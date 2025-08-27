Giấy báo trúng tuyển được lấy cảm hứng từ hộp bánh Trung thu của Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQG Hà Nội

Bộ giấy báo trúng tuyển đại học năm 2025 “Khát vọng vươn xa” của Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội VNU-SIS mang chủ đề “Lý ngư vọng nguyệt”. Với hình ảnh hai con cá chép hướng về mặt trăng, biểu trưng cho những sĩ tử vượt vũ môn, gợi mở khát vọng vươn tới những chân trời mới, sự bền bỉ trên hành trình chinh phục và niềm tự hào khi chạm tới ánh sáng tri thức.

Đó cũng chính là hình ảnh khởi đầu cho con đường học tập, sáng tạo và trưởng thành tại VNU-SIS, nơi các dòng chảy liên ngành gặp gỡ và lan tỏa.

Thiết kế đặc biệt của bộ giấy báo được lấy cảm hứng từ hộp bánh trung thu - như một món quà đoàn viên sớm nhà trường dành cho các tân sinh viên, đánh dấu khoảnh khắc các em chính thức bước vào đại gia đình SIS. Không chỉ cho hiện tại, đây còn là món kỷ vật mà sau này các em có thể giữ lại như một phần ký ức tại SIS.

Trọn bộ giấy báo gồm có:

Hộp đựng giấy báo hình bán nguyệt “Khát vọng vươn xa”

Bề mặt hộp được ép kim vàng dòng chữ “Khát vọng vươn xa”, nổi bật và tỏa sáng như một lời chúc may mắn gửi đến các tân sinh viên. Phần sóng nước dưới hình cá được phủ bóng tinh tế, tạo hiệu ứng phản chiếu lấp lánh khi bắt sáng. Đặc biệt, thiết kế thông minh cho phép khi kéo mở ngăn trong, hộp sẽ tách thành hình tròn trọn vẹn, tượng trưng cho sự đoàn viên và hành trình mới bắt đầu. Khi đóng lại, hộp trở về hình bán nguyệt, như một biểu tượng của ước mơ còn đang tiếp tục vươn xa.

Giấy báo trúng tuyển

Đây là tấm giấy báo trúng tuyển theo mẫu của nhà trường được cuộn tròn gắn trong hộp. Tân sinh viên nộp lại giấy báo này kèm theo hồ sơ vào ngày nhập học trực tiếp theo lịch của nhà trường.

Thư chúc mừng của Nhà trường

Đi kèm là bức thư chúc mừng của Nhà trường không chỉ đơn thuần là lời chào, mà còn là sự khích lệ mạnh mẽ dành cho từng tân sinh viên. Những dòng chữ ngắn gọn nhưng súc tích đã khắc họa tinh thần mà SIS muốn truyền tải: học tập tại đây không chỉ là tiếp thu kiến thức, mà còn là hành trình mở rộng tư duy, nuôi dưỡng khát vọng và kết nối đa ngành.

Dây đeo và Bao thẻ

Bộ quà còn có dây đeo thẻ và bao thẻ sinh viên, được thiết kế tiện dụng để đồng hành cùng các em trong suốt những năm học.

Huy hiệu logo SIS

Huy hiệu logo SIS là chi tiết cuối cùng trong bộ quà, nhưng lại mang giá trị biểu tượng mạnh mẽ nhất. Được thiết kế tinh gọn, sắc nét và đầy trang trọng, chiếc huy hiệu không chỉ đơn thuần là một phụ kiện trang trí, mà còn là dấu ấn nhận diện để khẳng định niềm tự hào SIS.

Câu đối thư pháp chúc mừng từ giảng viên Nhà trường

Đó là "Thắp sáng khát vọng bay xa, Khởi đầu hành trình khai phóng" từ ThS, Họa sĩ, Giám tuyển độc lập. Nguyễn Thế Sơn (Giảng viên Khoa Nghệ thuật và Thiết kế). Với mong muốn mỗi tân cử nhân tiếp tục kiên trì theo đuổi mơ ước và bắt đầu hành trình khai phóng từ ngôi nhà chung VNU-SIS.