Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Phố Hàng Mã 'khoác áo' Trung Thu rực rỡ chỉ sau một đêm

Thiện Nhân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau khi khép lại không khí rợp sắc đỏ trong dịp Quốc khánh 2/9, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nhanh chóng khoác lên mình diện mạo mới. Lung linh và rực rỡ ánh đèn lồng, đèn ông sao, đồ chơi Trung Thu. Chỉ trong vài ngày, con phố cổ quen thuộc đã trở thành tâm điểm thu hút giới trẻ và du khách.

Phố Hàng Mã nằm giữa lòng khu phố cổ Hà Nội. Từ lâu con phố nhỏ ấy đã được coi là điểm đến không thể thiếu của giới trẻ trong mỗi dịp lễ hội. Trong năm, nơi đây lại thay đổi diện mạo liên tục: Tết đến đỏ thắm câu đối, Quốc khánh ngợp sắc cờ hoa, và nay, Trung Thu về với muôn màu đèn lồng, mặt nạ, trống lân. Chỉ cần bước chân vào Hàng Mã, người ta dễ dàng cảm nhận được nhịp điệu rộn ràng của Hà Nội trong từng mùa lễ hội.

z6992375099864-10f94963dbce5dbe13322ddbf77a2de7.jpg
Phố Hàng Mã đổi sắc chỉ sau vài ngày, rực rỡ trong không khí Trung Thu.
z6992375148313-df511089201a2d1dc0cbc2e94a905489.jpg﻿
z6992375155776-42c4c40ea70c3326976e98096b4dece9.jpg﻿
Cung trăng cỡ lớn được dựng ngay giữa phố, tạo điểm nhấn mới lạ trong mùa Trung Thu năm nay.
z6992375085131-2a8e84f892773e8e28298fa5385b2239.jpg
z6992375111584-69a056ec7f5d4d54034ac6ec1bbc86e8.jpg
Muôn sắc màu đồ chơi Trung Thu khiến con phố nhỏ trở thành “thiên đường ánh sáng”.
z6992375112474-f638c31781b0310756713c564699bdc4.jpg
z6992375138465-c24c56bd52f557ae471d735bd72e2a10.jpg
Những con tò he ngộ nghĩnh, rực rỡ sắc màu gợi nhớ tuổi thơ xưa.
z6992375172372-85c837c5a1abf66efdbe69321ca578a4.jpg
z6992375131000-3adf957c9ee883b9e2d9cbf60bc6703c.jpg
Một góc phố Hàng Mã rực rỡ bởi những chiếc lân nhỏ xếp san sát.
z6992375078038-7af4b230ef97f0a33159547f27994123.jpg
z6992375124343-ea63e0884a93cb1b2c46d83fa5fd393a.jpg
Giới trẻ diện trang phục rực rỡ, nô nức đến phố Hàng Mã để chụp ảnh. Bạn Vũ Nga chia sẻ: "Mỗi năm đến Trung Thu mình đều ra Hàng Mã một lần. Không chỉ để chụp ảnh mà còn để cảm nhận rõ rệt không khí lễ hội. Ở đây cái gì cũng rực rỡ, từ đèn ông sao, lân nhỏ đến tò he. Mình thấy rất thích vì giữa nhiều món đồ chơi hiện đại, những đồ truyền thống vẫn còn hiện diện, gợi lại ký ức tuổi thơ."
z6992375067035-2b6c3dd89001ce19e31debf413ae1684.jpg
Giới trẻ hòa mình vào sắc màu Trung Thu giữa lòng phố cổ
z6992375177553-3a4429e50759d26d454b691543ad54ea.jpg
Những dãy cờ đỏ sao vàng hòa vào sắc màu Trung Thu rực rỡ.

Ảnh: Thiện Nhân

Thiện Nhân
#phố Hàng Mã #lễ hội Trung Thu Hà Nội #đèn lồng Trung Thu #đồ chơi truyền thống #phố cổ Hà Nội #bán đồ Trung Thu #trẻ em Trung Thu #đèn ông sao #tò he truyền thống #khung cảnh lễ hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục