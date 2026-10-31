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Nhịp sống phương Nam

Trổ tài làm món ma quái dễ như ‘ăn cháo’ tại nhà

Phương Vy

TPO - Không cần khéo tay hay chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ, chỉ với vài món đồ quen thuộc trong căn bếp, bạn đã có thể làm ra những món ăn Halloween vừa ngon mắt vừa rùng rợn. Tất cả đều dễ thực hiện và cực kỳ thú vị.

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Xúc xích xác ướp: Dùng xúc xích thường hoặc xúc xích xông khói, kết hợp với vỏ bánh ngàn lớp cắt thành từng dải dài. Quấn các dải bánh quanh xúc xích, chừa một khoảng nhỏ ở đầu làm khuôn mặt. Đem nướng bằng lò hoặc nồi chiên không dầu đến khi vàng giòn, sau đó dùng mayonnaise hoặc mù tạt chấm hai mắt nhỏ.
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Trứng mắt quỷ: Luộc chín trứng với một chút giấm, bóc vỏ rồi cắt đôi, lấy lòng đỏ nghiền cùng mayonnaise, bơ và một giọt màu thực phẩm xanh lá. Bơm hỗn hợp trở lại lòng trắng, đặt một lát ô liu đen lên trên làm con ngươi. Dùng màu thực phẩm đỏ vẽ những đường mảnh mô phỏng mạch máu, tạo hình đôi mắt quỷ đầy ám ảnh.
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Bánh chanh “ma trơi”: Nghiền nhuyễn bánh bông lan, trộn cùng nước cốt chanh, đường hoặc kem để tạo vị chua ngọt hài hòa. Nặn hỗn hợp thành những con ma nhỏ (ma trơi), phủ bên ngoài bằng chocolate trắng, kem tươi hoặc kẹo đường dẻo. Cuối cùng, dùng chocolate đen vẽ mắt và miệng.
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Bánh quy ma quái: Dùng những chiếc bánh quy nhỏ, trang trí bằng các màu đặc trưng của Halloween như cam, tím, đen. Sử dụng chocolate, kem tươi để vẽ hình bí ngô, phù thủy, con dơi hoặc mèo đen; gắn thêm mắt bằng kẹo. Những chiếc bánh nhỏ xinh với tạo hình đa dạng sẽ khiến bàn tiệc thêm bắt mắt.
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Cơm nắm con ma vui vẻ: Chuẩn bị cơm trắng dẻo còn ấm, rong biển khô và màng bọc thực phẩm. Nắm cơm thành những hình dáng tùy thích, cắt rong biển thành mắt, miệng hoặc biểu cảm ma quái rồi dán lên cơm. Có thể thêm nhân chà bông, cá hồi muối, trứng cá hoặc mayonnaise để món ăn thêm hấp dẫn.
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Hamburger quái vật: Biến chiếc hamburger quen thuộc thành quái vật bằng cách xếp giăm bông thành chiếc lưỡi dài thè ra ngoài, dùng rau xà lách làm nền. Tạo đôi mắt tròn bằng phô mai. Chỉ vài thao tác đơn giản, chiếc burger đã có diện mạo vừa ngộ nghĩnh vừa đáng sợ.
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Ngón tay phù thủy: Chuẩn bị bột mì, bơ, đường, trứng, hạnh nhân lát và mứt mâm xôi hoặc mứt dâu. Nhào bột rồi nặn thành những thanh dài giống ngón tay, dùng dao khía các đường nhỏ tạo khớp. Gắn lát hạnh nhân lên đầu làm móng, đem nướng đến khi vàng giòn. Cuối cùng, chấm phần gốc bánh vào mứt đỏ để tạo hiệu ứng máu chảy, khiến món bánh trông càng rùng rợn.
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Nước ép ma cà rồng: Pha nước có màu đỏ bằng cách ép dâu tây, dâu tằm, lựu hoặc việt quất đỏ để tạo màu sắc giống máu. Rót vào ly thủy tinh cao, thêm đá viên khắc hình đầu lâu hoặc kẹo dẻo hình giun để tăng vẻ ma mị. Đây là thức uống dễ làm, phù hợp với cả trẻ em và người lớn.

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#halloween #kinh zị #TPHCM #món ăn

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