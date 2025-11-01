Đêm Halloween: Khách Tây hóa trang thành ma quỷ, chiến binh... khuấy động phố cổ Hà Nội

TPO - Đêm 31/10, phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc màu Halloween khi hàng nghìn du khách và giới trẻ hóa trang thành ma quỷ, chiến binh… khiến không khí trở nên sôi động, ma mị và đầy sắc màu.
Nhiều người chọn hóa trang thành ma quỷ, xác sống, nhân vật kinh dị.....
Muôn kiểu hóa trang trong đêm Halloween.
Bên cạnh những hình ảnh kỳ dị, nhiều du khách còn hóa trang thành các nhân vật thú vị, ngộ nghĩnh như Người Nhện, phù thủy hay các nhân vật hoạt hình, mang đến không khí vui tươi, sinh động cho đêm hội Halloween.
Du khách nước ngoài hào hứng dạo phố, vui chơi và tận hưởng không khí lễ hội Halloween sôi động giữa lòng Hà Nội.