Đêm Halloween: Khách Tây hóa trang thành ma quỷ, chiến binh... khuấy động phố cổ Hà Nội

TPO - Đêm 31/10, phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc màu Halloween khi hàng nghìn du khách và giới trẻ hóa trang thành ma quỷ, chiến binh… khiến không khí trở nên sôi động, ma mị và đầy sắc màu.