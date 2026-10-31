Trổ tài làm món ma quái dễ như ‘ăn cháo’ tại nhà

TPO - Không cần khéo tay hay chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ, chỉ với vài món đồ quen thuộc trong căn bếp, bạn đã có thể làm ra những món ăn Halloween vừa ngon mắt vừa rùng rợn. Tất cả đều dễ thực hiện và cực kỳ thú vị.
TPO - Bác sĩ về công tác tại đặc khu Côn Đảo có thể nhận hơn 636 triệu đồng và hơn 509 triệu đồng nếu làm việc tại xã đảo Thạnh An.
TPO - Từ ngày 7/11, TPHCM cấm xe tải và ô tô khách (trừ xe buýt) lưu thông trên đường Trường Chinh, đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen để phục vụ thi công ga Nguyễn Hồng Đào thuộc tuyến metro số 2.
TPO - Ngày đầu điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế vẫn lưu thông theo thói quen cũ, lúng túng trước các quy định mới.
TPO - TPHCM dự kiến nghiên cứu phát triển đô thị TOD trong phạm vi khoảng 1.000m quanh các nhà ga metro. Trước băn khoăn về nguy cơ giải tỏa, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết những khu dân cư hiện hữu phù hợp có thể được xem xét giữ lại, chỉnh trang.
TPO - Mức 8m² sàn/người được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, việc đáp ứng điều kiện về diện tích để đăng ký thường trú không thay thế các yêu cầu quản lý chuyên ngành.
TPO - Đường Phan Anh - An Dương Vương hiện rộng khoảng 14m, thường xuyên ùn tắc, ngập nước. TPHCM đề xuất nâng cấp, mở rộng tuyến đường lên 30m với tổng vốn đầu tư hơn 4.326 tỉ đồng
TPO - TPHCM định hướng quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm với mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.
TPO - Đang sửa hệ thống điện trên sân thượng, người đàn ông 67 tuổi bị điện giật, rơi xuống mái tôn nhà liền kề. Cảnh sát dùng cáng và dây cứu hộ đưa nạn nhân xuống đất.
TPO - Lực lượng chức năng phường Hiệp Bình (TPHCM) phối hợp cùng người dân đã bắt thành công con trăn dài hơn 1,5m ẩn nấp trong bụi cây ven khu vực gác chắn đường sắt trên quốc lộ 13.
TPO - Những robot hình người không chỉ chạy nhảy, đi lại như thật mà còn biết biểu diễn võ thuật, khiêu vũ khiến người xem thích thú.
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định thành phố chọn người cho đúng việc và sẵn sàng thay thế nếu cán bộ không đảm đương được công việc. Thành phố không để người làm tốt và người làm kém được đánh giá như nhau, không để người thiếu năng lực giữ những vị trí quan trọng.
TPO - TPHCM yêu cầu các cơ quan hành chính vận động ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng xe buýt, metro hoặc phương tiện công cộng khác tối thiểu hai lần mỗi tuần.
TPO - Từ ngày 19 đến 25/10, TPHCM công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại các sở, ngành, đơn vị và tổ chức Đảng. Đáng chú ý, một số cán bộ được phân công đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại địa phương và cơ quan chuyên môn của thành phố.
TPO - Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng - Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP), diện tích 52ha “treo” từ lâu hiện đã được thu hồi xong và sắp tới sẽ kêu gọi đầu tư thành lập Trung tâm công nghệ chiến lược tại khu này.
TPO - Trường đại học Sư phạm TPHCM đưa vào hoạt động không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy. Tại đây, người tham quan được tiếp cận mẫu vật mô phỏng các loại ma túy, hình ảnh nhận diện, thông tin về thủ đoạn ngụy trang ma túy trong đời sống, tác hại và hậu quả pháp lý.
TPO - Sở Y tế TPHCM yêu cầu thu hồi lô thuốc Piracetam 400mg do Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa sản xuất, đồng thời ngừng kinh doanh, kê đơn và sử dụng lô thuốc này.