Nhịp sống Thủ đô

Google News

Đêm Halloween: Khách Tây hóa trang thành ma quỷ, chiến binh... khuấy động phố cổ Hà Nội

​ ​Đức Nguyễn ​ ​Đức Nguyễn

TPO - Đêm 31/10, phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc màu Halloween khi hàng nghìn du khách và giới trẻ hóa trang thành ma quỷ, chiến binh… khiến không khí trở nên sôi động, ma mị và đầy sắc màu.

VIDEO: Phố cổ Hà Nội chật kín người vui chơi, hóa trang kinh dị đêm Halloween.
tp-tienphong-185.jpg
Tối 31/10, phố cổ Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu khi đông đảo người dân và du khách hóa trang vui chơi dịp lễ hội Halloween.
tp-tienphong-168.jpg
Dòng người trong những bộ trang phục ma mị, đủ kiểu dáng tạo nên không gian đông đúc, rực rỡ sắc màu nhưng vẫn đậm chất kinh dị.
tp-tienphong-171.jpg
tp-tienphong-160.jpg
Nhiều người chọn hóa trang thành ma quỷ, xác sống, nhân vật kinh dị.....
tp-tienphong-170.jpg
Anh Duy Khánh (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, anh hóa trang thành nhân vật xác sống để hòa mình vào không khí lễ hội. “Đây là năm thứ hai mình tham gia Halloween, cảm giác rất háo hức và không khí thì thật sự tuyệt vời”.
tp-tienphong-161.jpg
Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú, liên tục chụp ảnh và check-in cùng những người hóa trang ma mị trong đêm hội Halloween.
tp-tienphong-174.jpg
Một số người hóa trang thành zombie ra đường “nhát ma” người đi chơi.
tp-tienphong-175.jpg
tp-tienphong-183.jpg
tp-tienphong-162.jpg
Muôn kiểu hóa trang trong đêm Halloween.
tp-tienphong-177.jpg
Vợ chồng chị Hale (Mỹ) bất ngờ trước không khí sôi động của đêm Halloween ở Hà Nội. “Thật sự rất đông, mọi người hóa trang đủ kiểu, từ đáng sợ đến hài hước”, chị Hale chia sẻ.
tp-tienphong-192.jpg
tp-tienphong-172.jpg
tp-tienphong-191.jpg
Bên cạnh những hình ảnh kỳ dị, nhiều du khách còn hóa trang thành các nhân vật thú vị, ngộ nghĩnh như Người Nhện, phù thủy hay các nhân vật hoạt hình, mang đến không khí vui tươi, sinh động cho đêm hội Halloween.
tp-tienphong-193.jpg
Một vị khách nước ngoài hóa trang thành chiến binh, vui vẻ trêu đùa người dân trên phố Tạ Hiện.
tp-tienphong-173.jpg
Không khí lễ hội tràn ngập khắp phố cổ.
tp-tienphong-167.jpg
"Để hoá trang tôi đã mất 3 tiếng để vẽ mặt", bạn Nguyễn Chung (bên phải) chia sẻ.
tp-tienphong-166.jpg
Hai bạn trẻ hóa trang theo phong cách “Vô Diện”, với trang phục đen và mặt nạ trắng đặc trưng.
tp-tienphong-180.jpg
Những "cô cừu" dễ thương dạo khắp phố, vừa đáng yêu vừa hài hước.
tp-tienphong-184.jpg
tp-tienphong-189.jpg
Du khách nước ngoài hào hứng dạo phố, vui chơi và tận hưởng không khí lễ hội Halloween sôi động giữa lòng Hà Nội.
tp-tienphong-164.jpg
Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân, du khách trong trang phục hóa trang đi dạo trên phố.
​ ​Đức Nguyễn
#Halloween Hà Nội #phố cổ Hà Nội #trang phục Halloween #đêm hội Halloween #phố Tạ Hiện #phố Mã Mây #trang phục kỳ quái

