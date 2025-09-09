Phố Hàng Mã 'khoác áo' Trung Thu rực rỡ chỉ sau một đêm

SVO - Sau khi khép lại không khí rợp sắc đỏ trong dịp Quốc khánh 2/9, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nhanh chóng khoác lên mình diện mạo mới. Lung linh và rực rỡ ánh đèn lồng, đèn ông sao, đồ chơi Trung Thu. Chỉ trong vài ngày, con phố cổ quen thuộc đã trở thành tâm điểm thu hút giới trẻ và du khách.

Phố Hàng Mã nằm giữa lòng khu phố cổ Hà Nội. Từ lâu con phố nhỏ ấy đã được coi là điểm đến không thể thiếu của giới trẻ trong mỗi dịp lễ hội. Trong năm, nơi đây lại thay đổi diện mạo liên tục: Tết đến đỏ thắm câu đối, Quốc khánh ngợp sắc cờ hoa, và nay, Trung Thu về với muôn màu đèn lồng, mặt nạ, trống lân. Chỉ cần bước chân vào Hàng Mã, người ta dễ dàng cảm nhận được nhịp điệu rộn ràng của Hà Nội trong từng mùa lễ hội.

Phố Hàng Mã đổi sắc chỉ sau vài ngày, rực rỡ trong không khí Trung Thu.

﻿ ﻿ Cung trăng cỡ lớn được dựng ngay giữa phố, tạo điểm nhấn mới lạ trong mùa Trung Thu năm nay.

Muôn sắc màu đồ chơi Trung Thu khiến con phố nhỏ trở thành “thiên đường ánh sáng”.

Những con tò he ngộ nghĩnh, rực rỡ sắc màu gợi nhớ tuổi thơ xưa.

Một góc phố Hàng Mã rực rỡ bởi những chiếc lân nhỏ xếp san sát.

Giới trẻ diện trang phục rực rỡ, nô nức đến phố Hàng Mã để chụp ảnh. Bạn Vũ Nga chia sẻ: "Mỗi năm đến Trung Thu mình đều ra Hàng Mã một lần. Không chỉ để chụp ảnh mà còn để cảm nhận rõ rệt không khí lễ hội. Ở đây cái gì cũng rực rỡ, từ đèn ông sao, lân nhỏ đến tò he. Mình thấy rất thích vì giữa nhiều món đồ chơi hiện đại, những đồ truyền thống vẫn còn hiện diện, gợi lại ký ức tuổi thơ."

Giới trẻ hòa mình vào sắc màu Trung Thu giữa lòng phố cổ

Những dãy cờ đỏ sao vàng hòa vào sắc màu Trung Thu rực rỡ.

Ảnh: Thiện Nhân