa to và triều cường gần đây, đường ĐT.823B (Tây Ninh) hư hỏng nặng khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp trở ngại. Các đơn vị chức năng tỉnh Tây Ninh đã tức tốc sửa chữa tạm thời nhằm san lấp những 'ổ voi', tái lập mặt đường bằng phẳng.

Ngày 31/10, ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi triều cường rút và mưa giảm, các đơn vị đã tiến hành san lấp những vị trí hư hỏng, xử lý ổ gà trên mặt đường ĐT.823B.

Việc khắc phục bước đầu giúp cải thiện tình trạng mặt đường, tạo thuận lợi hơn cho các phương tiện lưu thông.

Trước đó, ngày 28/10, ghi nhận trên đường Kênh Tây (ĐT.823B), đoạn giao với đường tỉnh 824, khoảng 2 km mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, chi chít ổ gà, ổ voi và nhiều điểm đọng nước. Một số vũng nước sâu gần nửa mét khiến tài xế phải dùng que gỗ thăm dò trước khi cho xe đi qua. Tuy nhiên, do lo ngại trễ giờ giao hàng, nhiều tài xế vẫn phải đánh liều điều khiển phương tiện vượt qua những đoạn đường hư hỏng.

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Xe tải chở hàng phải di chuyển chậm qua đoạn đường hư hỏng.
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Nhiều ổ voi, ổ gà xuất hiện trên đường Kênh Tây, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Đường Kênh Tây (ĐT.823B) có 4 làn xe, mặt đường rộng 16 m, nền đường rộng 22 m. Tuyến đường kết nối quốc lộ N2 với các khu công nghiệp tại khu vực Đức Hòa (cũ), sau đó nối ra tỉnh lộ 10 để đi TPHCM. Đây là tuyến giao thông quan trọng, giúp rút ngắn hơn 10 km so với lộ trình qua quốc lộ 22 và quốc lộ 1.

ĐT.823B, đoạn từ nút giao quốc lộ N2 đến nút giao ĐT.824, dài hơn 11 km. Tuyến đường được tỉnh giao Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Hòa III – Resco thực hiện nâng cấp, mở rộng và duy tu, bảo dưỡng.

Tuy nhiên, mưa kéo dài kết hợp triều cường gây ngập, đọng nước khiến mặt đường xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp trong khu vực.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục tiếp nhận, quản lý tuyến đường, đơn vị đã chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, san gạt mặt đường và khắc phục các điểm hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

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Lực lượng chức năng đang sửa chữa lại tuyến đường.

Về lâu dài, Sở Xây dựng đề xuất tỉnh bố trí khoảng 70 tỷ đồng để sửa chữa tổng thể các vị trí xuống cấp trên tuyến, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027-2028. Phương án dự kiến xử lý nền đường, thảm bê tông nhựa tại những đoạn không bị ảnh hưởng bởi triều cường. Riêng các đoạn thường xuyên ngập sẽ được xem xét sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh đã đề xuất tỉnh bố trí hơn 180 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp đường ĐT.823B, đoạn từ ĐT.824 đến ĐT.825, kết hợp đào thông kênh 8 nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường, cải thiện khả năng thoát nước khu vực.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027-2029, có tổng chiều dài khoảng 8,34 km, trong đó chiều dài thực hiện khoảng 6,36 km, không bao gồm đoạn qua Khu công nghiệp Nam Thuận. Điểm đầu tại Km0+500, tiếp nối đường ĐT.823B hiện hữu ở vòng xoay Lê Long; điểm cuối giao với đường ĐT.824.

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#đường ĐT.823B #Tây Ninh #xử lý ổ gà #triều cường #sửa chữa đường #thoát nước #Sở Xây dựng Tây Ninh

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